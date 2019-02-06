Babamın annemi aldattığını öğrendim

Erkek kardeşim, babamın annemi aldattığını söyledi. Önce inanmadım ama babamın o kadınla mesajlarını görünce elim ayağım birbirine dolandı.
Merhaba Güzin Abla, ben 21 yaşında bir kızım. Tozpembe bir hayatım vardı. Küçük şeylere üzülen adeta büyümemiş bir çocuktum. Hayatımın hep böyle olmasını dilerdim. Ama son 1 haftadır çocuk ruhlu ben büyüdüm...
15 yaşındaki erkek kardeşim, kuzenimle beraber yanıma gelip babamın annemi aldattığını söyledi.
Önce inanmadım, “yanılıyorsunuzdur” dedim. Ama sonra babamın o kadınla mesajlarını gösterdiler, elim ayağım birbirine dolandı. Onlara bu durumu kimseyi anlatmamalarını tembihledim.
Ama o günden beri ben, ben değilim...
Her gün ağlamaktan perişan oldum.
Şu an yaşadığım üzüntünün tarifi yok. Omuzlarımdaki yükü taşıyamıyorum.
Annem, meleğim hiçbir şey bilmiyor. Yardım et Güzin Abla, ne yapmam gerekiyor, akıl ver... Tükenmek üzere olan bu kıza yardım eli uzat lütfen.
◊ Rumuz: Tükendim artık
YAZAR
Son zamanlarda dikkat ediyorum, artık anne ve baba arasındaki ihanet sorunlarını çocuklar da yüklenmiş durumdalar.
Cep telefonu, internet, sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri, ihanet eskisi gibi gizli kalmıyor.
Ve çocuklar bu teknoloji alanında bizlerden çok daha becerikli oldukları için araştırıyor ve açığa çıkarıveriyorlar.
İşin acı tarafı yaşanan bu olayların çocukların ruhunu altüst etmesi...
Ailelerine, dolayısıyla da hayata karşı güvenlerinin sarsılmasına, kendi gelecekleri açısından umutlarının yıkılmasına yol açması...
Çocuklar güven duymayı babalarından, sevgi ve şefkat duygusunu ise annelerinden öğrenirler.
Burada ortaya çıkabilecek bir çatlak onların geleceğini tahminlerin dışında, inanılmaz derecede etkiler.
İşte bu mektup da zaten bunun çok belirgin bir örneği.
Bu sevgili kızımız, bir anda o huzurlu, sakin ve mutlu dünyasının yıkılmasıyla altüst olmuş. Çok da haklı.
Bu yıkıntılardan kendi hayatını yeniden inşa etmesi pek kolay olmayacak ama elbette sıyrılıp toparlanacak.
Ben sana babanı karşına alıp konuşmanı öneririm, sevgili kızım... Belki utanır, belki aklı başına gelir. Bu ikili ilişkiyi sürdürmez ya bitirir ya da annenden ayrılır.
Sonuçta demem şu ki, sevgili beyler, hanımlar...
Ailenizi, yuvanızı eşinizi düşünmüyorsanız, çocuklarınızı düşünmelisiniz.
Eğer artık eşinizi sevmiyorsanız- ki bu olmayacak bir şey değil- hayatınıza yeni birini almak istiyorsanız, ihanet etmeden önce bir düşünün.
Önce çocuklarınıza anlayabilecekleri bir dille durumu açıklayın ardından eşinizden boşanıp istediğiniz sevdaya yelken açın.
Unutmayın ki, eşinizi bir süre uyut-tuğunuzu sanırsınız ama çocuklarınızı aldatamazsınız. Onların hayallerini yıkmaya da hakkınız yok.
Babamın annemi aldattığını öğrendim
Erkek kardeşim, babamın annemi aldattığını söyledi. Önce inanmadım ama babamın o kadınla mesajlarını görünce elim ayağım birbirine dolandı.
Merhaba Güzin Abla, ben 21 yaşında bir kızım. Tozpembe bir hayatım vardı. Küçük şeylere üzülen adeta büyümemiş bir çocuktum. Hayatımın hep böyle olmasını dilerdim. Ama son 1 haftadır çocuk ruhlu ben büyüdüm...
15 yaşındaki erkek kardeşim, kuzenimle beraber yanıma gelip babamın annemi aldattığını söyledi.
Önce inanmadım, “yanılıyorsunuzdur” dedim. Ama sonra babamın o kadınla mesajlarını gösterdiler, elim ayağım birbirine dolandı. Onlara bu durumu kimseyi anlatmamalarını tembihledim.
Ama o günden beri ben, ben değilim...
Her gün ağlamaktan perişan oldum.
Şu an yaşadığım üzüntünün tarifi yok. Omuzlarımdaki yükü taşıyamıyorum.
Annem, meleğim hiçbir şey bilmiyor. Yardım et Güzin Abla, ne yapmam gerekiyor, akıl ver... Tükenmek üzere olan bu kıza yardım eli uzat lütfen.
◊ Rumuz: Tükendim artık
YAZAR
Son zamanlarda dikkat ediyorum, artık anne ve baba arasındaki ihanet sorunlarını çocuklar da yüklenmiş durumdalar.
Cep telefonu, internet, sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri, ihanet eskisi gibi gizli kalmıyor.
Ve çocuklar bu teknoloji alanında bizlerden çok daha becerikli oldukları için araştırıyor ve açığa çıkarıveriyorlar.
İşin acı tarafı yaşanan bu olayların çocukların ruhunu altüst etmesi...
Ailelerine, dolayısıyla da hayata karşı güvenlerinin sarsılmasına, kendi gelecekleri açısından umutlarının yıkılmasına yol açması...
Çocuklar güven duymayı babalarından, sevgi ve şefkat duygusunu ise annelerinden öğrenirler.
Burada ortaya çıkabilecek bir çatlak onların geleceğini tahminlerin dışında, inanılmaz derecede etkiler.
İşte bu mektup da zaten bunun çok belirgin bir örneği.
Bu sevgili kızımız, bir anda o huzurlu, sakin ve mutlu dünyasının yıkılmasıyla altüst olmuş. Çok da haklı.
Bu yıkıntılardan kendi hayatını yeniden inşa etmesi pek kolay olmayacak ama elbette sıyrılıp toparlanacak.
Ben sana babanı karşına alıp konuşmanı öneririm, sevgili kızım... Belki utanır, belki aklı başına gelir. Bu ikili ilişkiyi sürdürmez ya bitirir ya da annenden ayrılır.
Sonuçta demem şu ki, sevgili beyler, hanımlar...
Ailenizi, yuvanızı eşinizi düşünmüyorsanız, çocuklarınızı düşünmelisiniz.
Eğer artık eşinizi sevmiyorsanız- ki bu olmayacak bir şey değil- hayatınıza yeni birini almak istiyorsanız, ihanet etmeden önce bir düşünün.
Önce çocuklarınıza anlayabilecekleri bir dille durumu açıklayın ardından eşinizden boşanıp istediğiniz sevdaya yelken açın.
Unutmayın ki, eşinizi bir süre uyut-tuğunuzu sanırsınız ama çocuklarınızı aldatamazsınız. Onların hayallerini yıkmaya da hakkınız yok.