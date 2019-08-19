Eşim annesine çok düşkün yuvamda huzur kalmadı

Kayınvalidemle aynı evde yaşıyoruz. Eşimi bana karşı dolduruyor. Bu yüzden eşimden dayak bile yedim. Yuvamda huzur kalmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Güzin Abla, eşimle 2015 yılında bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştık ve 2016 yılında evlendik. Babası vefat etmişti ve kayınvalidem tek başına yaşıyordu.
Eşim biz evlenmeden önce annesiyle 1-2 sene oturup sonra evimizi ayıracağız diye bana söz vermişti. Onlar 5 kardeşler ve eşim ailenin en küçüğü olunca, bütün kardeşleri yuvamıza karıştılar. Zaman geçtikçe eşimi doldurdular, evi ayırmamıza engel oldular.
Hiçbir oğlu annesiyle oturmamışken, bizim 2 sene daha oturmamızı istediler. Bu süre içinde kayınvalidemle çeşitli sorunlar yaşadım.
Eşimi bana karşı doldurdu. Bu yüzden eşimden dayak yedim. Yine de bir evlâdım olduğu için ayrılamadım.
Ancak sorun benim kendi aileme de yansıdı. Tatsızlıklar çıktı. Şimdi ben sinir hastası oldum, eşimden sürekli hakaret ve küfür işittiğim için artık ben de ona küfürler, hakaretler ediyorum. Sonra da keşke küfür etmeyip, derdimi sakince söyleseydim diye pişman oluyorum. İyice kafam karıştı.
Eşim bizi annesi için maddi sıkıntılara soktu. Ben işe girdim, bu borçları ödemek için... Ama eşim hiç değişmedi, yine aynı. Annesi de bana karşı eskiden olduğu gibi sevgisiz ve uzak. Beni hiç sevemedi. Oysa diğer gelinlerine karşı hiç öyle değil.
Sence ne yapmalıyım, yardım et Güzin Abla...
◊ Rumuz: Kayınvalide sorunu
YANIT
Sevgili kızım, her şeyden önce eşinle böyle yüz göz olman, aranızda saygı diye bir şeyin kalmadığını gösteriyor. Bu çok kötü; bir evliliğin sevgi ve saygı olmadan yürümesi çok zor. O zaman da işte eşin sana hakaret eder daha da ileri giderek sana dayak da atar.
Sen de ona hakaret, küfür edebildiğine göre, senin de ona karşı ne sevgin, ne saygın kalmış gibi görünüyor.
Bütün bunların kayınvalidenle yaşamak istememene dayandığının farkındayım.
Eşin onun en küçük oğluymuş. Kayınpederin yıllar önce vefat ettiği için, kayınvaliden yalnız kalmış. Tüm sevgisini ise uzun yıllardır birlikte yaşadığı bu son evladına adamış.
Bu durumda eşin de onu yalnız başına bırakmak istemiyor anlaşılan. Ve sen karşı çıktıkça ortam geriliyor. Kayınvalidenin sana karşı bu tutumunun nedeni belli. Diğer gelinleriyle arasında böyle bir sürtüşme olmamış.
O da kendince haklı. Sen de kendini bir an için onun yerine koy. Yaşlandığında 5 çocuğun olduğu halde yapayalnız kalmak pek de hoş bir duygu olmasa gerek.
Ben sana mutlaka kayınvalidenle yaşamalısın demiyorum. Ama bir orta yolu bulabilirsiniz. Biraz daha sabret ve ayrı eve çıkmak için eşine biraz daha süre tanı. Evinizi seçerken de kayınvalidene yakın bir yer bulabilirsiniz.
Ona karşı düşman gibi davranmayıp, biraz daha hoşgörülü olabilirsen onun da sana daha yumuşak yaklaşabileceğini düşünüyorum.
Ayrıca eşin de düşüncesizlik yapmış... Sana ayrı ev konusunda söz vermeden önce kendinden emin olmalıydı. Şimdi kararsızlık yaşaması, annesine kıyamaması kendi açısından normal ama sen şimdi aldatılmış gibi hissediyorsun kendini.
Yine de yuvanı korumak istiyorsan kızım, eşinle böyle ters düşmek yerine daha esnek düşünmelisin. Unutma ki, bir gün belki sen de kayınvalidenin durumunda bulabilirsin kendini.
Eşim annesine çok düşkün yuvamda huzur kalmadı
Kayınvalidemle aynı evde yaşıyoruz. Eşimi bana karşı dolduruyor. Bu yüzden eşimden dayak bile yedim. Yuvamda huzur kalmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Güzin Abla, eşimle 2015 yılında bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştık ve 2016 yılında evlendik. Babası vefat etmişti ve kayınvalidem tek başına yaşıyordu.
Eşim biz evlenmeden önce annesiyle 1-2 sene oturup sonra evimizi ayıracağız diye bana söz vermişti. Onlar 5 kardeşler ve eşim ailenin en küçüğü olunca, bütün kardeşleri yuvamıza karıştılar. Zaman geçtikçe eşimi doldurdular, evi ayırmamıza engel oldular.
Hiçbir oğlu annesiyle oturmamışken, bizim 2 sene daha oturmamızı istediler. Bu süre içinde kayınvalidemle çeşitli sorunlar yaşadım.
Eşimi bana karşı doldurdu. Bu yüzden eşimden dayak yedim. Yine de bir evlâdım olduğu için ayrılamadım.
Ancak sorun benim kendi aileme de yansıdı. Tatsızlıklar çıktı. Şimdi ben sinir hastası oldum, eşimden sürekli hakaret ve küfür işittiğim için artık ben de ona küfürler, hakaretler ediyorum. Sonra da keşke küfür etmeyip, derdimi sakince söyleseydim diye pişman oluyorum. İyice kafam karıştı.
Eşim bizi annesi için maddi sıkıntılara soktu. Ben işe girdim, bu borçları ödemek için... Ama eşim hiç değişmedi, yine aynı. Annesi de bana karşı eskiden olduğu gibi sevgisiz ve uzak. Beni hiç sevemedi. Oysa diğer gelinlerine karşı hiç öyle değil.
Sence ne yapmalıyım, yardım et Güzin Abla...
◊ Rumuz: Kayınvalide sorunu
YANIT
Sevgili kızım, her şeyden önce eşinle böyle yüz göz olman, aranızda saygı diye bir şeyin kalmadığını gösteriyor. Bu çok kötü; bir evliliğin sevgi ve saygı olmadan yürümesi çok zor. O zaman da işte eşin sana hakaret eder daha da ileri giderek sana dayak da atar.
Sen de ona hakaret, küfür edebildiğine göre, senin de ona karşı ne sevgin, ne saygın kalmış gibi görünüyor.
Bütün bunların kayınvalidenle yaşamak istememene dayandığının farkındayım.
Eşin onun en küçük oğluymuş. Kayınpederin yıllar önce vefat ettiği için, kayınvaliden yalnız kalmış. Tüm sevgisini ise uzun yıllardır birlikte yaşadığı bu son evladına adamış.
Bu durumda eşin de onu yalnız başına bırakmak istemiyor anlaşılan. Ve sen karşı çıktıkça ortam geriliyor. Kayınvalidenin sana karşı bu tutumunun nedeni belli. Diğer gelinleriyle arasında böyle bir sürtüşme olmamış.
O da kendince haklı. Sen de kendini bir an için onun yerine koy. Yaşlandığında 5 çocuğun olduğu halde yapayalnız kalmak pek de hoş bir duygu olmasa gerek.
Ben sana mutlaka kayınvalidenle yaşamalısın demiyorum. Ama bir orta yolu bulabilirsiniz. Biraz daha sabret ve ayrı eve çıkmak için eşine biraz daha süre tanı. Evinizi seçerken de kayınvalidene yakın bir yer bulabilirsiniz.
Ona karşı düşman gibi davranmayıp, biraz daha hoşgörülü olabilirsen onun da sana daha yumuşak yaklaşabileceğini düşünüyorum.
Ayrıca eşin de düşüncesizlik yapmış... Sana ayrı ev konusunda söz vermeden önce kendinden emin olmalıydı. Şimdi kararsızlık yaşaması, annesine kıyamaması kendi açısından normal ama sen şimdi aldatılmış gibi hissediyorsun kendini.
Yine de yuvanı korumak istiyorsan kızım, eşinle böyle ters düşmek yerine daha esnek düşünmelisin. Unutma ki, bir gün belki sen de kayınvalidenin durumunda bulabilirsin kendini.