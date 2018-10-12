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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Ayrılırsak arkadaşlığımız biter diye korkuyormuş

12 Ekim 2018

Merhaba Güzin Abla... Benim çok yakın bir erkek arkadaşım var. Kendisi, düştüğüm büyük boşluktan çıkmama yardım eden tek kişi...

 Kendisiyle sadece arkadaşız. Tanıdığım ilk günden beri de oturuşunu, kalkışını, saygısını, merhametini hep takdir etmişimdir. Fakat son zamanlarda ona karşı duygularımın farklılaştığını hissediyorum.
Öte yandan, son zamanlarda aramızda “Eeee ne zaman evleniyoruz?” gibisinden şakalaşmalar olmaya başladı. Gülüyoruz, eğleniyoruz böyle şakalaşırken. Geçenlerde de tutup “Böyle konuşuyoruz ama aramızda bir şey olamaz, biliyorsun değil mi?” deyiverdi.
Ona konuştuklarımızın şakadan ibaret olduğunu, kendisine karşı özel bir şey hissetmediğimi, sadece eğlendiğimi söyledim. Fakat işin aslı öyle değildi tabii.
Sonrasında bu konu tekrar açıldı ve o zaman da “Sana çok değer veriyorum, seni çok seviyorum ama seni kaybetmekten korkuyorum. Biliyorum ki sevgilim olursan ve ayrılırsak, arkadaşlığımız tamamen bitecek. O zaman seni tümüyle kaybedeceğim” dedi.
Bu konu tekrar açıldı, yine aynı şeyleri söyledi: “Ben seni kaybetmekten korkuyorum, arkadaş olmamız en iyisi...”
Gerçekten böyle düşündüğü için mi benden uzak, yoksa bana yalan mı söylüyor, bilmiyorum.
Ama bu durum kafamı çok karıştırıyor. Çünkü onu çok seviyorum ve ne yapmam, nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum.
◊ RUMUZ: AŞK

YANIT

Sevgili kızım, bana kalırsa arkadaşın böyle bir bahaneye sığınıyor. Erkekler ciddi bir ilişkiye girmekten korktuklarında ya “Ben sana layık değilim” teranesine sığınır ya da “Sen benim en iyi dostumsun, eğer sevgili olur da ayrılırsak arkadaşlığımız biter” derler. Aynen senin durumunda olduğu gibi. Ben bu sözlere pek inanmadım, bence sen de inanma. Sana değer veriyordur, orası tamam. Senden hoşlanıyordur, o da tamam. Ama genel tavrı, evlilik ya da ciddi ilişkiden korkup kaçmayı seçen erkeklerinkinden farklı değil. Bu genç adam, zaman içinde seninle gerçekten bir geleceği olabileceğine karar verip bu tavırlarından vazgeçebilir. Ama seni bu şekilde yıllarca oyalayabilir de...
Bunu zaman gösterecek ama sen bu sabrı gösterebilecek misin?

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