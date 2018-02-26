Korktukça başa geliyor

Ama nasıl?

Bu soru mutlak ki Paul Le Guen’in uzun süreden beridir aklını meşgul ediyordur, etmeli de...

Ancak cevabını halen daha bulamamış olacaktır ki; Bursaspor, sürüklendiği karanlıkta git gide kimliğinden uzaklaşıyor.

Alt sıralarda yer alan ekiplere karşı nispeten daha kaliteli ayaklara, taraftar gücüne ve daha etkili camiaya sahip olmasına karşın, bir kimlik problemi yaşanıyor.

‘Takım’ demeye dilimizin varmayacağı, birbirinden bağımsız oyuncu topluluğu saha içerisinde mücadeleden yoksun yürüyüşlere geçerken, alınan olumsuz sonuçların da ardı arkası kesilmiyor.

Bu gidişatta da kesilecek gibi görünmüyor...

Zira, yeşil beyazlı ekip ironik bir şekilde özgüvenini rakiplerinden ‘korkarak’ kazanmak istiyor.

Tıpkı ligin ikinci yarısında Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçlarında olduğu gibi...

Şayet kağıt üzerinde favoriyse; bu kez de birbirinden kopuk oyun, sonuca değil kaosa sürüklüyor.

Bunun için de son E.Y.Malatyaspor ve Gençlerbirliği maçları buna en güzel olacaktır.

Özgüvenini kaybettiğinden midir bu kopukluk, ya da kazanmaya olan inançsızlıktan mıdır tam bir muamma...

*

Fakat net bir şey var ki;

Bursaspor, uzun süredir kazanamamanın da vermiş olduğu baskı ile birlikte sahada ne yapacağını bilmeden, sistemsiz bir oyun ortaya koymaya çalışıyor.

Hollandalı futbol adamı Frank Rijkaard’ın Türk futbolunu tanımladığı “Her şeyden biraz var, ama hiçbir şey tam değil” ifadelerinde olduğu üzere, Bursaspor’da da gerek oyuncuların, gerekse teknik heyetin tam olarak yaptığı bir noktayı belirlemekte zorlanıyoruz.

Söz konusu sorunların hepsi ise, ‘korkak’ bir futbola işaret ediyor.

Kendi yeteneğinin farkına varmayan oyuncular ve her ne kadar dünya çapında isim yapmasına karşın Le Guen, maalesef bu noktada cesur hareketler kaçınıyor.

Doğal olarak da şunu düşünüyoruz;

Çekinen bir futbol yapısında kaybediyorsan, çekinmeden oynayabildiğinde sonuç ne olur?

Belki yine kötü olur, yine ağır mağlubiyetler yaşar Bursaspor, ancak bundan daha kötü ne olabilir?

O yüzden, özgüveni kazanmak için ihtiyaç 3 puandan ziyade teknik heyet ve futbolcuların, kendilerinin farkına varması olarak görülüyor.

Le Guen de, oyuncularına yeniden bunun farkına varmaları için yardımcı olacağını defalarca dile getirdi.

Ancak önemli olan Le Guen’in, her şeyden önce önemli olan kendi özgüveninin farkında olması...

Şayet, Kayserispor maçında da benzer bir görüntü görürsek eğer...

Tünelin ucundaki ışık daha da uzaklaşacak.