Silikon Vadisi’e güle güle Startup şehirlere merhaba

Yıllardan beri İstanbul’un bazı bölgelerinin Silikon Vadisi olacağını yazıp dururuz.
Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’nin bir benzerine ne yazık ki yıllardır kavuşamadık.
Hep lafta kaldı.
Silikon Vadisi sözcüklerinin herkese hayal kurdurma gibi bir gücü var.
Sadece İstanbul değil, geçtiğimiz 10 yıl boyunca dünyada hangi bölgenin ya da hangi şehrin yeni “Silikon Vadisi” olacağı sürekli tartışıldı.
Dünya Ekonomik Forumu yayınları arasında çıkan yeni bir rapor diyor ki “ Önümüzdeki dönemlerde yeni bir Silikon Vadisi olmayacak, küresel ekonomiyi yeniden şekillendirecek startup şehirler olacak”.
Rapor, her yıl 1 milyon şirketin verilerini bir araya getirerek dünyanın önde gelen 150 startup ekosistemini mercek altına alan Startup Genome tarafından hazırlanmış.
Söz konusu “2019 Küresel Startup Ekosistem Raporu” Startup Genome’un kurucusu Marc Penzel tarafından kaleme alınmış.
Penzel’e göre, önümüzdeki dönemlerde yeni bir Silikon Vadisi yerine startup ekosistemleri öne çıkan 30’a yakın “startup şehir” olacak.
Silikon Vadisi en tepede olmak üzere bunların başında, küresel startup devrimini başlatmış olan New York, Londra, Beijing, Boston, Tel Aviv, Los Angeles, Şanghay, Paris ve Berlin geliyor.
GOOGLE, FACEBOOK’UN AFRİKA YATIRIMLARI
Yukarıda saydığım şehirler sayısız startup ve KOBİ barındırıyor.
New York örneğin 9 binden fazla startup şirket ve çok sayıda unicorn şirkete (değeri 1 milyar doları bulmuş) ev sahipliği yapıyor.
Sadece Beijing’de binin üzerinde yapay zeka şirketi var.
Bunların arkasından startup ekosistemleri en hızlı büyüyen şu şehirler sıralanıyor raporda:
Helsinki, Hangzhou, Cakarta, Lagos, Melbourne, Montreal, Moskova, Mumbai, Sao Paulo, Seul, Shenzhen, Tokyo.
En fazla startup şehre sahip olan ülkelerin ABD, Çin olduğu ve Türkiye’den hiçbir şehrin listeye girmediği dikkatinizi çekmiştir mutlaka.
Nijerya’nın eski başkenti Lagos, Google, Facebook gibi devlerin yatırımlarını çeken, Afrika’nın en büyük teknoloji ağına sahip şehri.
Montreal ise küresel bir yapay zeka merkezi olarak öne çıkıyor.
2016 yılında bu yana bu şehrin ev sahipliği yaptığı yapay zeka şirketlerine 1 milyardan fazla bir yatırım gerçekleştirilmiş.
Montreal dünyadaki en yüksek yapay zeka araştırmacı sayısını barındırıyor.
Hükümetlerin yoğun bir şekilde startup’lara yatırım yaptığı şehirlerin başında Seul geliyor.
Seul büyükşehir yönetimi 2022 yılında kadar startup şirketlere 1.6 milyar dolarlık yatırım yapacak.
Güney Kore, gayri safi yurt içi hasılaya göre Ar-Ge harcamalarına en çok yüksek bütçeyi (yüzde 4.55) ayıran ülke.
Rapora göre, küresel startup ağı, dünyada istihdamın ve ekonomik büyümenin motoru.
Bu ağda öne çıkan sektörler yapay zeka, tarım teknolojisi, blockchain.
Türkiye tüm bunların neresinde diye sorarsanız verecek cevabım yok.
SMARTCON ZİRVESİ 30 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ ÜCRETSİZ AĞIRLAYACAK
BU yıl 1-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Smartcon2019 İstanbul Zirvesi yapay zeka, dijital dönüşü, büyük veri konuları ele alacak.
2015 yılından beri İstanbul, Dubai, Ankara’da düzenlenen teknoloji zirvesine bu yıl 1661 şirket ile 350 konuşmacı katılıyor.
Teknolojide küresel trendler ve iş modellerinin Türkiye şartlarına göre değerlendirileceği zirve Oracle sponsorluğunda.
Smartcon, aynı zamanda teknoloji alanında üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilerle alanında dünyanın önde gelen isimlerini buluşturan bir platform.
30 Ağustos 2019 tarihine kadar https://tr.surveymonkey.com/r/ZJGNZVC adresine başvuracak 30 lisans ve lisan üstü öğrencisi zirveye ücretsiz katılabilecek.
Silikon Vadisi’e güle güle Startup şehirlere merhaba
Yıllardan beri İstanbul’un bazı bölgelerinin Silikon Vadisi olacağını yazıp dururuz.
Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’nin bir benzerine ne yazık ki yıllardır kavuşamadık.
Hep lafta kaldı.
Silikon Vadisi sözcüklerinin herkese hayal kurdurma gibi bir gücü var.
Sadece İstanbul değil, geçtiğimiz 10 yıl boyunca dünyada hangi bölgenin ya da hangi şehrin yeni “Silikon Vadisi” olacağı sürekli tartışıldı.
Dünya Ekonomik Forumu yayınları arasında çıkan yeni bir rapor diyor ki “ Önümüzdeki dönemlerde yeni bir Silikon Vadisi olmayacak, küresel ekonomiyi yeniden şekillendirecek startup şehirler olacak”.
Rapor, her yıl 1 milyon şirketin verilerini bir araya getirerek dünyanın önde gelen 150 startup ekosistemini mercek altına alan Startup Genome tarafından hazırlanmış.
Söz konusu “2019 Küresel Startup Ekosistem Raporu” Startup Genome’un kurucusu Marc Penzel tarafından kaleme alınmış.
Penzel’e göre, önümüzdeki dönemlerde yeni bir Silikon Vadisi yerine startup ekosistemleri öne çıkan 30’a yakın “startup şehir” olacak.
Silikon Vadisi en tepede olmak üzere bunların başında, küresel startup devrimini başlatmış olan New York, Londra, Beijing, Boston, Tel Aviv, Los Angeles, Şanghay, Paris ve Berlin geliyor.
GOOGLE, FACEBOOK’UN AFRİKA YATIRIMLARI
Yukarıda saydığım şehirler sayısız startup ve KOBİ barındırıyor.
New York örneğin 9 binden fazla startup şirket ve çok sayıda unicorn şirkete (değeri 1 milyar doları bulmuş) ev sahipliği yapıyor.
Sadece Beijing’de binin üzerinde yapay zeka şirketi var.
Bunların arkasından startup ekosistemleri en hızlı büyüyen şu şehirler sıralanıyor raporda:
Helsinki, Hangzhou, Cakarta, Lagos, Melbourne, Montreal, Moskova, Mumbai, Sao Paulo, Seul, Shenzhen, Tokyo.
En fazla startup şehre sahip olan ülkelerin ABD, Çin olduğu ve Türkiye’den hiçbir şehrin listeye girmediği dikkatinizi çekmiştir mutlaka.
Nijerya’nın eski başkenti Lagos, Google, Facebook gibi devlerin yatırımlarını çeken, Afrika’nın en büyük teknoloji ağına sahip şehri.
Montreal ise küresel bir yapay zeka merkezi olarak öne çıkıyor.
2016 yılında bu yana bu şehrin ev sahipliği yaptığı yapay zeka şirketlerine 1 milyardan fazla bir yatırım gerçekleştirilmiş.
Montreal dünyadaki en yüksek yapay zeka araştırmacı sayısını barındırıyor.
Hükümetlerin yoğun bir şekilde startup’lara yatırım yaptığı şehirlerin başında Seul geliyor.
Seul büyükşehir yönetimi 2022 yılında kadar startup şirketlere 1.6 milyar dolarlık yatırım yapacak.
Güney Kore, gayri safi yurt içi hasılaya göre Ar-Ge harcamalarına en çok yüksek bütçeyi (yüzde 4.55) ayıran ülke.
Rapora göre, küresel startup ağı, dünyada istihdamın ve ekonomik büyümenin motoru.
Bu ağda öne çıkan sektörler yapay zeka, tarım teknolojisi, blockchain.
Türkiye tüm bunların neresinde diye sorarsanız verecek cevabım yok.
SMARTCON ZİRVESİ 30 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ ÜCRETSİZ AĞIRLAYACAK
BU yıl 1-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Smartcon2019 İstanbul Zirvesi yapay zeka, dijital dönüşü, büyük veri konuları ele alacak.
2015 yılından beri İstanbul, Dubai, Ankara’da düzenlenen teknoloji zirvesine bu yıl 1661 şirket ile 350 konuşmacı katılıyor.
Teknolojide küresel trendler ve iş modellerinin Türkiye şartlarına göre değerlendirileceği zirve Oracle sponsorluğunda.
Smartcon, aynı zamanda teknoloji alanında üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilerle alanında dünyanın önde gelen isimlerini buluşturan bir platform.
30 Ağustos 2019 tarihine kadar https://tr.surveymonkey.com/r/ZJGNZVC adresine başvuracak 30 lisans ve lisan üstü öğrencisi zirveye ücretsiz katılabilecek.