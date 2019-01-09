Kıskançlığıma dayanamayıp beni terk etti

Kız arkadaşımı o kadar kıskanıyordum ki buna dayanamadı ve sonunda beni terk etti. Şimdi “Keşke onu rahat bıraksaydım, ihanet bile etse karışmasaydım” diyorum.
Merhaba Güzin Abla... Benim iki yıl kadar önce yaz aylarında başlayan bir ilişkim vardı. Sanal ortamda tanışmıştık. İlk anda sıcaklığı, yakınlığı hoşuma gitse de bir kızın bir erkeğe en başından bu kadar yakın davranmasından şüphe duymuyor da değildim.
Önceleri aklıma kötü bir şey gelmedi. Sonrasında hareketlerinden şüphelendiğim için hâl ve hareketlerine dikkat eder oldum.
Sosyal medyadaki hesaplarını kontrol ettiğimde hislerimde haklı olduğumu anladım. Küçük yalanlar başlamıştı, “Şuradayım” deyip başka yerde çıkması gibi...
Benden uzakta olduğu için kıskanıyordum da... Sonunda bazı kurallar koyduk ilişkimize...
Birbirimizle daha çok ilgileneceğiz, daha fazla haber vereceğiz gibi. Sonrasında onun bulunduğu yere gittim.
40 yıllık sevgiliymişiz gibi sarıldık birbirimize... Birlikte çok hoş zaman geçirdik. Fakat yanımdan ayrıldığında, mail’lerini karıştırırken Facebook hesabına eriştim ve orada başkalarıyla konuşmalarını gördüm. Sohbetlerini okudum, başkalarıyla da yakınlaşmasına şahit oldum. Zaten onu çok kıskanıyorken karşıma bir de bunların çıkması beni çıldırttı. Yine de fazla üstüne gidemedim. Çünkü benden önce olan şeylerdi, bunun için onu yargılayamazdım.
Kıskançlığım daha da arttı. Ve sonunda beklenen oldu, artık kıskançlıklarımdan rahatsız olduğunu söyleyerek ilişkiyi bitirdi. Kız arkadaşım İkizler burcuydu. Çift karakterli olduğunu beni terk etmesinden sonra anladım.
Bir tarafı vardı, beni bulutların üzerine çıkaran... Diğer tarafı ise bir kişiyle tatmin olmuyor, çevresinde sürekli kalabalık istiyordu. Ayrıldıktan sonra delirmeme neden olacak hareketlerde bulundu.
Biz ayrılalı 6 ay oldu, hâlâ onu düşünüyorum.
Bu noktaya gelmemizde benim de suçum vardır. Madem onsuzluğa dayanamıyorum, ihanet de etse yalan da söylese onu rahat bırakmalıydım. Artık ne düşünsem boş, ayrıldık.
◊ RUMUZ: KISKANÇ
YANIT
Sevgili oğlum, bir yandan “ihanet de etse, yalan da söylese keşke rahat bıraksaydım onu” diyorsun, diğer yandan çok kıskandığından, öğrendiğin bazı gerçeklerin seni delirttiğinden söz ediyorsun.
Aslında ne öğrendin, Facebook’ta ne gördün, tahmin edebiliyorum.
İnsanlar bu tür hesaplarda kendilerini olduklarından farklı göstermekten hoşlanıyor.
Özellikle de gençler, sanki çevrelerinde birçok hayranları varmış, hepsi de kendileriyle arkadaş olmak için yalvarıyormuş gibi gösteriyor.
Belki de bu okudukların biraz hayal, biraz kurgu, biraz fantezidir. Sonuçta senden önce elbette bir hayatı, beraberlikleri, arkadaşları olmuştur bu kızın. Bunları doğal karşılayamamışsın.
“Kıskanıyordum ama benimki tatlı tatlı kıskançlıklardı” diyorsun. Sanırım yanılıyorsun, çünkü kızı bunaltmışsın.
Bıktırmışsın...
Bak güzel oğlum, bu beraberliğin noktalanmış olabilir.
Belli olmaz, belki o da seni unutamamıştır, geri döner.
Ama benim asıl söyleyeceğim şu: Eğer sürekli kuşku içinde yaşarsan, beraber olduğun kişinin geçmişini araştırır, internet hesaplarını karıştırır, onu devamlı sorgu sual altında tutarsan, buna kimse dayanamaz.
Karşılıklı güven olmazsa, hiçbir ilişki yürümez.
Bunu unutmamalı, bu aşırı kıskançlığından vazgeçmeye bakmalısın.
Kıskançlığıma dayanamayıp beni terk etti
Kız arkadaşımı o kadar kıskanıyordum ki buna dayanamadı ve sonunda beni terk etti. Şimdi “Keşke onu rahat bıraksaydım, ihanet bile etse karışmasaydım” diyorum.
Merhaba Güzin Abla... Benim iki yıl kadar önce yaz aylarında başlayan bir ilişkim vardı. Sanal ortamda tanışmıştık. İlk anda sıcaklığı, yakınlığı hoşuma gitse de bir kızın bir erkeğe en başından bu kadar yakın davranmasından şüphe duymuyor da değildim.
Önceleri aklıma kötü bir şey gelmedi. Sonrasında hareketlerinden şüphelendiğim için hâl ve hareketlerine dikkat eder oldum.
Sosyal medyadaki hesaplarını kontrol ettiğimde hislerimde haklı olduğumu anladım. Küçük yalanlar başlamıştı, “Şuradayım” deyip başka yerde çıkması gibi...
Benden uzakta olduğu için kıskanıyordum da... Sonunda bazı kurallar koyduk ilişkimize...
Birbirimizle daha çok ilgileneceğiz, daha fazla haber vereceğiz gibi. Sonrasında onun bulunduğu yere gittim.
40 yıllık sevgiliymişiz gibi sarıldık birbirimize... Birlikte çok hoş zaman geçirdik. Fakat yanımdan ayrıldığında, mail’lerini karıştırırken Facebook hesabına eriştim ve orada başkalarıyla konuşmalarını gördüm. Sohbetlerini okudum, başkalarıyla da yakınlaşmasına şahit oldum. Zaten onu çok kıskanıyorken karşıma bir de bunların çıkması beni çıldırttı. Yine de fazla üstüne gidemedim. Çünkü benden önce olan şeylerdi, bunun için onu yargılayamazdım.
Kıskançlığım daha da arttı. Ve sonunda beklenen oldu, artık kıskançlıklarımdan rahatsız olduğunu söyleyerek ilişkiyi bitirdi. Kız arkadaşım İkizler burcuydu. Çift karakterli olduğunu beni terk etmesinden sonra anladım.
Bir tarafı vardı, beni bulutların üzerine çıkaran... Diğer tarafı ise bir kişiyle tatmin olmuyor, çevresinde sürekli kalabalık istiyordu. Ayrıldıktan sonra delirmeme neden olacak hareketlerde bulundu.
Biz ayrılalı 6 ay oldu, hâlâ onu düşünüyorum.
Bu noktaya gelmemizde benim de suçum vardır. Madem onsuzluğa dayanamıyorum, ihanet de etse yalan da söylese onu rahat bırakmalıydım. Artık ne düşünsem boş, ayrıldık.
◊ RUMUZ: KISKANÇ
YANIT
Sevgili oğlum, bir yandan “ihanet de etse, yalan da söylese keşke rahat bıraksaydım onu” diyorsun, diğer yandan çok kıskandığından, öğrendiğin bazı gerçeklerin seni delirttiğinden söz ediyorsun.
Aslında ne öğrendin, Facebook’ta ne gördün, tahmin edebiliyorum.
İnsanlar bu tür hesaplarda kendilerini olduklarından farklı göstermekten hoşlanıyor.
Özellikle de gençler, sanki çevrelerinde birçok hayranları varmış, hepsi de kendileriyle arkadaş olmak için yalvarıyormuş gibi gösteriyor.
Belki de bu okudukların biraz hayal, biraz kurgu, biraz fantezidir. Sonuçta senden önce elbette bir hayatı, beraberlikleri, arkadaşları olmuştur bu kızın. Bunları doğal karşılayamamışsın.
“Kıskanıyordum ama benimki tatlı tatlı kıskançlıklardı” diyorsun. Sanırım yanılıyorsun, çünkü kızı bunaltmışsın.
Bıktırmışsın...
Bak güzel oğlum, bu beraberliğin noktalanmış olabilir.
Belli olmaz, belki o da seni unutamamıştır, geri döner.
Ama benim asıl söyleyeceğim şu: Eğer sürekli kuşku içinde yaşarsan, beraber olduğun kişinin geçmişini araştırır, internet hesaplarını karıştırır, onu devamlı sorgu sual altında tutarsan, buna kimse dayanamaz.
Karşılıklı güven olmazsa, hiçbir ilişki yürümez.
Bunu unutmamalı, bu aşırı kıskançlığından vazgeçmeye bakmalısın.