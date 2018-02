Güzin abla, bilmem bana da yardım edebilir misin... Ben kısa süre önce üç yıllık sevgilimden ayrıldım.

Aslında gerçeği söylemem gerekirse, o beni terk etti. Hem de aramız gayet iyiyken, kavga bile etmemişken.

Bana hiç ummadığım bir anda, aniden ayrılmak istediğini söyledi. Oysa daha birkaç gün önce balayına nereye gideceğimizi konuşuyorduk. Bu bende şok etkisi yarattı. “Neden?” diye sorduğumda, “İlişkimizle ilgili kafamda soru işaretleri, kuşkular var” dedi. Yanlıştan dönmek en iyisiymiş!

Israr ettim, “Nedir bu soru işaretleri” diye sordum.

O zaman da benimle ilgili olmadığını, aslında beni çok sevdiğini söyledi. Helalleşerek, sarılarak, ağlayarak ayrıldık.

Önce yıkıldım, inanamadım.

Kötü bir şaka sandım.

Ama şu an iyiyim, daha doğrusu iyi olmaya çalışıyorum.

Şimdi başka biri mi var acaba diye düşünüyorum.

Ama biz her gün görüşür, günün her saati konuşur, mesajlaşırdık. Başkası olsaydı, anlamaz mıydım?

Neden bittiğine hâlâ anlam veremiyorum.

Şimdi ben ne düşünmeliyim, nasıl hareket etmeliyim?

Sizce onu beklemeye devam etmeli miyim?

◊ RUMUZ: İNANAMIYORUM

YANIT

Sevgili kızım, günümüzde koşullar insanları o kadar zorluyor ki, erkekler için artık evlilik düşüncesi kabus haline geldi. Resmen evlilikten kaçıyorlar. Çok da haksız sayılmazlar!

Çünkü evlenmek de, bir evliliği sağlıklı sürdürmek de inanılmaz zorlaştı.

Bunu hem maddi hem de manevi anlamda söylüyorum.

Düşününce, bütün sorunun ilişkinin evliliğe göz kırpmaya başlamasından kaynaklandığı sonucuna varıyorum. Bir de boşanma oranlarındaki artışı görünce, insanın endişelenmemesi mümkün değil.

Acaba sen sevdiğin gençle evlilik hayalleri kurarken biraz acele etmiş olabilir misin?

Ailenden, yakınlarından

üç yıldır beraber olduğunuz için artık bu işi ciddiye almanız gerektiğiyle ilgili bir uyarı mı geldi? Bu yüzden sevdiğin gence biraz fazla baskı yapmış olabilir misin?

Belki onun ailesi de tam tersine evlilik için erken olduğunu düşünüyordur.

Bir de olayın maddiyat kısmı var, bunu hiç aklına getirdin mi? Eğer konu buysa biraz ara verin, fırsat bulursan ona acilen evlenmenize gerek olmadığını da hatırlatabilirsin.





“Kısmet” dedi devamı gelmedi

Merhaba Güzin Abla, yazılarınızdan her gün yararlanıyorum. Ben de size yazıp bir konuda fikrinizi almak istiyorum.

Ben 33 yaşında, özel şirkette çalışan bir gencim. İşyerimde beğendiğim bir genç kız var. Sık sık karşılaşıyoruz, ayrıca aynı şirket servisini kullanıyoruz.

Ortak bir arkadaşımız var, ona söyledim “Ağzını ara bakalım” diye. O bir şekilde benden söz etmiş, hoşlandığım kız da gülmüş, “Kısmet, bakalım hayat ne gösterir” demiş.

Ancak ne o gün, ne de daha sonrasında herhangi bir şekilde bana ulaşmak için çaba gösterdi.

Dört arkadaş beraber yemek yemeye gitmiştik.

Yemek sırasında da bana özel bir şey söylemedi. Ben artık sabırsızlanıyorum, bu olay sürüncemede kalsın istemiyorum.

Acaba telefonunu alıp, ona açılsam mı? Yoksa bu yanlış mı olur? Bana yaklaşmak için hiçbir çaba göstermemesi aslında istemediği anlamına mı gelir? Yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz.

◊ RUMUZ: BEKLEMEKTEN YORULDUM

YANIT

Sevgili oğlum, her şeyden önce o bir genç kız, ilk adımı senden beklemesi de çok doğal.

Yıllardır bu ilk adımı atma konusu sık sık önüme gelir.

Ben de her zaman, ister erkek, ister kız olsun, “Bu adımı atmaktan çekinmeyin” derim.

Çünkü belki de aradığın mutluluk oradadır. Bu fırsatı kaçırırsan, sonradan pişmanlık duyabilirsin. Bir başkası senden hızlı davranıp bu genç hanımın gönlünü çalabilir.

Belki o genç kız da çekingendir, o da senin gibi ne yapacağını bilmiyordur.

Büyük ihtimalle senden bir adım atmanı bekliyordur. Sen ona arkadaşınla mesaj göndermişsin aslında. Bu bir adım sayılır ama o da ters karşılamamış, “kısmet” demek istemiş. Sen dostça bir telefon açıp hatrını sorabilir ya da serviste yanına oturup bir sohbet konusu açabilirsin.

Örneğin o akşamki yemekten söz edip “Bunu tekrarlayalım” diyebilirsin.

Hayat “acaba”larla geçiştirilemeyecek kadar kısa. Onunla konuşmaya başladığında zaten davranışlarından sana karşı duygularını kolayca anlayabilirsin.