Erkek arkadaşım başkasıyla evleniyor

Merhaba, erkek arkadaşımla her şey yolunda gidiyordu.

Kendisi polis memuru ve boş zamanı az olduğundan sadece izinli günlerinde beraber vakit geçirirdik. Evine giderdim, birlikte kahvaltı yapardık. Beni öperdi, “Çok özledim” derdi.

Evlilik konusunu kısa bir süre önce konuşmuştuk ve bana “Şu an evliliği düşünmüyorum” demişti. Size tuhaf gelecek ama biz sevgili de değildik.

“Sevgili olursak arkadaşlık biter” diyordu. Arkadaşız demesine rağmen ilişkiye girmek haricinde her şeyi de yaşamıştık.

Daha birkaç gün önce görüştük, her şey çok güzeldi.

Ancak birden “Benim sana karşı duygum yok aslında. Beni artık arama, bana yazma. Allah’a emanet ol” dedi.

Bu sözlerin üzerine şoke olmuştum. “Tamam” dedikten sonra sözlerine “Zaten ben evleniyorum. Evleneceğim insanı da çok seviyorum. Sakın bana mesaj yazma, görürse kızar, çok kötü olur” diye devam edince neye uğradığımı şaşırdım.

Eve döndükten sonra hakim olamadım ve ona mesaj attım “Hani evlilik sana tersti, ne değişti” diye. Ama cevap vermek yerine beni engelledi.

Bir daha da görüşmedik.

Hâlâ çok şaşkınım ve üzgünüm. Bensiz yapamazdı, nasıl birden böyle oldu anlayamadım. Benim tepkimi mi ölçüyor, amacı ne olabilir?

Rumuz: Ani değişim





YANIT

Sevgili kızım, bu evleneceği kişi çoktan varmış hayatında bence. Seninle de hoşça vakit geçirmiş.

Seni sevmiş de olabilir ama sonunda ciddi bir beraberliğe, evliliğe hiçbir zaman niyeti yokmuş. Büyük ihtimalle, ailesinin çoktan ayarladığı ve istediği bir kızla evleniyordur.

Belki onu zamanla da sevmiştir, kim bilir? Ama sonuçta artık ondan umudunu kesmelisin. Son dakikaya kadar sana güzel bir oyun oynamış olmalı. İyi ki de ilişki yaşamamışsın, ortada kalacaktın yoksa...

Sonuçta kızım, her ne kadar şoke olsan da gerçeği görmelisin. Bu adamdan artık sana sevgili olmaz, onu güzel bir anı olarak kalbine göm.

Ayrıca yine de sana dürüst davranıp gerçeği söylediği için şükretmelisin.

Eşim çok kötü sigara kokuyor

Feyza Hanım, eşim 45 yıldır günde ortalama 5-6 tane sigara içiyor. Bundan büyük bir keyif aldığını ve bırakmayı düşünmediğini söylüyor. Kızımın ve benim tüm ısrarlarımıza rağmen bırakması konusunda onu bir türlü ikna edemiyoruz.

Evimizin temizliğine ve şahsi bakımına çok özen göstermesine rağmen, ağız ve diş sağlığına yeterince önem vermiyor. Size sormak istediğim husus şu: Eşim az sigara içmesine rağmen araçta ve evdeyken yan yana geldiğimizde sigara kokusunu yoğun şekilde almaktayım. Bu durumdan çok rahatsız oluyorum.

Acaba ağız gargaralarına ilave olarak daha pratik ve etkili bir koku giderici önerebilir misiniz? Ağız hijyeni için nasıl tedbir almalı?

Rumuz: N. M.

YANIT

Sevgili okurum, sigara kokusunun ne kadar rahatsız edici olduğunu çok iyi bilen ve açık havada bile sigara dumanından ve kokusundan son derece rahatsız olan bir insanım.

Bunca uyarıya rağmen insanların hâlâ sigara içmelerine anlam veremiyorum. Eşinizin günde 5-6 sigarayla yetindiğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle daha fazla tüketiyordur.

Ama diyelim ki, kokuya engel olmak için yine de bir şeyler yapmak istiyor. Bugün artık eczanelerde ve aktarlarda birçok solüsyon, gargara ve tabletler bulunuyor.

Bunlar eşinize yardımcı olabilir.

Bitkisel yardımcı ararsanız, kuru karanfil büyüklerimizin bize önerdiği çok önemli ağız kokusu gidericidir.

Ayrıca ağız kokusu için bal, tarçın ve limon üçlüsünden bir karışım yapın. Karışımın üstüne ılık su ekleyin. Bu karışımla eşiniz sık sık gargara yapabilir.

Çemen de yardımcınız olabilir. Çay demler gibi sıcak su içerisine çemen yapraklarını veya çemen otunu atıp, demleyin. Demlendikten sonra süzüp, çemen çayı haline getirin.

Ve de tabii en kolayı maydanoz yapraklarıdır. Maydanoz en doğal ağız kokusu gidericidir.

Eşinizin ayrıca sık sık saçlarını yıkaması, her gün aynı kıyafeti giymemeye özen göstermesi de çok önemli. Ama keşke sigara içmekten vazgeçebilse...