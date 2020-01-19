Halkın yarısı kitap okumuyor, yüzde 73,5’i tiyatroya gitmiyor

Kadir Has Üniversitesi 2010 yılından beri, öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, akademik bir ekiple “Türkiye Eğilimleri” araştırmasını yapıyor.
10 yıldan beri sahaya inerek halkın sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel eğilimlerini objektif bir şekilde ölçüyor.
26 ilde kent merkezlerinde yaşayan, 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapılan “Türkiye Eğilimleri 2019” araştırmasının sonuçlarının bazılarını cımbızladım.
Siyaseti, ekonomik kaygıları, dost-düşman kim? gibi şeyleri bir yana bırakıp “Türk halkı Suriyeli göçmenlere nasıl bakıyor, kitap okuyor mu, tiyatroya gidiyor mu” sorularının sonuçlarına odaklandım.
Suriyeli göçmenlerden başlarsak, halkın yüzde 70,9’u Suriyelilerin ülkelerine döneceğine inanmıyor.
Ankete katılanların çoğunluğu Suriyelilerin dönmeyeceğine inanıyor ama aynı zamanda birlikte yaşamaktan da memnun görünmüyor.
Baş etmemiz gereken önemli bir sorun.
SANAT KÜLTÜRE ERİŞİM
Araştırmada “En prestijli meslek hangisidir” sorusunun yanıtı “doktorluk” olmuş.
Sanat-kültür dediğinizde tablo şöyle:
Hiç kitap okumayanların oranı yüzde 50,9.
Bu oran bir yıl önce yüzde 60,9 idi.
Bir yılda yüzde 10’luk bir artışın nedenlerini merak ediyorum.
Hiç sinemaya gitmeyenlerin oranı yüzde 38.3; hiç tiyatroya gitmeyenlerin oranı ise yüzde 73,5.
Haldun Dormen’in deyişiyle “son zamanların en parlak dönemini yaşayan” Türk tiyatrosuna halkın büyük bir çoğunluğunun gitmemesi sadece ekonomik nedenlere bağlanabilir mi?
Sokaklarda durup baktığım tiyatro afişleri o kadar cazip ki, üstelik pek çoğunda parlak oyuncular oynuyor.
Heyecanla beklediğim Norveçli İbsen’in Hedda Gabler oyununda misal Demet Evgar sahnede olacak.
Neticede Kadir Has’ın araştırması bazı kesimlerin ve özellikle gençlerin sanat-kültüre erişimlerinin pek kolay olmadığını ortaya koyuyor.
İyi ki bazı kurumlar bu durumun farkında ve çalışmalar yapıyor.
Geçenlerde yazdığım Zorlu PSM’nin “Son Dakika Koltuğum” uygulaması gibi çabalar özellikle gençlere yönelik.
Gençlerin konser, tiyatro gibi etkinliklere erişimi için, bilet satın alıp gelmeyenlerin, sponsorların biletleri 1 lira karşılığında satılıyor.
ECZACIBAŞI KÜLTÜR SANAT KARTI
Eczacıbaşı Topluluğu da aynı duyarlılıkla 2017 yılından beri üniversite öğrencilerinin yönelik İKSV çatısı altında başlattığı Kültür Sanat Kart projesini bir adım ileriye taşıyor.
Topluluk, 18-25 yaş arası 2000 üniversite öğrencisine, İKSV’nin tüm etkinliklerinde ve İstanbul Modern’i ziyarette kullanabilecekleri Kültür Sanat Kartı hediye ediyor. Yarından itibaren www.kultursanatkart.com adresi üzerinden Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart için başvurmak mümkün.
Başvurun formundaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler arasından yapılacak çekilişte 2000 öğrenciye 250 lira değerindeki kartları verilecek.
Eczacıbaşı 2017 yılından beri 4000 üniversiteliyi İKSV etkinlikleriyle buluşturmayı başardı.
Şimdi İstanbul Modern ziyaretini de etkinliklere eklenmiş durumda.
Halkın yarısı kitap okumuyor, yüzde 73,5’i tiyatroya gitmiyor
Kadir Has Üniversitesi 2010 yılından beri, öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, akademik bir ekiple “Türkiye Eğilimleri” araştırmasını yapıyor.
10 yıldan beri sahaya inerek halkın sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel eğilimlerini objektif bir şekilde ölçüyor.
26 ilde kent merkezlerinde yaşayan, 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapılan “Türkiye Eğilimleri 2019” araştırmasının sonuçlarının bazılarını cımbızladım.
Siyaseti, ekonomik kaygıları, dost-düşman kim? gibi şeyleri bir yana bırakıp “Türk halkı Suriyeli göçmenlere nasıl bakıyor, kitap okuyor mu, tiyatroya gidiyor mu” sorularının sonuçlarına odaklandım.
Suriyeli göçmenlerden başlarsak, halkın yüzde 70,9’u Suriyelilerin ülkelerine döneceğine inanmıyor.
Ankete katılanların çoğunluğu Suriyelilerin dönmeyeceğine inanıyor ama aynı zamanda birlikte yaşamaktan da memnun görünmüyor.
Baş etmemiz gereken önemli bir sorun.
SANAT KÜLTÜRE ERİŞİM
Araştırmada “En prestijli meslek hangisidir” sorusunun yanıtı “doktorluk” olmuş.
Sanat-kültür dediğinizde tablo şöyle:
Hiç kitap okumayanların oranı yüzde 50,9.
Bu oran bir yıl önce yüzde 60,9 idi.
Bir yılda yüzde 10’luk bir artışın nedenlerini merak ediyorum.
Hiç sinemaya gitmeyenlerin oranı yüzde 38.3; hiç tiyatroya gitmeyenlerin oranı ise yüzde 73,5.
Haldun Dormen’in deyişiyle “son zamanların en parlak dönemini yaşayan” Türk tiyatrosuna halkın büyük bir çoğunluğunun gitmemesi sadece ekonomik nedenlere bağlanabilir mi?
Sokaklarda durup baktığım tiyatro afişleri o kadar cazip ki, üstelik pek çoğunda parlak oyuncular oynuyor.
Heyecanla beklediğim Norveçli İbsen’in Hedda Gabler oyununda misal Demet Evgar sahnede olacak.
Neticede Kadir Has’ın araştırması bazı kesimlerin ve özellikle gençlerin sanat-kültüre erişimlerinin pek kolay olmadığını ortaya koyuyor.
İyi ki bazı kurumlar bu durumun farkında ve çalışmalar yapıyor.
Geçenlerde yazdığım Zorlu PSM’nin “Son Dakika Koltuğum” uygulaması gibi çabalar özellikle gençlere yönelik.
Gençlerin konser, tiyatro gibi etkinliklere erişimi için, bilet satın alıp gelmeyenlerin, sponsorların biletleri 1 lira karşılığında satılıyor.
ECZACIBAŞI KÜLTÜR SANAT KARTI
Eczacıbaşı Topluluğu da aynı duyarlılıkla 2017 yılından beri üniversite öğrencilerinin yönelik İKSV çatısı altında başlattığı Kültür Sanat Kart projesini bir adım ileriye taşıyor.
Topluluk, 18-25 yaş arası 2000 üniversite öğrencisine, İKSV’nin tüm etkinliklerinde ve İstanbul Modern’i ziyarette kullanabilecekleri Kültür Sanat Kartı hediye ediyor. Yarından itibaren www.kultursanatkart.com adresi üzerinden Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart için başvurmak mümkün.
Başvurun formundaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler arasından yapılacak çekilişte 2000 öğrenciye 250 lira değerindeki kartları verilecek.
Eczacıbaşı 2017 yılından beri 4000 üniversiteliyi İKSV etkinlikleriyle buluşturmayı başardı.
Şimdi İstanbul Modern ziyaretini de etkinliklere eklenmiş durumda.