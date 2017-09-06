“Arkadaşım” diyor ama onu sevdiğini biliyorum

Merhaba Güzin Abla... Ben 19 yaşında bir genç kızım. İnsan bazen tek başına ne yapacağına karar veremiyor. O yüzden sana danışmak istedim, umarım cevap verirsin.

8 aydır devam eden bir ilişkim var. Hayatımdaki ilk ilişki diyebilirim. Sevgilimin ise benden önce bir başka sevdiği olmuş. Kendisi bunu aylardır inkar ediyor ama eski sosyal medya paylaşımları bir zamanlar aşk acısı çektiğini, birini sevdiğini belli ediyor. Kendi arkadaşları da “Birini sevmişti” dediler zaten.

Sevgilim ısrarla “Sadece arkadaşımdı” diyor. Üstelik benimle çıkarken de görüşüyorlardı. Görüşmelerini istemedim. Ara ara bana “Yeniden konuşsam onunla kızar mısın?” diye sordu.

İzin vermedim. Beni kaybedeceğini bile bile yine de o kızla konuşmuş. Bunu bana sonraki gün söyledi. Yazışmalarını mesaj olarak gönderdi. Ama bazı yerleri silmişti. Güvenmeli miyim bilmiyorum...

Ne kadar gizlemeye çalışsa da o kızı unutamadığını düşünüyorum. Ama beni, benim için ağlayacak kadar sevdiğini de gördüm.

Ne yapmalıyım abla?

◊ RUMUZ: GÜVENMELİ MİYİM

YANIT

Sevgili kızım, her genç insanın gönlünü kaptırdığı birileri olabilir. Asıl senden önce kimseyi sevmemiş olsaydı, kimseyle yakınlaşmasaydı garipsemeliydin...

Ancak anladığım kadarıyla sana olan sevgisinin çok daha güçlü olduğunu anlamış. Ona eski sevgilisini unutturmuş olabilirsin.

Böylece hayatındaki önemi silinip gitmiştir. Artık seni sevdiği için de onu geçmişte bırakmıştır.

Arada bir görüşüyorsa, bunu o kız ısrar ettiği için, yüzü tutmadığından yapıyordur. Aslında geri dönmek gibi bir niyeti yoktur.

Dürüst davranmış, görüştüğünü söylemiş, hatta yazışmaları sana göndermiş. Bence onu fazla zorlama, sıkıntılı bir duruma düşürme.

O kızı unutmasa, seninle işi ne? Artık onu da kendini de üzme...

Birlikte sevginin güzelliğini yaşamaya bakın.

Evlenmekten kaçıyor

Merhaba Güzin Abla... Benim yaklaşık 6 senedir süren bir ilişkim var fakat bir türlü evliliğe gidemiyor. Nedeni şu; ben daha önce 8 aylık bir evlilik yaşayıp ayrıldım.

Kendisi ise hiç evlenmemiş. Bu yüzden benimle evlenmekten kaçıyor. Öte yandan benden ayrılmıyor da...

Aynı şekilde ben de onu bırakamıyorum.

Daha önceden birine aşık olmuş fakat büyük hayal kırıklığına uğramış.

O olaydan sonra kadınlara karşı bakış açısı değişmiş.

Yıllar sonra ilk kez bana güven duyduğunu hissediyorum.

Yavaş yavaş sevgisini göstermeye, benimle konuşurken “canım”, “tatlım” gibi güzel sözler kullanmaya başladı.

Dayanamadım “Sen bugüne kadar bunları bana hiç söylemezdin” dedim hatta.

O da “İçimden gelerek söylüyorum, üsteleme” diye karşılık verdi.

Duygularının iyi gönde değiştiğini hissediyorum. Yanılıyor olabilir miyim?

Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.

◊ RUMUZ: UZUN İLİŞKİM

YANIT

Sana güven duymaya, seni sevdiğini anlamaya başlamış belli ki... Zaten 6 yıllık bir ilişki sonunda bunu anlaması çok doğal. Senin sevgine de güvenmiş olmalı. Ancak hâlâ evlilikten söz etmiyorsa, bu büyük ihtimalle ailesinin etkisiyledir.

Ne yazık ki insanlar hâlâ boşanmayı anormal bir şey gibi görüyor.

Oysa günümüzde 1 yıl içinde boşanan çiftlerin sayısı inanılmaz artmış durumda.

Çiftler birbirine uyum sağlayamayınca, acı çekip üzülmektense ayrılmayı tercih ediyor. Çünkü hayat çok kısa ve artık insanlar kendilerini zorlamak istemiyor.

Her açıdan anlaşabiliyorsanız, birbirinizi tamamlıyorsanız, karşılıklı güven duyabiliyorsanız, sırf bu boşanma nedeniyle birbirinizi kaybetmenize gönlüm razı olmuyor aslında.

Sonuçta o da bir ilişki yaşamış, belki evlenmemiş ama aşık olmuş ve hayal kırıklığına uğramış.

Belki de ikiniz birbiriniz için büyük şanssınız.