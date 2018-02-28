Her mahalleye bir Mert Fırat

TİYATRO, sinema, dizi oyuncusu, senarist ve BM Kalkınma Programı UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat ile dün sabah KAGİDER’in ayda bir düzenlediği kahvaltılı toplantısının konuşmacısıydı.

Ben sordum, o yanıtladı.

İki saat su gibi geçip akarken, Mert Fırat’ın tüm projelerini anlatmaya vakti yetmedi.

UNDP’nin 2015 yılında İstanbul’da düzenlediği Sosyal Fayda Zirvesi’nde anlattığı ve “online imace” diye tarif ettiği “İhtiyaç Harita”sıyla başladık sohbete.

Mert Fırat, STK’larla 12 yaşlarında Ankara’da, Halkevleri için desteğe ihtiyacı olan mahallelerde çalışmaya başladığında tanışıyor.

“Hem tiyatro yapıyor, hem alanda çalışıyorduk. Herkesin gitme dediği yerlere giren duyarlı bir çocuktum” diye anlatıyor.

Babası Antakyalı olduğu için farklı etnik kimliklerin bir arada, çatışmadan nasıl yaşadıklarını görmüş olmanın önemine değiniyor.

Gün geliyor yolu AÇEV, Mor Çatı gibi başka STK’larla kesişiyor.

“Bir insan hayatının yüzde 30’unu iyiliğe harcamalı” demesi boşuna değil çünkü bu çocukluğundan beri en iyi bildiği şeylerden biri.







10 MİLYON LİRALIK İHTİYAÇ

Birkaç kez yazdığım, her fırsatta da yazmak istediğim “İhtiyaç Haritası” çok iyi bir teknolojik alt yapısı olan ve ihtiyaç sahipleriyle bunları karşılamaya hazır insanları buluşturan bir platform.

Mert Fırat’ın söylediğine göre bugüne dek “İhtiyaç Haritası” üzerinden 10 milyon liralık ihtiyaç karşılanmış ve üye sayısı 70 bine ulaşmış.

“İhtiyaç Haritası”yla birlikte proje üreten 350 STK var.

Hem Suriyeli hem Türk genç kadınların aşçılık eğitimi alıp kendi kanatlarıyla uçmalarını sağlayacak UNDP’nin Life projesi Fırat’ın yeni gözbebeği.

Bir başka projesi de yine UNDP ve özel sektörün desteğiyle hayata geçen, antik Yunan yazarı Aisykhylos’un “Yakaranlar” oyunu.

2500 yıl önce yazılan oyun 50 cesur kadının mücadelesini anlatırken “cinsiyet eşitliği”ni ön plana çıkartıyor.

Kadın ve çocuk haklarına duyarlı Fırat UNDP İyi Niyet Elçisi olduktan sonra, dünya liderlerinin imzaladıkları 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin beşi üzerinde çalışmayı seçmiş.

Cinsiyet eşitliği, kız çocuklarının eğitimi, iklim değişikliği, yerel kalkınma, temiz enerji.

Bu hedeflerle ilgili projelerde mülteciler ve sanata illa ki yer veriliyor.

ÇİFT ÇEKİRDEKLİ BİLGİSAYAR

Sohbetimizde Fırat’ın kadınlarla yakın çalışmayı sevdiği ortaya çıkıyor.

Kadınları “çift çekirdekli bilgisayar” a benzeten oyuncu “ kadınların çoklu zekâ, çoklu yönetme ve çoklu düşünme kabiliyetleri var” demesi salondaki kadın girişimcilerin hoşuna gidiyor.

Girişimci derken, Mert Fırat’ın kendisi de iyi bir girişimci.

Çeşitli ortaklıklarla kurduğu Kutu Film, Ataşehir’de müzik, tiyatro ve yeme, içmeyi bir araya getiren Das Das, Moda Sahnesi, Bursa’daki Sanat Mahal girişimleri arasında.

KAGİDER’deki 2 saatlik toplantıdan sonra,Mert Fırat kadın girişimcilerle selfie çekerken hangi işe el atarsa atsın iyilik ve sosyal faydaya yer veren oyuncu/proje insanı/ girişimcinin her mahalleye klonlanmasını diledim.

ÇOCUK İŞÇİLER 29 YAŞINI KUTLAYAN ÇYDD'NİN KANATLARI ALTINDA

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği 29 yaşında.

ÇYDD Başkanı Prof. Dr.Aysel Çelikel’in dün düzenlediği toplantıda, eğitim projelerini katlayarak sürdüren derneğin çocuk istismarıyla ilgili çalışmalarını da öğrendik.





Çelikel’in verdiği bilgiye göre, ÇYDD bugüne kadar 68 bin 404 ilk ve ortaöğretimdeki kız öğrenciyle, 34 bin 150 üniversite öğrencisine burs vermiş.

Sevgili Prof. Türkan Saylan’ın her fırsatta dile getirdiği hayali 100 bin kız öğrenciye ulaşmaktı.

Son dönemlerde öğrencilere “kodlama” eğitimi de veren ÇYDD bu arada projektörü memlekette ne yazık ki sayıları hayli fazla olan “çocuk işçilere” de çevirmiş.

Çocuk işçilerle ilgili Prof. Çelikel “Bu alanda en somut sonuçlar alan proje bizimkisi” diyor.

Türkiye’den mal temin eden dört yabancı şirketin talebi üzerine çocuk işçilere yoğunlaşan ÇYDD, bu şirketlerin denetçileri tarafından tespit edilen kaçak çocuk işçilerin ailelerini ziyaret ediyor.

Çocukların eğitime devam etmelerini sağlıyor, öte yandan söz konusu yabancı şirketlerin desteğiyle çocuk işçilerin eve getirdikleri parayı ailelere aktarıyor.

Aysel Çelikel “ Zor ilerleyen proje İstanbul, Mersin, İzmir ve Bitlis’te devam ediyor. 12-13 yaşlarında çocuk işçilere rastlıyoruz. Şimdiye kadar 150 kadar çocuğu okula göndermeyi başardık” diyor.