Kendimi çirkin buluyorum ya beni beğenmezse...

16 yaşındayım ve bir genci seviyorum. Ama kendimi çok çirkin bulduğum için ona yaklaşmaya cesaret edemiyorum.
Merhaba Güzin Abla... Ben 16 yaşında bir kızım ve bir genci seviyorum. O 18 yaşında, lise mezunu ve ticaretle uğraşıyor. Kendisi uzaktan akrabamız. Ailesi ile de yakınız. Ama ikimiz birbirimizi sadece uzaktan gördük, hiç konuşmadık. Belki sorsan adımı bile bilmiyordur. Öyle uzağız.
Onu 3 yıl önce yine seviyordum. Zamanla hislerim zayıflamıştı ama şimdi yeniden yoğunlaştı.
İki defa internetten konuştuk. İsmimi gizlemiştim... Kim olduğumu bilmiyordu, o yüzden beni çok merak etti. Buluşup kim olduğumu anlamak istedi ama ben korkumdan vazgeçtim.
Korkum da şu; akraba olduğumuz için bu haber ailede duyulursa çok utanırım. Yerin dibine girerim herhalde. Hele o akrabaların diline düşersem, gerçekten çok kötü hissederim.
Bir de ben kendimi çok çirkin buluyorum abla. Hafif kiloluyum. Yüzümde alnım hariç çok fena sivilce izleri var, delik deşik duruyor. Burnum çok büyük. O yüzden beni beğenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü o çok yakışıklı.
İnternetten konuşurken bana “Ben ilk önce iç, sonra dış güzelliğe bakarım. Yüz güzelliğine 40 günde doyulur da huy güzelliğine bir ömür doyulmaz” demişti. Ama ben inanmıyorum bu dediğine.
Kendi çok yakışıklı, arkadaşlarım da onu çok yakışıklı buluyor. Benim neyime baksın ki!
Yine de aklım çok karışık, ne yapmalıyım? Uzun zamandır ilk defa böyle duygular yaşıyorum... Kısacası ne yapacağımı hiç bilmiyorum, çok çaresizim. Yardım et Güzin Abla.
◊ RUMUZ: AKLIM KARIŞIK
YANIT
Sevgili kızım, beni gülümsettin gerçekten. “Uzun zamandır ilk defa böyle duygular yaşıyorum” diyorsun. A benim güzel kızım, yaşın ne, başın ne?
Ne yaşadın, ne gördün, kimleri tanıdın da böyle duygular yaşamadığını söylüyorsun? Zaten bu genci 3 yıldan beri beğeniyormuşsun, yani 13’ünden beri... Yani aslında çocukça duygularmış bunlar.
Aslına bakarsan, bir çift güzel gözün, uzun boyun, gür saçların gönlünü çelmeye yeteceği yaştasın.
Onu beğenmiş olabilirsin, ama âşık olmak, sevmek için henüz çok erken. Daha önünde uzun bir yaşam var, kim bilir buna benzer duyguları daha kaç kez hissedeceksin.
Gelelim, asıl mesele olan kendini çirkin bulman... Henüz çok gençsin, hatta çocuk sayılırsın... Elbette sivilcelerin olacak, elbette vücudun henüz tam formunu almamış olacak. Biraz kilolu olman da bu yüzden çok normal.
Biraz beslenmene dikkat eder, spor yapar, şekerden, undan ve abur cuburdan uzak durursan kolaylıkla kilo verirsin. Birkaç seneye kalmaz pırıl pırıl bir genç kız olarak çıkarsın ortaya.
Zaten gençliğin bile güzel görünmene yeter. Ama böyle komplekslere kapılırsan yalnız şimdi değil, ileride de yanlış adımlar atabilirsin, dikkat et...
Şunu da söylemeliyim ki güzel kızım, bugüne kadar senin yaşında olup da kendini beğenen hiçbir genç kız tanımadım ben.
Kendimi çirkin buluyorum ya beni beğenmezse...
16 yaşındayım ve bir genci seviyorum. Ama kendimi çok çirkin bulduğum için ona yaklaşmaya cesaret edemiyorum.
Merhaba Güzin Abla... Ben 16 yaşında bir kızım ve bir genci seviyorum. O 18 yaşında, lise mezunu ve ticaretle uğraşıyor. Kendisi uzaktan akrabamız. Ailesi ile de yakınız. Ama ikimiz birbirimizi sadece uzaktan gördük, hiç konuşmadık. Belki sorsan adımı bile bilmiyordur. Öyle uzağız.
Onu 3 yıl önce yine seviyordum. Zamanla hislerim zayıflamıştı ama şimdi yeniden yoğunlaştı.
İki defa internetten konuştuk. İsmimi gizlemiştim... Kim olduğumu bilmiyordu, o yüzden beni çok merak etti. Buluşup kim olduğumu anlamak istedi ama ben korkumdan vazgeçtim.
Korkum da şu; akraba olduğumuz için bu haber ailede duyulursa çok utanırım. Yerin dibine girerim herhalde. Hele o akrabaların diline düşersem, gerçekten çok kötü hissederim.
Bir de ben kendimi çok çirkin buluyorum abla. Hafif kiloluyum. Yüzümde alnım hariç çok fena sivilce izleri var, delik deşik duruyor. Burnum çok büyük. O yüzden beni beğenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü o çok yakışıklı.
İnternetten konuşurken bana “Ben ilk önce iç, sonra dış güzelliğe bakarım. Yüz güzelliğine 40 günde doyulur da huy güzelliğine bir ömür doyulmaz” demişti. Ama ben inanmıyorum bu dediğine.
Kendi çok yakışıklı, arkadaşlarım da onu çok yakışıklı buluyor. Benim neyime baksın ki!
Yine de aklım çok karışık, ne yapmalıyım? Uzun zamandır ilk defa böyle duygular yaşıyorum... Kısacası ne yapacağımı hiç bilmiyorum, çok çaresizim. Yardım et Güzin Abla.
◊ RUMUZ: AKLIM KARIŞIK
YANIT
Sevgili kızım, beni gülümsettin gerçekten. “Uzun zamandır ilk defa böyle duygular yaşıyorum” diyorsun. A benim güzel kızım, yaşın ne, başın ne?
Ne yaşadın, ne gördün, kimleri tanıdın da böyle duygular yaşamadığını söylüyorsun? Zaten bu genci 3 yıldan beri beğeniyormuşsun, yani 13’ünden beri... Yani aslında çocukça duygularmış bunlar.
Aslına bakarsan, bir çift güzel gözün, uzun boyun, gür saçların gönlünü çelmeye yeteceği yaştasın.
Onu beğenmiş olabilirsin, ama âşık olmak, sevmek için henüz çok erken. Daha önünde uzun bir yaşam var, kim bilir buna benzer duyguları daha kaç kez hissedeceksin.
Gelelim, asıl mesele olan kendini çirkin bulman... Henüz çok gençsin, hatta çocuk sayılırsın... Elbette sivilcelerin olacak, elbette vücudun henüz tam formunu almamış olacak. Biraz kilolu olman da bu yüzden çok normal.
Biraz beslenmene dikkat eder, spor yapar, şekerden, undan ve abur cuburdan uzak durursan kolaylıkla kilo verirsin. Birkaç seneye kalmaz pırıl pırıl bir genç kız olarak çıkarsın ortaya.
Zaten gençliğin bile güzel görünmene yeter. Ama böyle komplekslere kapılırsan yalnız şimdi değil, ileride de yanlış adımlar atabilirsin, dikkat et...
Şunu da söylemeliyim ki güzel kızım, bugüne kadar senin yaşında olup da kendini beğenen hiçbir genç kız tanımadım ben.