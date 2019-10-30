Bu ışık sönmesin

“Bursaspor’un büyüklüğü değişmez. BİZ küçüklerimizle daha büyüğüz. Sen çok yaşa Bursam”
Bu sözlerle duyurdu Bursaspor Kulübü, İstanbulspor karşısında alınan galibiyetin sevincini.
3 puan sevincinden çok daha büyük anlamlar içeren ve önem taşıyan sözlerle...
Baktığımızda gencecik, pırıl pırıl çocuklar yarınlara ışık tutan futbollarıyla mücadelelerini sergilerken, takım bütünlüğü oluşturularak ‘bir’ olunuyor.
Bursaspor futbol takımının, son yıllardaki serüvenlerinde pek de rastlamadığımız ve her daim ihtiyacı olduğunu vurguladığımız bu bütünlük, şu günlerde gerçekleşiyor.
Belki sahada tatmin edici futbol görülemiyor, belki iyi şeyler –görece yanlışların- arka planında kalıyor ancak bu takım bir mesaj veriyor;
Arma için mücadele edenlerin oluşturduğu bütünü...
Bunu görmek, mücadelenin yalnızca paraya ve yeteneğe bağlı olmadığını anlamaktan geçiyor...
*
İstanbulspor karşılaşması sonrası pek çok olumsuz eleştiri yazılıp çizildi, hep daha iyisi arzulandığından bu kritik eşikteki 3 puan dahi tatminkarlığa yeterli olmadı.
Elbette herkesin kafasında oluşturduğu şablonda, baskısıyla rakibi boğan, mücadelesiyle ısıran bu gerçekleşirken pozisyon zenginliği yaratarak izleyenlere keyif veren bir Bursaspor var.
Ancak, bazı bir takım gerçekleri de görmek gerekiyor.
Örneğin; en önemli noktalardan biri 3 yıl öncesinin değeri 90 milyon £’ya yaklaşan takımının sahada olmadığı.
Bireysel yetenek, deneyim, fark yaratan oyuncu eksikliği...
Hangi faktörü dahil edersek edelim, önemli bir gerileme olduğu aşikar.
BU KULVAR UNUTULMAMALI
Dile kolay, bu kadar kısa sürede yaklaşık 9 katlık bir düşüş söz konusu...
Bir de lig faktörü var ki, en belirleyici etkenlerden.
Süper Lig’e ait görsek de, bu sezon görmemiz gereken bir başka gerçek Bursaspor’un mali yapısı, takım değeri, ciddi gelirlerden mahrum kalması, markasının pazarlanması gibi pek çok konu dahilinde TFF 1’inci Lig’in takımı olduğu.
*
Bu endüstriyelleşen futbolun ve son yıllarda mali yapıya doğrudan bağlı takımların, mücadele ettiği kulvarlardaki kaçınılmaz sonu.
Süper Lig’den farklı olarak zirve mücadelesinin birkaç takım arasında geçmediği, her takımın birbirine yakın şartlarda mücadele ettiği, istikrarsızlığın istikrar olduğu ve çok küçük etkenler dahilinde dahi sonucun değişebildiği bir arena burası.
Bu sebeple takımın oyunu, futbolcuların performansları gibi konuların ligin gerçeğinin de farkındalığın da değerlendirilmesi daha uygun olacak gibi görünüyor.
Şu da bir gerçek ki Bursaspor Kulübü, camiası ve büyüklüğü ile bu lige sığamayacak ölçüde...
Taraftar gücü, şehre aidiyetlik gibi pek çok faktöre yönelik güçlü bir tarihsel geçmişi, kimliği, ismi var.
Bu güçlü tarihsel kimliğiyle de, gençlere önem veren geleneğini birleştirmesi için bu sezon önemli bir fırsat.
O UMUT HİÇ SÖNMESİN
Şayet; Bursaspor, arma için mücadele eden gençleri ve onlara yardımcı olan ağabeyleriyle sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarırsa, çok daha tatmin edici ve heyecan verici maçlar izleyeceğimiz aşikar.
O sebeptendir ki Bursaspor Kulübü’nün paylaşımında “BİZ küçüklerimizle daha büyüğüz” ifadesi çok önemli bir değer taşıyor.
Zira kulüp, büyüklüğünü gencecik çocukların yeşil beyaz formayı üzerine geçirdiğindeki heyecanından, terinden alıyor.
Çünkü bu yoldaki ışık, camiayı ait olduğu yere doğru götürecek.
Bu ışık sönmesin
“Bursaspor’un büyüklüğü değişmez. BİZ küçüklerimizle daha büyüğüz. Sen çok yaşa Bursam”
Bu sözlerle duyurdu Bursaspor Kulübü, İstanbulspor karşısında alınan galibiyetin sevincini.
3 puan sevincinden çok daha büyük anlamlar içeren ve önem taşıyan sözlerle...
Baktığımızda gencecik, pırıl pırıl çocuklar yarınlara ışık tutan futbollarıyla mücadelelerini sergilerken, takım bütünlüğü oluşturularak ‘bir’ olunuyor.
Bursaspor futbol takımının, son yıllardaki serüvenlerinde pek de rastlamadığımız ve her daim ihtiyacı olduğunu vurguladığımız bu bütünlük, şu günlerde gerçekleşiyor.
Belki sahada tatmin edici futbol görülemiyor, belki iyi şeyler –görece yanlışların- arka planında kalıyor ancak bu takım bir mesaj veriyor;
Arma için mücadele edenlerin oluşturduğu bütünü...
Bunu görmek, mücadelenin yalnızca paraya ve yeteneğe bağlı olmadığını anlamaktan geçiyor...
*
İstanbulspor karşılaşması sonrası pek çok olumsuz eleştiri yazılıp çizildi, hep daha iyisi arzulandığından bu kritik eşikteki 3 puan dahi tatminkarlığa yeterli olmadı.
Elbette herkesin kafasında oluşturduğu şablonda, baskısıyla rakibi boğan, mücadelesiyle ısıran bu gerçekleşirken pozisyon zenginliği yaratarak izleyenlere keyif veren bir Bursaspor var.
Ancak, bazı bir takım gerçekleri de görmek gerekiyor.
Örneğin; en önemli noktalardan biri 3 yıl öncesinin değeri 90 milyon £’ya yaklaşan takımının sahada olmadığı.
Bireysel yetenek, deneyim, fark yaratan oyuncu eksikliği...
Hangi faktörü dahil edersek edelim, önemli bir gerileme olduğu aşikar.
BU KULVAR UNUTULMAMALI
Dile kolay, bu kadar kısa sürede yaklaşık 9 katlık bir düşüş söz konusu...
Bir de lig faktörü var ki, en belirleyici etkenlerden.
Süper Lig’e ait görsek de, bu sezon görmemiz gereken bir başka gerçek Bursaspor’un mali yapısı, takım değeri, ciddi gelirlerden mahrum kalması, markasının pazarlanması gibi pek çok konu dahilinde TFF 1’inci Lig’in takımı olduğu.
*
Bu endüstriyelleşen futbolun ve son yıllarda mali yapıya doğrudan bağlı takımların, mücadele ettiği kulvarlardaki kaçınılmaz sonu.
Süper Lig’den farklı olarak zirve mücadelesinin birkaç takım arasında geçmediği, her takımın birbirine yakın şartlarda mücadele ettiği, istikrarsızlığın istikrar olduğu ve çok küçük etkenler dahilinde dahi sonucun değişebildiği bir arena burası.
Bu sebeple takımın oyunu, futbolcuların performansları gibi konuların ligin gerçeğinin de farkındalığın da değerlendirilmesi daha uygun olacak gibi görünüyor.
Şu da bir gerçek ki Bursaspor Kulübü, camiası ve büyüklüğü ile bu lige sığamayacak ölçüde...
Taraftar gücü, şehre aidiyetlik gibi pek çok faktöre yönelik güçlü bir tarihsel geçmişi, kimliği, ismi var.
Bu güçlü tarihsel kimliğiyle de, gençlere önem veren geleneğini birleştirmesi için bu sezon önemli bir fırsat.
O UMUT HİÇ SÖNMESİN
Şayet; Bursaspor, arma için mücadele eden gençleri ve onlara yardımcı olan ağabeyleriyle sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarırsa, çok daha tatmin edici ve heyecan verici maçlar izleyeceğimiz aşikar.
O sebeptendir ki Bursaspor Kulübü’nün paylaşımında “BİZ küçüklerimizle daha büyüğüz” ifadesi çok önemli bir değer taşıyor.
Zira kulüp, büyüklüğünü gencecik çocukların yeşil beyaz formayı üzerine geçirdiğindeki heyecanından, terinden alıyor.
Çünkü bu yoldaki ışık, camiayı ait olduğu yere doğru götürecek.