Annem bana düşmanca davranıyor

Merhaba Güzin Abla, ben 17 yaşında bir kızım. Annemle aramda bir soğukluk, bir anlaşmazlık olmasından şikayetçiyim.

Zamanında, yani daha küçükken şiddet bile gördüm. Birkaç senedir fiziksel şiddet yok ama resmen psikolojik şiddete devam ediyor.

Bir de abim var, gerçekten çok başarılı. Başarısından dolayı onu biraz ön planda tutuyor gibi geliyor bana...

Mesela ben üniversite için başka bir şehir düşündüğümü söylediğimde direkt “Hayır, abinin olduğu yeri kazan, onun yanına gidelim” diyor.

Ben bunu istemiyorum. İstemediğimi söylediğimde hemen kaşlarını çatıyor tabii. “Niye kızdın?” diye sorduğumda da boş sorular soruyor oluyorum.

“Sen benim kaşımı mı takip ediyorsun” diye çıkışıyor.

Kabul ediyorum, ben de üzdüm onu zamanında...

Ergenliğe yeni girdiğim zamanlarda yani... Ama sonuçta o benim annem. İnanın bugün biriyle tartışsam, anneme olanları anlatsam, asla benim arkamda durmaz, bundan eminim. Alıştım tabii bu hallerine. Onun için sadece notlarımın yüksek olması önemli. Bu yüzden sırf mutlu olsun da benimle uğraşmasın diye sürekli ders çalışıyorum.

Ne yapmam gerekiyor, annemle aramı nasıl düzeltebilirim Güzin Abla? Lütfen yardım edin bana...

◊ RUMUZ: ONYEDİ

YANIT

Sevgili kızım, nedense kızlar anneleriyle pek anlaşamıyor. Anne-kız çatışması yıllardır süregelen bir sorun.

Özellikle senin yaşlarındaki kızlar, sık sık annelerinin kendilerine düşmanca davrandıklarını, onları sevmediklerini iddia ediyorlar.

Sanırım annelerinin her konuda onlara hak vermelerini, her isteklerini kabul etmelerini bekliyorlar.

Oysa aşırı bir katılık kabul edilmese de, bu yaşlardayken çocuklarını yanlıştan döndürmek, hata yapmalarını önlemek için annelerin biraz otorite kullanmaları çok doğal.

Bunu ileride anne olduğunda sen de görecek ve annene hak vereceksin.

Zaten genç kızların yaşları ilerleyip belli bir olgunluğa erdiklerinde anneleriyle daha iyi anlaşabildikleri bir gerçek.

Ben anlattıklarında, annenin sana karşı düşmanca tavrı olduğunu düşündürecek bir sorun göremiyorum.

Senin ders çalışmanı, eğitimini tamamlamanı, iyi bir meslek edinip ayaklarının üzerinde durmanı beklemesi son derece doğal değil mi? Bunu kendisi için değil sadece senin iyiliğin için istiyor olabilir.

Abinin okumasını ama senin okumayıp evde oturmanı isteseydi, o zaman sana hak verebilirdim. Senin abinin eğitim gördüğü kentte bir okul kazanmanı istemesi de doğal.

Hiç bilmediğin, tanımadığın bir yerde yalnız kalacağına, abinin yanında olman daha mantıklı. Kızım, kendini biraz da annenin yerine koy... Kim bilir sizi bu yaşlara getirinceye kadar neler yaşadı, neler gördü, ne mücadeleler verdi.

Mektubun bende annenin yalnız olduğu izlenimini uyandırdı. Babandan hiç söz etmiyorsun. Babandan ayrılmış mı ya da baban vefat mı etmiş?

Eğer öyleyse, annene daha da fazla hak vermelisin.

Yalnız başına iki evlat büyütmek hiç de kolay değil.

Ona biraz daha sevgiyle yaklaşırsan her şey daha iyi olur. Düşün bakalım, annene en son ne zaman şöyle içtenlikle ve sevgiyle bir sarıldın?

Lazer epilasyon yaptıracağım iyi bir güzellik enstitüsü nasıl olmalı?

Sevgili Güzin Abla... Ben oldukça güzel ve genç bir kadınım.

Evliyim, eşimle de mutlu bir beraberliğimiz var.

Fakat ciddi bir sorunum var, aşırı kıllıyım. Eşimin de bundan pek hoşnut olmadığını görüyor, çok üzülüyorum.

Düzenli olarak sir ağda yaptırıyorum. Bazen de evde kendim tıraş makinesiyle alıyorum. Ama bu şekilde kıllar çok daha sert çıkıyor.

Bir arkadaşımdan lazer epilasyonla bu kılların tamamen yok olduğunu öğrendim.

Ben de yaptırmak istiyorum ama nereye başvurmam, nelere dikkat etmem gerektiği konusunda bir fikrim yok.

Bana bir yol gösterebilir misiniz?

◊ RUMUZ: DİKENLİ GÜL

YANIT

Bu konuda yaptığım araştırmalardan öğrendiğim en önemli konu, lazer epilasyonun mutlaka uzmanlar tarafından yapılması gerektiği...

Estetik ve Plastik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Tuncer de bu noktanın altını çiziyor:

“Lazer epilasyon bakanlık onaylı uzman doktorların kontrolünde yapılmalı, aksi takdirde sonuçları ağır olabilir. Bu teknik vücutta istenmeyen kıllardan ve lekelerden kurtulmanın en güvenli yolu.

Kıllara rengini veren melanin pigmenti, lazer enerjsini emer ve kıl köklerinde hasar oluşur.

Kılların dökülmesi ve yok olması bu yolla gerçekleşir. Melanin pigmenti aynı zamanda deriye rengini veren pigment maddesidir. Bu nedenle esmerler ve bilhassa bronzlaşmış tenler, lazer enerjisini gereğinden çok emeceğinden yanık oluşturma riski mevcuttur.

Melanin üreten melanosit hücrelerinin çok yoğun olarak toplandığı ben gibi oluşumların üzerine uygulandığında da çok dikkatli olunması gerekir. Lazer epilasyon, dövmeli bölge üzerine de uygulanmamalıdır.”