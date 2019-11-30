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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Eşime bir şans daha vermeli miyim?

30 Kasım 2019

Eşimin işyerindeki bir kadınla mesajlaştığını öğrendim ama onu affettim. Ancak iki ay önce bu kez de eski sevgilisi ile görüştüğü ortaya çıktı. Kızım için onu bir kez daha affetmeli miyim?

Merhaba Güzin Abla, 5 senelik bir evliliğim ve bir kızım var. Eşimle çok daha uzun süredir birlikteyiz ve birbirimizi çok severek evlendik. Bundan üç sene önce tesadüfen işyerinde beraber çalıştığı bir kadınla mesajlaştığını öğrendim.
Kızarım diye benden gizlemiş. Yeminler etti, sadece işle ilgiliydi diye. İnandım. Beni aldatmadığına emindim. Ama bir yıl sonra o kadınla hâlâ internet üzerinden konuştuğunu gördüm. Yine aynı şeyler yaşandı ve affettim. “Son olsun artık” dedim.
Ve bu kez iki ay önce eşimin bu defa eski sevgilisiyle mesajlaştığını, birbirlerine fotoğraf gönderecek kadar ileri gittiklerini öğrendim. Ötesi yok belki ama bende her şey tükendi artık. Üstelik kadın, kocasından ayrılmış ve eşime “ya sen eşinle mutlu musun” gibi sorgulamalar yapacak kadar cesaretli.
Eşimin işyerine yemek getirmiş ve o da nasıl zihniyete sahipse yemiş o yemeği. Kadın fotoğraflarını yollamış, eşim de ona hep karşılık vermiş.
Ben bunları öğrenmeden birkaç gün önce kadının niyetinin bozuk olduğunu anlamış ve kesmiş konuşmayı ama iş işten geçti tabii.
Kızım babasına çok düşkün. Çalışan bir kadınım, eşime asla maddi olarak muhtaç değilim ama kızım için ne karar vermeliyim bilemiyorum.
Bu evlilik bitmeli mi? Yoksa son bir şans daha vermeli miyim?
◊ Rumuz: Eşime güvenmiyorum

YANIT

Sevgili kızım, her şey maddiyat değil. Elbette eşin olmadan da hayatını sürdürebilirsin, çocuğuna bakabilirsin. Ama ya maneviyat? Çocuğunun babasına çok düşkün olduğunu söylüyorsun. Eminim sen de eşini seviyorsun. Ancak kadınlık gururun şu anda ön plana çıkmış durumda.
Evet, eşin sana göre biraz yaramazlık yapmış. Ama pek fazla önemsenecek bir şeyler değil bunlar. İlkinde zaten hiç ciddi bir sorun yok bana göre. O kadın, bazı sorumsuz kadınlar gibi, evli bir erkeğe kancayı takmış anlaşılan. İnternette bu şekilde sohbetleşmeler, takılmalar şu son yılların pek fazla rastlanılan olaylarından... İşte bu yüzden eşinle o kadının arasında ciddi bir şey yaşanmadığına ben de inanıyorum.
İkinci olayda ise eşin tamamen suçsuz. O eski sevgili boşanır boşanmaz, belli ki eski defterleri karıştırmaya başlamış, burada senin eşini uygun görmüş kendine.
Son derece yakışıksız bir davranış bu. Ama onun suçunu sen eşinde aramamalısın.
Zaten adamcağız o kadının davranışlarında hoş olmayan bir şeyler hissettiğinde, senin dediğin gibi niyetinin bozuk olduğunu anladığında, hemen kesmiş görüşmeyi. O zaman sen eşini suçlayamazsın. Adamcağız gereğini yapmış.
Sadece paylaştığı birkaç fotoğrafı da, herkeste olan bir beğenilme merakı olarak kabul et, yeter. Aradan geçen yıllara rağmen hâlâ yakışıklıyım işte, demek ister gibi...
Bu nedenle sevgili kızım, erkeklerin her zaman büyümeyen birer çocuk olduğunu da aklında tutarak, eşinin bu zaafını affetmelisin. Çünkü gerçekten ben iki olayda da seni rencide edecek ciddi anlamda bir ilişki yaşandığına inanmıyorum.
Sen de inanma kızım. Ona bir şans daha verebilirsin.

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