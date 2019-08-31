Beni yıllardır yedekte tutuyor

Dört yıl önce sosyal medyadan biriyle tanıştım. Farklı şehirlerde yaşadığımız için sadece dokuz kez görüştük. Zamanla yazışmalarımız azaldı ve başka kızlarla da görüştüğünü öğrendim...
Nasıl başlasam anlatmaya bilemiyorum, yaklaşık dört yıl önce 19 yaşındayken öğrencilik yıllarımda biriyle tanıştım. Tanışmamız sosyal medya üzerinden gerçekleşti. Bir süre sonra samimiyetimiz arttı ve görüşmeye başladık.
Farklı şehirlerde yaşadığımız için dört yıllık süre zarfında toplamda dokuz kez görüştük ancak iletişimimiz hiç kopmadı. O kadar samimi, içten davranıyordu ki çok kısa sürede kapıldım ona. Onun da bana karşı ilgisi vardı, bazen dile getiriyor, geleceğe yönelik hayaller kuruyorduk.
Başlangıçta hemen hemen her gün konuşurken aralıklar artmaya başladı. Şimdilerde ayda 1-2 kez konuşur olduk. Bana karşı ne hissettiğini hiçbir zaman tam olarak anlayamadım.
Bazı dönemlerde hayatına başka kadınlar girse de, ben hep hayatında olmaya devam ettim. Ona karşı yoğun hislerim olduğu için, onu kaybetmeyi göze alamadım. Yıllardır adı olmayan arkadaş-sevgili arası bir ilişki var aramızda.
Fakat artık bu belirsizlikler ve hayatına giren diğer kişiler beni yormaya başladı.
Yedekte bekletildiğim hissine kapıldım. Birkaç kez görüşmeme kararı aldık, her defasında “özledim” diye geri döndü, ben de kabul ettim.
Bu gelgitler beni çok yoruyor onunla bu konuyu konuşamıyorum, yoksa tamamen kaybetmekten korkuyorum. Onun bir başkasıyla olması ihtimali bile beni delirtiyor. Defalarca unutmayı denedim ama hayatıma bir başkasını alamıyorum. Bana yardımcı olun... ◊ Rumuz: Anlam veremiyorum
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Sevgili kızım, son yıllarda türeyen bu sosyal medya aşklarına hiçbir zaman aklım ermedi, ermeyecek de... Bir anlam yükleyemedim bu ilişkilere... Sevgili kızım, son yıllarda türeyen bu sosyal medya aşklarına hiçbir zaman aklım ermedi, ermeyecek de... Bir anlam yükleyemedim bu ilişkilere... Genellikle karşılıklı görüşemeden, birbirini tam anlamıyla tanıma fırsatı yakalayamadan, böyle yarı hayal, yarı gerçek, sanal bir ilişkinin sağlıklı yürümesi mümkün mü? Dört yıldır bu ilişkinin sürdüğünü söylüyorsun. Ama bu dört yıl süresince toplam dokuz kez bir araya gelmişsiniz. Bunun dışında ayda sadece bir iki kez, sanırım mail ya da mesaj yoluyla görüşüyorsunuz.Ve tabii o bu arada başka kızlarla yakınlık kuruyor, sevgili oluyor. Onlarla büyük ihtimalle fiziksel yakınlaşmaya da giriyor. Ve sen onu kaybetmemek için bunu sineye çekiyorsun.Sevgili kızım, bu nasıl bir beraberlik? Böyle bir ilişkiden nasıl bir sonuç bekliyorsun? Anladığım kadarıyla sana şimdiye kadar açıkça hiçbir umut vermemiş, tam anlamıyla sana açılmamış, sevdiğini bile söylememiş. Ama sen hâlâ hayal kurmaktasın, gelecekle ilgili umutlar beslemektesin. Dört yıl bu... Az mı, hayatından kayıp gitmiş dört yıl. Ve bu yılları ne uğruna kaybetmişsin? Bir hiç uğruna...Gelmeyecek, olmayacak, gerçekleşmeyecek bir sevgiliyi bekliyorsun.Bağışla kızım ama aslında hem sana hem de senin gibi hayal peşinde koşan, hayatlarında sanal sevgililer yaratan, sosyal medya kanalıyla sözde sevgililer edinen tüm kızlarımıza, kadınlarımıza bu sözlerim... Allah aşkına yıllarınızı bu asla gerçek olmayacak saçma sapan ilişkilerle harcamayın, yazık oluyor size...
Beni yıllardır yedekte tutuyor
Dört yıl önce sosyal medyadan biriyle tanıştım. Farklı şehirlerde yaşadığımız için sadece dokuz kez görüştük. Zamanla yazışmalarımız azaldı ve başka kızlarla da görüştüğünü öğrendim...
Nasıl başlasam anlatmaya bilemiyorum, yaklaşık dört yıl önce 19 yaşındayken öğrencilik yıllarımda biriyle tanıştım. Tanışmamız sosyal medya üzerinden gerçekleşti. Bir süre sonra samimiyetimiz arttı ve görüşmeye başladık.
Farklı şehirlerde yaşadığımız için dört yıllık süre zarfında toplamda dokuz kez görüştük ancak iletişimimiz hiç kopmadı. O kadar samimi, içten davranıyordu ki çok kısa sürede kapıldım ona. Onun da bana karşı ilgisi vardı, bazen dile getiriyor, geleceğe yönelik hayaller kuruyorduk.
Başlangıçta hemen hemen her gün konuşurken aralıklar artmaya başladı. Şimdilerde ayda 1-2 kez konuşur olduk. Bana karşı ne hissettiğini hiçbir zaman tam olarak anlayamadım.
Bazı dönemlerde hayatına başka kadınlar girse de, ben hep hayatında olmaya devam ettim. Ona karşı yoğun hislerim olduğu için, onu kaybetmeyi göze alamadım. Yıllardır adı olmayan arkadaş-sevgili arası bir ilişki var aramızda.
Fakat artık bu belirsizlikler ve hayatına giren diğer kişiler beni yormaya başladı.
Yedekte bekletildiğim hissine kapıldım. Birkaç kez görüşmeme kararı aldık, her defasında “özledim” diye geri döndü, ben de kabul ettim.
Bu gelgitler beni çok yoruyor onunla bu konuyu konuşamıyorum, yoksa tamamen kaybetmekten korkuyorum. Onun bir başkasıyla olması ihtimali bile beni delirtiyor. Defalarca unutmayı denedim ama hayatıma bir başkasını alamıyorum. Bana yardımcı olun... ◊ Rumuz: Anlam veremiyorum
YANIT
Sevgili kızım, son yıllarda türeyen bu sosyal medya aşklarına hiçbir zaman aklım ermedi, ermeyecek de... Bir anlam yükleyemedim bu ilişkilere... Sevgili kızım, son yıllarda türeyen bu sosyal medya aşklarına hiçbir zaman aklım ermedi, ermeyecek de... Bir anlam yükleyemedim bu ilişkilere... Genellikle karşılıklı görüşemeden, birbirini tam anlamıyla tanıma fırsatı yakalayamadan, böyle yarı hayal, yarı gerçek, sanal bir ilişkinin sağlıklı yürümesi mümkün mü? Dört yıldır bu ilişkinin sürdüğünü söylüyorsun. Ama bu dört yıl süresince toplam dokuz kez bir araya gelmişsiniz. Bunun dışında ayda sadece bir iki kez, sanırım mail ya da mesaj yoluyla görüşüyorsunuz.Ve tabii o bu arada başka kızlarla yakınlık kuruyor, sevgili oluyor. Onlarla büyük ihtimalle fiziksel yakınlaşmaya da giriyor. Ve sen onu kaybetmemek için bunu sineye çekiyorsun.Sevgili kızım, bu nasıl bir beraberlik? Böyle bir ilişkiden nasıl bir sonuç bekliyorsun? Anladığım kadarıyla sana şimdiye kadar açıkça hiçbir umut vermemiş, tam anlamıyla sana açılmamış, sevdiğini bile söylememiş. Ama sen hâlâ hayal kurmaktasın, gelecekle ilgili umutlar beslemektesin. Dört yıl bu... Az mı, hayatından kayıp gitmiş dört yıl. Ve bu yılları ne uğruna kaybetmişsin? Bir hiç uğruna...Gelmeyecek, olmayacak, gerçekleşmeyecek bir sevgiliyi bekliyorsun.Bağışla kızım ama aslında hem sana hem de senin gibi hayal peşinde koşan, hayatlarında sanal sevgililer yaratan, sosyal medya kanalıyla sözde sevgililer edinen tüm kızlarımıza, kadınlarımıza bu sözlerim... Allah aşkına yıllarınızı bu asla gerçek olmayacak saçma sapan ilişkilerle harcamayın, yazık oluyor size...