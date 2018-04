Ailemle sevgilimin arasında kaldım...

Güzin Abla merhaba, babam beni üniversiteye göndermek istemedi. Bense boyun eğmeden üniversite eğitimimi tamamladım. Şimdi bulunduğum şehirde köklü bir kurumda çalışıyorum. 7 yıllık bir ilişkim var. Üniversite yıllarımdan beri sevdiğim adamla aynı şehirde yaşıyorum.

Her türlü zorluğu aştık. O yurtdışında çalıştı, ben okulumu bitirdim. Bir yerde çalışmaya başladım. O artık temelli geldi, aynı şehirde çalışıyor ve paramızı kazanıyoruz.

Bir gün onu, kendi isteğiyle babamla tanıştırdım. Babam, sevdiğim adama “iki hafta sonra istemeye gelin” dedi. İkimiz de şoke olduk.

Babamın ısrarları üzerine bir ay sonra nişanladık. Ama nişandan sonra babam “İki taraf maddi olarak kendini toplasın, ondan sonra yaparız düğünü” dedi ve öyle kaldı. 2 yıldır nişanlıyız. Babamda da para yoktu. Çünkü o da hâlâ kendini toplamış değildi. Sevdiğim gencin bir evi var ve ailesi ile alt alta dairelerde oturacağız. İki kardeşi, bir de evli ablası var.

Annesi gençken düşüp kalça kemiğini kırmış ve sonra yaşı itibariyle kemik erimesinden dolayı baston ile yürümeye başlamış. Fakat kadıncağız evinde her işini kendi yapıyor.

Bu sürede erkek arkadaşım işten ayrılmak zorunda kaldı, ticarete atıldı. Bizim oturacağımız ev de hâlâ toparlanamadı ve düğünle ilgili de bir netlik yok. Çünkü bunlar çok masraflı işler.

Sevgilimle konuşmaya çalıştım. Gerekirse ben de düğün için biriktirdiğim paramı ortaya koyabileceğimi söyledim. O ise bunalımda olduğunu ve kimseden manevi yardım dahi görmediği için kafasını toparlayamadığını söyledi.

Babam şimdilerde bana niye düğün tarihi vermediklerini soruyor. Bu arada kendisi iki yıldır nişanlı olan kızına daha yeni para biriktirmeye başladı. Para kazanmaya başladığı için karşı tarafı suçlamaya geçti. Yarın ayrılsam babam sevinecek sanki.

Diğer yandan babam, kayınvalidemin durumunu ileri sürüyor, “Yarın öbür gün işten ayrılıp kayınvalidene bakmak zorunda kalırsan, her şey bozulur” deyip duruyor. Babam da beni bu yüzden evlendirmeye pek niyetli değil. Üstelik karşı tarafla hiç görüşüp konuşmuyor. Sadece annemle kayınvalidem görüşüyor.

Sevdiğim adam annesinin durumunu biz çıkmaya başlamadan önce söylemişti. Ben bile bile çıktım.

Söyler misiniz, ben şimdi bu karmaşadan nasıl çıkacağım? Ayrılmalı mıyım sevdiğim adamdan annesi böyle hasta diye?

Ailemle sevgilimin arasında kaldım...

◊ Rumuz: Ortada kaldım

YANIT

Sevgili kızım, evin toparlanması bahane sanki... Sevdiğin genç babanın tutumunu anlamış olmalı. Bu yüzden o da düğünü erteliyor olabilir. Babanın seni etkileyebileceğini, seni ona vermeye pek de hevesli olmadığını düşünüyor büyük ihtimalle. Bu da onu huzursuz ediyordur elbette.

Sen de bunca yıllık beraberliğinize rağmen, babanın sözlerinin etkisinde kalmış gibisin. Sevdiğin adamın annesinin rahatsızlığı nedeniyle, “Acaba ayrılmalı mıyım” diyebiliyorsun.

Gerçekten vicdanlı bir insansan, ileride gerekirse kayınvalidenle ilgilenirsin. Ama belki de kadıncağız bunca yıldır kendi kendine bakabildiğine göre, ne sana, ne de başkasına ihtiyacı olacaktır.

Ailenle sevdiğin arasında kalmıyorsun ki. Sadece babanın tutumundan huzursuzsun. Bence annenin böyle bir düşüncesi yok. Sevdiğin gencin annesiyle görüştüğüne göre, onun açısından her şey yolunda.

Bir zamanlar babanın seni üniversiteye de göndermek istemediğini düşün istersen... Ama sen ona rağmen eğitimine devam etmiş, okulunu bitirmişsin. Çok da iyi yapmışsın.

O halde şimdi neden babanı ikna etmeye çalışmıyorsun? Neden bu hayati konuda da ona karşı direnmeyi düşünmüyorsun? Yazık değil mi 7 yıllık beraberliğinize...