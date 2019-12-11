Savunan kazanır

TFF 1’inci Lig’de 14 hafta geride kaldı...
Kendi içerisinde farklı dinamikleri olan bu lige Bursaspor’un hala aşina olamadığını görüyoruz.
Kimi zaman bireysel hatalar, kimi zaman üst üste gelen gollerin yaşattığı demoralize ve elbette arzulanan futbolun ortaya koyamaması bu durumun etkenlerinden.
Bir de rakiplerin kapanan görüntüsü var.
‘Geriye oynama’ eleştirilerinin açıklamalarında gördüğümüz bu durumda; rakipler adam paylaşımını iyi yapan, alan daraltan ve topun arkasına geçtiğinde birinci bölgeyi iyi koruyan hale bürünüyor.
Bu Bursaspor’a pek de yabancı değil; zira önceki haftalarda yeşil beyazlılar da bunu ligde en iyi yapan takımlardan biriydi.
O sebeptendir ki; Adana Demirspor deplasmanının ardından başlayan ve yine bir Adana deplasmanında son bulan süreç arasında savunmada daha organize görünerek, potansiyel 21 puanın 14’ünü hanesine yazdırdı.
Ne zaman ki savunmada işler yolunda gitmemeye başladı, bir anda defolar da göründü.
Adana’da galibiyetin son saniyeye kalması, kupada turun riske atılması ve son maçta dakikalar 52’yi gösterdiğinde skorun 3-0 olması...
Bu durum, bizlere ligde sert savunmaların konuştuğunu gösteriyor.
Nitekim ligin ilk 3 sırası belki rakip kaleye gol bombardımanı yapmıyor ancak, ligin en az golü kalesinde gören ekipleri olmalarıyla kendilerine zirvede yer buluyor.
Bir yönüyle de tezatlıklar takımı olarak karşımıza çıkıyor Bursaspor.
Eleştirilerin odağında geriye yaslanma, Bursaspor büyüklüğüne yakışır hücumsal bir oyun ortaya koyamama, camiayı heyecalandıran bir mücadele görülememesi yer alıyor.
Son maçlarda bu eleştiriler zirve yaptığı için hatırlatalım;
Giresunspor’a karşı 17, Adanaspor’a karşı 23, Keçiörengücü’ne karşı 16, Boluspor’a karşı 15 kez kaleyi deniyor Bursaspor.
Toplamda son 4 maçta 71 kez gol girişiminde bulunulmuş, bunların 24’ü isabet bulmuş ve 7’si golle sonuçlanmış...
Kıyaslama açısından diğer ekiplere de bir bakalım;
Ligin son bir ayını kapsayan dilimde lider Hatayspor 43, ikinci Akhisarspor 48 kez kaleyi denedi. Ligin en fazla gol atan ekipleri İstanbulspor 48, Cesar Group Ümraniyespor da 56 kez şut attı.
Bir şekilde Bursaspor, futbolu her ne kadar tatmin etmese de kağıt üzerinde ligin son 1 ayının en fazla gol girişiminde bulunan takımlarından.
Ancak savunma bu ligin anahtarı...
Bu lig bizlere ‘En iyi savunma hücumdur’ anlayışının en azından bu arenada pek de geçerli olmadığını gösteriyor.
O sebeple teknik heyet mutlaktır ki bu konunun üzerinde duracaktır.
Zira ligde atan değil, savunma kazandırıyor.
Savunan kazanır
TFF 1’inci Lig’de 14 hafta geride kaldı...
Kendi içerisinde farklı dinamikleri olan bu lige Bursaspor’un hala aşina olamadığını görüyoruz.
Kimi zaman bireysel hatalar, kimi zaman üst üste gelen gollerin yaşattığı demoralize ve elbette arzulanan futbolun ortaya koyamaması bu durumun etkenlerinden.
Bir de rakiplerin kapanan görüntüsü var.
‘Geriye oynama’ eleştirilerinin açıklamalarında gördüğümüz bu durumda; rakipler adam paylaşımını iyi yapan, alan daraltan ve topun arkasına geçtiğinde birinci bölgeyi iyi koruyan hale bürünüyor.
Bu Bursaspor’a pek de yabancı değil; zira önceki haftalarda yeşil beyazlılar da bunu ligde en iyi yapan takımlardan biriydi.
O sebeptendir ki; Adana Demirspor deplasmanının ardından başlayan ve yine bir Adana deplasmanında son bulan süreç arasında savunmada daha organize görünerek, potansiyel 21 puanın 14’ünü hanesine yazdırdı.
Ne zaman ki savunmada işler yolunda gitmemeye başladı, bir anda defolar da göründü.
Adana’da galibiyetin son saniyeye kalması, kupada turun riske atılması ve son maçta dakikalar 52’yi gösterdiğinde skorun 3-0 olması...
Bu durum, bizlere ligde sert savunmaların konuştuğunu gösteriyor.
Nitekim ligin ilk 3 sırası belki rakip kaleye gol bombardımanı yapmıyor ancak, ligin en az golü kalesinde gören ekipleri olmalarıyla kendilerine zirvede yer buluyor.
Bir yönüyle de tezatlıklar takımı olarak karşımıza çıkıyor Bursaspor.
Eleştirilerin odağında geriye yaslanma, Bursaspor büyüklüğüne yakışır hücumsal bir oyun ortaya koyamama, camiayı heyecalandıran bir mücadele görülememesi yer alıyor.
Son maçlarda bu eleştiriler zirve yaptığı için hatırlatalım;
Giresunspor’a karşı 17, Adanaspor’a karşı 23, Keçiörengücü’ne karşı 16, Boluspor’a karşı 15 kez kaleyi deniyor Bursaspor.
Toplamda son 4 maçta 71 kez gol girişiminde bulunulmuş, bunların 24’ü isabet bulmuş ve 7’si golle sonuçlanmış...
Kıyaslama açısından diğer ekiplere de bir bakalım;
Ligin son bir ayını kapsayan dilimde lider Hatayspor 43, ikinci Akhisarspor 48 kez kaleyi denedi. Ligin en fazla gol atan ekipleri İstanbulspor 48, Cesar Group Ümraniyespor da 56 kez şut attı.
Bir şekilde Bursaspor, futbolu her ne kadar tatmin etmese de kağıt üzerinde ligin son 1 ayının en fazla gol girişiminde bulunan takımlarından.
Ancak savunma bu ligin anahtarı...
Bu lig bizlere ‘En iyi savunma hücumdur’ anlayışının en azından bu arenada pek de geçerli olmadığını gösteriyor.
O sebeple teknik heyet mutlaktır ki bu konunun üzerinde duracaktır.
Zira ligde atan değil, savunma kazandırıyor.