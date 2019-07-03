Evliyim ama ilk aSkımı unutamıyorum

Ailesi evlenmemize izin vermediği için sevdiğim kızdan ayrılıp başkasıyla evlendim. Sonradan ailesinin nikahımdan kısa süre “Nasıl istiyorsanız öyle olsun” dediğini öğrendim ama iş işten geçmişti. Şimdi 1.5 yıllık evliyim, aklımsa hâlâ ilk aşkımda...
Merhaba Güzin abla, ben bir kızı sevdim, o da beni çok sevdi, hem de çok...
Ama aramıza engeller girdi, işler karıştı, serde gençlik vardı ve neticede olmadı, ayrıldık.
Daha açık konuşayım...
Ailesi onun hemen evlenmesine izin vermiyordu, “4-5 yıl bekleyin” dediler. İş inada binince ben de ilişkiyi bitirdim, istemeye istemeye ayrıldık.
Aramızdaki bağ tamamen kopsun diye ayrılır ayrılmaz telefon numaramı değiştirdim. Sonra tanıdık aracılığıyla bir kızla tanışıp nişanlandım. Ve evlendim.
İşin acı tarafı sevdiğim kızın ailesi ben nişanlanmadan hemen önce evlenmemize izin vermiş, ama bunu evlendikten sonra öğrenebildim.
Çok büyük acıydı... İnanır mısınız her gün aklımda da, kalbimde de o var.
Onu o kadar çok özlüyorum ki ne yapacağımı bilmiyorum.
Eşim de kötü birisi sayılmaz ama ilk sevgilimi unutamıyorum işte... Evleneli 1.5 sene oldu ama her gün içim daha çok yanıyor. Evli olduğum için kimseye derdimi anlatamıyorum.
İşin kötüsü eşim bunu hissediyor, o da üzülüyor.
Ne yapacağımı bilemiyorum; zor durumdayım ve çok mutsuzum.
Evlenmek isteyenlere tavsiyem; kalbinizde biri varsa sakın başkasıyla evlenmeyin, en azından önce diğerini unutmayı bekleyin. Benim başıma gelen kimsenin başına gelmesin.
◊ RUMUZ: ÇOK PİŞMANIM
YANIT
Sevgili oğlum, pişman olduğun ortada... Ama iş işten geçmiş maalesef.
Sevdiğin kızın ailesinin neden bu kadar uzun süre beklemenizi istediğini bilemiyorum, ama onların da kendilerine göre bir düşünceleri, planları vardır elbette.
Aslında yanlış yapmışlar ama sen de bir o kadar hatalısın.
Madem seviyordun, beklemeyi kabul etmeliydin.
Artık yuvanı yıkamazsın. Dediğin gibi eşin iyi bir insansa, hele bu yaşananlarda hiçbir suçu ya da payı yoksa, ona bir ayrılık acısı yaşatmaya hakkın yok.
Ancak şunu da söylemeliyim oğlum, eğer eşini de mutlu edemiyorsan, sürekli eski sevgilini düşündüğün için yuvanda huzurlu bir ortam yaratamıyorsan, sakın çocuk yapma. İyi düşün, öyle karar ver.
Eğer eski sevgiline dönmeyi düşünüyorsan, fazla zaman kaybetmeden harekete geç. Ama belki onun da şimdi hayatında biri vardır. O da senden umudunu kesmiştir muhtemelen.
Sonuçta gençlere verdiğin tavsiye çok doğru; eğer gerçekten birini seviyorlarsa, onu unutamamışlarsa başka biriyle hayat kurmaya kalkışmamalılar. Çünkü böyle bir durumda insan ne kendini ne de o hiçbir suçu olmayan kişiyi mutlu edebilir. Her ikisine de yazık olur. Tıpkı senin durumunda olduğu gibi.
Hayatını nasıl toparlayacağını gerçekten bilemiyorum oğlum. Ama gencecik yaşta bu kadar mutsuz olmana gerçekten üzüldüm.
Evliyim ama ilk aSkımı unutamıyorum
Ailesi evlenmemize izin vermediği için sevdiğim kızdan ayrılıp başkasıyla evlendim. Sonradan ailesinin nikahımdan kısa süre “Nasıl istiyorsanız öyle olsun” dediğini öğrendim ama iş işten geçmişti. Şimdi 1.5 yıllık evliyim, aklımsa hâlâ ilk aşkımda...
Merhaba Güzin abla, ben bir kızı sevdim, o da beni çok sevdi, hem de çok...
Ama aramıza engeller girdi, işler karıştı, serde gençlik vardı ve neticede olmadı, ayrıldık.
Daha açık konuşayım...
Ailesi onun hemen evlenmesine izin vermiyordu, “4-5 yıl bekleyin” dediler. İş inada binince ben de ilişkiyi bitirdim, istemeye istemeye ayrıldık.
Aramızdaki bağ tamamen kopsun diye ayrılır ayrılmaz telefon numaramı değiştirdim. Sonra tanıdık aracılığıyla bir kızla tanışıp nişanlandım. Ve evlendim.
İşin acı tarafı sevdiğim kızın ailesi ben nişanlanmadan hemen önce evlenmemize izin vermiş, ama bunu evlendikten sonra öğrenebildim.
Çok büyük acıydı... İnanır mısınız her gün aklımda da, kalbimde de o var.
Onu o kadar çok özlüyorum ki ne yapacağımı bilmiyorum.
Eşim de kötü birisi sayılmaz ama ilk sevgilimi unutamıyorum işte... Evleneli 1.5 sene oldu ama her gün içim daha çok yanıyor. Evli olduğum için kimseye derdimi anlatamıyorum.
İşin kötüsü eşim bunu hissediyor, o da üzülüyor.
Ne yapacağımı bilemiyorum; zor durumdayım ve çok mutsuzum.
Evlenmek isteyenlere tavsiyem; kalbinizde biri varsa sakın başkasıyla evlenmeyin, en azından önce diğerini unutmayı bekleyin. Benim başıma gelen kimsenin başına gelmesin.
◊ RUMUZ: ÇOK PİŞMANIM
YANIT
Sevgili oğlum, pişman olduğun ortada... Ama iş işten geçmiş maalesef.
Sevdiğin kızın ailesinin neden bu kadar uzun süre beklemenizi istediğini bilemiyorum, ama onların da kendilerine göre bir düşünceleri, planları vardır elbette.
Aslında yanlış yapmışlar ama sen de bir o kadar hatalısın.
Madem seviyordun, beklemeyi kabul etmeliydin.
Artık yuvanı yıkamazsın. Dediğin gibi eşin iyi bir insansa, hele bu yaşananlarda hiçbir suçu ya da payı yoksa, ona bir ayrılık acısı yaşatmaya hakkın yok.
Ancak şunu da söylemeliyim oğlum, eğer eşini de mutlu edemiyorsan, sürekli eski sevgilini düşündüğün için yuvanda huzurlu bir ortam yaratamıyorsan, sakın çocuk yapma. İyi düşün, öyle karar ver.
Eğer eski sevgiline dönmeyi düşünüyorsan, fazla zaman kaybetmeden harekete geç. Ama belki onun da şimdi hayatında biri vardır. O da senden umudunu kesmiştir muhtemelen.
Sonuçta gençlere verdiğin tavsiye çok doğru; eğer gerçekten birini seviyorlarsa, onu unutamamışlarsa başka biriyle hayat kurmaya kalkışmamalılar. Çünkü böyle bir durumda insan ne kendini ne de o hiçbir suçu olmayan kişiyi mutlu edebilir. Her ikisine de yazık olur. Tıpkı senin durumunda olduğu gibi.
Hayatını nasıl toparlayacağını gerçekten bilemiyorum oğlum. Ama gencecik yaşta bu kadar mutsuz olmana gerçekten üzüldüm.