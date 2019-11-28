Babam yüzünden erkeklerden nefret ediyorum

Geçen sene babamın hayatında bir başka kadın olduğunu ve bu ilişkiden bir kızı olduğunu öğrendik. Babamdan nefret ediyorum. Yalnız babam olsa iyi... Onun yüzünden bütün erkeklerden nefret ediyorum.
Sevgili ablacığım, ben 18 yaşında üniversiteye yeni başlamış bir genç kızım. Her zaman başarılı bir okul hayatım oldu. Ancak evdeki huzursuzluk hayatımı etkiliyor. Babam annemden önce, iki kez evlenip ayrılmış. Bu evliliklerinden iki ağabeyim var. Annemle evlendikten sonra da ben ve diğer ağabeyim dünyaya gelmişiz.
Babam ruh sağlığı yerinde olmayan, problemli biri. Üvey ağabeylerimden biri babamın dayakları yüzünden psikolojik tedavi görüyor. Diğeri ise askerden sonra aynı şehirde kalıp, ailesinin yanına dönmedi. Sırf babamdan uzak kalabilmek için...
Geçen sene babamın hayatında bir başka kadın olduğunu ve bu gayrimeşru ilişkiden de bir kızı olduğunu öğrendik. Bu olayı öğrendiğimizden beri de evde huzur muzur kalmadı.
Ağabeyim de ben de babamdan nefret ediyoruz. Zaten babam eskiden beri annemi hep ezerdi, onu cahillikle suçlardı.
Babam zengin biri, bu yüzden kendine her türlü hakkı tanıyor. Annem özellikle benim okuyup, kendisi gibi eğitimsiz kalmamam için çırpınıyor. Benim de tek arzum okuyup, annemi bu zalim adamın elinden kurtarmak.
Daha bu sabah annemin üzerine yürüdü, kapıyı çarpıp o kadının yanına gitti. Annemin yüzü gözü morardı. Biliyorum annem, bizim geleceğimiz için bütün bunlara katlanıyor.
Babamdan nefret ediyorum. Yalnız babam olsa iyi... Onun yüzünden bütün erkeklerden nefret ediyorum. Annemle babam boşanırlarsa, bize ne olur ablacığım? Bizim geçimimizi babam sağlıyor. Ama bu durum böyle devam edemez.
◊ Rumuz: Evdeki huzursuzluk
YANIT
Sevgili kızım, durumuna çok üzüldüm, çok da haklısın, Allah hiç kimseye aile içindeki huzursuzluğu yaşatmasın. Bu gerçekten katlanılacak gibi bir şey değil. Ama siz ağabeyinle kendinizi bu ortama kaptırıp, şu güzelim gençlik yıllarınızı mahvetmeyin.
Annenizin yanında durup, ona destek olun. Sanırım ağabeyin de üniversiteye gidiyor, bu durumda babanızın karşısına geçip, annenle ayrılmasının en doğrusu olduğunu söyleyin. Tabii annen de gerçekten ayrılmak istiyorsa.
Baban bu kadar küçük gördüğü, eziyet ettiği annenden bir an önce kurtulmak istiyordur sanırım, diğer kadına gitmek için can attığına göre. O zaman babanı ikna edin, annenden ayrılması için annene sizi geçindirecek bir mal ya da bir nafaka vermesini istediğinizi belirtin.
Sonuçta siz mahkemede şahitlik edip bir avukat yardımıyla da hakkınızı arayabilir, babanızın evli olduğu halde bir başka kadınla yaşadığını, ondan çocuğu olduğunu ispatlayabilirsiniz. Bu da babanızı suçlu duruma düşürür. Anneniz de eminim, kendisini aldatan ve bir başka kadından çocuk yapmış bir adamla daha fazla yaşamak istemiyordur.
Sana gelince güzel kızım, şükürler olsun ki dünyada herkes baban gibi değil. Aklı başında düzgün erkekler de var elbette. Nefret çok kötü bir duygudur, en çok kendine zarar verirsin. Zaten senin için şu anda bir ilişki kurmanın hiç de zamanı değil. Önce eğitimini tamamla, ağabeyinle bir olup, annene sahip çıkın.
Ondan sonra elbette hayatına kalbini çarptırmayı başaran düzgün bir genç adam girecektir. Kalbinin kapılarını sevgiye kapatmamalısın.
Babam yüzünden erkeklerden nefret ediyorum
Geçen sene babamın hayatında bir başka kadın olduğunu ve bu ilişkiden bir kızı olduğunu öğrendik. Babamdan nefret ediyorum. Yalnız babam olsa iyi... Onun yüzünden bütün erkeklerden nefret ediyorum.
Sevgili ablacığım, ben 18 yaşında üniversiteye yeni başlamış bir genç kızım. Her zaman başarılı bir okul hayatım oldu. Ancak evdeki huzursuzluk hayatımı etkiliyor. Babam annemden önce, iki kez evlenip ayrılmış. Bu evliliklerinden iki ağabeyim var. Annemle evlendikten sonra da ben ve diğer ağabeyim dünyaya gelmişiz.
Babam ruh sağlığı yerinde olmayan, problemli biri. Üvey ağabeylerimden biri babamın dayakları yüzünden psikolojik tedavi görüyor. Diğeri ise askerden sonra aynı şehirde kalıp, ailesinin yanına dönmedi. Sırf babamdan uzak kalabilmek için...
Geçen sene babamın hayatında bir başka kadın olduğunu ve bu gayrimeşru ilişkiden de bir kızı olduğunu öğrendik. Bu olayı öğrendiğimizden beri de evde huzur muzur kalmadı.
Ağabeyim de ben de babamdan nefret ediyoruz. Zaten babam eskiden beri annemi hep ezerdi, onu cahillikle suçlardı.
Babam zengin biri, bu yüzden kendine her türlü hakkı tanıyor. Annem özellikle benim okuyup, kendisi gibi eğitimsiz kalmamam için çırpınıyor. Benim de tek arzum okuyup, annemi bu zalim adamın elinden kurtarmak.
Daha bu sabah annemin üzerine yürüdü, kapıyı çarpıp o kadının yanına gitti. Annemin yüzü gözü morardı. Biliyorum annem, bizim geleceğimiz için bütün bunlara katlanıyor.
Babamdan nefret ediyorum. Yalnız babam olsa iyi... Onun yüzünden bütün erkeklerden nefret ediyorum. Annemle babam boşanırlarsa, bize ne olur ablacığım? Bizim geçimimizi babam sağlıyor. Ama bu durum böyle devam edemez.
◊ Rumuz: Evdeki huzursuzluk
YANIT
Sevgili kızım, durumuna çok üzüldüm, çok da haklısın, Allah hiç kimseye aile içindeki huzursuzluğu yaşatmasın. Bu gerçekten katlanılacak gibi bir şey değil. Ama siz ağabeyinle kendinizi bu ortama kaptırıp, şu güzelim gençlik yıllarınızı mahvetmeyin.
Annenizin yanında durup, ona destek olun. Sanırım ağabeyin de üniversiteye gidiyor, bu durumda babanızın karşısına geçip, annenle ayrılmasının en doğrusu olduğunu söyleyin. Tabii annen de gerçekten ayrılmak istiyorsa.
Baban bu kadar küçük gördüğü, eziyet ettiği annenden bir an önce kurtulmak istiyordur sanırım, diğer kadına gitmek için can attığına göre. O zaman babanı ikna edin, annenden ayrılması için annene sizi geçindirecek bir mal ya da bir nafaka vermesini istediğinizi belirtin.
Sonuçta siz mahkemede şahitlik edip bir avukat yardımıyla da hakkınızı arayabilir, babanızın evli olduğu halde bir başka kadınla yaşadığını, ondan çocuğu olduğunu ispatlayabilirsiniz. Bu da babanızı suçlu duruma düşürür. Anneniz de eminim, kendisini aldatan ve bir başka kadından çocuk yapmış bir adamla daha fazla yaşamak istemiyordur.
Sana gelince güzel kızım, şükürler olsun ki dünyada herkes baban gibi değil. Aklı başında düzgün erkekler de var elbette. Nefret çok kötü bir duygudur, en çok kendine zarar verirsin. Zaten senin için şu anda bir ilişki kurmanın hiç de zamanı değil. Önce eğitimini tamamla, ağabeyinle bir olup, annene sahip çıkın.
Ondan sonra elbette hayatına kalbini çarptırmayı başaran düzgün bir genç adam girecektir. Kalbinin kapılarını sevgiye kapatmamalısın.