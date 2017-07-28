Rahmi Koç modası izmir’de

RMK Classic CEO’su Füsun Kuran, Suphi Koyuncu ve Kamuran Habif’in ev sahipliği yaptığı açılış davetine Rahmi M. Koç da katıldı. Davette Brooks Brothers’ın 2017 ilkbahar-yaz koleksiyonu da tanıtıldı.

Lüksün adresi

Hem Ferrari ve Maserati’nin Türkiye distribütörü Fer-Mas Oto’nun hem de Doğuş Otomotiv’in kurucusu olan Orhan Ülgür, bir süre önce lüks yat sektörüne girmişti. Maiora, Ab, Cbinavi, Majesty gibi lüks yat markalarının distribütörlüğünü yapan Ülgür, Maestro markasıyla otomotiv sektörüne hızlı bir dönüş yaptı. İstanbul ve Bodrum’da iki yeni şube açan Ülgür, otomobil kiralama hizmetleri de verdiklerini söyledi.

Paha biçilemez yüzler

New York, Toronto, Londra ve Paris’ten sonra 2013’te MasterCard’ın “Paha Biçilemez Şehirler” projesine dahil olan İstanbul için özel bir kitap hazırlandı. “Paha Biçilemez Yüzleri ile İstanbul” adlı kitap için iş, sanat, spor ve moda dünyasından 25 isim objektif karşısına geçti. MasterCard’ın “Paha Biçilemez İstanbul” projesi kapsamında hazırlanan “Paha Biçilemez Yüzleri ile İstanbul” kitabı, farklı alanlarda eserler üreten İstanbul âşığı isimleri ve hikayelerini okuyucularla buluşturdu. Ali Poyrazoğlu, Kerem Görsev, Ozan Güven, Mehmet Güreli, Arzu Kaprol, Şebnem Bozoklu, Derin Sarıyer, Mabel Matiz, Can Bonomo, Gökhan Türkmen ve Saffet Emre Tonguç’un da aralarında yer aldığı 25 ismin şehre dair yaşamlarından örneklerin yer aldığı kitaptaki fotoğrafları Dilan Bozyel çekti.

Kitabevlerinin yanı sıra pahabicilemezistanbul.com adresi üzerinden de satışa sunulan kitabın tüm geliri Darüşşafaka Özlem İmece Fonu’na bağışlanacak.

Bodrum’a gelin

Bodrum’da hizmet veren, mavi bayraklı plajının yanı sıra aldığı ödüllerle de adından söz ettiren ISIS Hotel & SPA’nın Genel Müdürü Melih Alemdar, kısa süre önce meydana gelen depremden sonra bölgeye gelmeye çekinen tatilcilere seslendi. “Depremi hasarsız atlattık. Bodrum’un genelinde olduğu gibi bizim tesislerimizde de çatlak bile yok. Bodrum’a çekinmeden gelin” diyen Alemdar, çocuklu aileler ve balayı çiftlerine de ayrıcalıklı imkanlar sağladıklarını söyledi.