Gazeteci Aykut Tuzcu’yu kaybettik

Gaziantep dünyaya açılan bir penceresini, kendisine gönülden bağlı evladını, potansiyeline hep inanmış, daimi gönüllü elçisi, değerli gazeteci Aykut Tuzcu’yu kaybetti.
Tuzcu, 73 yılını geride bırakan, babası Osman Tuzcu’nun kurduğu Gaziantep’in en köklü yerel gazetesi Sabah’ın sahibiydi.
Talas Amerikan Koleji’nden sonra eğitimine Almanya ve İngiltere’de devam etmiş, bambaşka bir kariyer yapabilecek iken çok sevdiği Gaziantep’te baba mesleğine devam etmeyi seçmişti.
30 yıl kadar önce Brüksel’de bir Nato gezisinde tanıdığım Aykut Tuzcu ile dostluğumuz yıllar boyunca devam etti.
Onun sayesinde Gaziantep’i tanıdım, sevdim ve yazdım.
Bitmez tükenmez heyecanıyla Gaziantep ile ilgili bir gelişmeyi aktardığında anlattığı şey gündemde olmasa bile yazmanın bir yolunu bulurdum.
Türkiye’de 1996 yılında ilk AB Bilgi Merkezi Gaziantep’te, Sanayi Odası çatısı altında kuruldu ise nedeni Aykut Tuzcu’dur.
Gaziantep halkının Avrupa Birliği konusunda bilgilendirilmesi ve iletişim içerisinde olması gerektiğine inanıyordu çünkü.
Vaktinde kendisi aktarmıştı.
Dönemin Avrupa Birliği Büyükelçisi Michael Lake’i sürekli telefonla arayarak, vizyon olarak AB’ye yakın olduğunu iddia ettiği bu şehri ziyaret etmesi için ikna etmeye çalışmıştı.
İlk başlarda telefonlara dahi çıkmayan Lake sonunda Gaziantep’ten kendisini sürekli arayan kişinin kim olduğunu merak etmiş ve kendisiyle konuşup tanıyınca şehri ziyaret etmişti.
Aykut Tuzcu’yu kaybettik
ZEUGMA’NIN İSİMSİZ KAHRAMANI
2000 yılında Birecik Barajın suları altında kalacak benzersiz mozaikleri kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada Zeugma dünyanın dikkatini üzerine çekmişti.
Çekmekle kalmamış Hewlett Packard’ın ikinci nesil ortaklarından, Packard Vakfı’nın kurucusu David Packard’ın kurtarma çalışmalarının hızlanması için 5 milyon dolar vermesine yol açmıştı.
Packard maddi destek sağladığı gibi, sahip çıktığı eserleri restore eden restorasyon uzmanlarını da Gaziantep’e göndermişti.
Bugün Gaziantep’teki Zeugma Müzesi’nde büyük hayranlıkla seyrettiğimiz mozaiklerin büyük bir bölümü Packard tarafından görevlendirilen Roberto Nardi ve ekibi tarafından restore edilmiştir.
Peki o dönemde Kültür Bakanlığı’na 10 yıl içerisinde Zeugma’nın ayağa kaldırılması için 100 milyon dolarlık destek öneren Packard Zeugma’dan nasıl haberdar olmuştu?
Zeugma’yı yazması için o dönemde New York Times’ın İstanbul temsilcisi Stephen Kinzer’i Gaziantep’e davet eden Aykut Tuzcu sayesinde.
Kinzer’in New York Times’taki yazısı, hem Packard’ın, hem dünya medyasının ilgisini çekmişti.
Gaziantep Sabah Gazetesi’nin logosunun yanına 2000 yılından beri Zeugma’nın ünlü Çingene mozaiğini yerleştiren Aykut Tuzcu benim için Zeugma’nın adsız kahramanıdır.
Bu hikayeyi fırsat buldukça çok yazdım, yeniden yazmaktan memnunum.
ŞEHRİN GÖNÜLLÜ ELÇİSİ
Şehriyle ilgili güzel bir şey oldu mu hep heyecanlıydı, heyecanını anında paylaşmaya hep hazır.
Heyecanını bulaştırmayı da başarırdı.
Gaziantep yakınlarında, geç Hitit döneminde altın çağını yaşamış Karkamış kazılarında elinde gümüş kılıcıyla bir Fırtına Tanrısı ortaya çıkınca yine Aykut Tuzcu tatlı bir telaşla beni aramıştı.
Tabii hatırını kırmayıp İtalyan kazı başkanı Nicolo Marchetti ve ekibinin ortaya çıkarttıkları Fırtına Tanrısı’nı yazmıştım.
Şehre değer katacak tüm yabancı misafirleri bizzat ağırlayan, Antep lezzetleriyle buluşturmayı vazife edinen Aykut Tuzcu bir keresinde Unesco ekibini de ben orada iken ağırlamıştı.
Yazık ki Unesco’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan Zeugma’nın esas listeye alındığını göremedi.
Birbirinden ilginç anılarını yazmaya ömrü yetmediği gibi.
Montaigne’in dediği gibi, sevdiğiniz birini kaybedersiniz dünya boşalmış gibi olur.
Sevgili Aykut Tuzcu için hissettiğim tam da budur.
Micahel lake
Abbüyükelçisi
Avrupa birliğine en yakın kenti
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Gazeteci Aykut Tuzcu’yu kaybettik
Gaziantep dünyaya açılan bir penceresini, kendisine gönülden bağlı evladını, potansiyeline hep inanmış, daimi gönüllü elçisi, değerli gazeteci Aykut Tuzcu’yu kaybetti.
Tuzcu, 73 yılını geride bırakan, babası Osman Tuzcu’nun kurduğu Gaziantep’in en köklü yerel gazetesi Sabah’ın sahibiydi.
Talas Amerikan Koleji’nden sonra eğitimine Almanya ve İngiltere’de devam etmiş, bambaşka bir kariyer yapabilecek iken çok sevdiği Gaziantep’te baba mesleğine devam etmeyi seçmişti.
30 yıl kadar önce Brüksel’de bir Nato gezisinde tanıdığım Aykut Tuzcu ile dostluğumuz yıllar boyunca devam etti.
Onun sayesinde Gaziantep’i tanıdım, sevdim ve yazdım.
Bitmez tükenmez heyecanıyla Gaziantep ile ilgili bir gelişmeyi aktardığında anlattığı şey gündemde olmasa bile yazmanın bir yolunu bulurdum.
Türkiye’de 1996 yılında ilk AB Bilgi Merkezi Gaziantep’te, Sanayi Odası çatısı altında kuruldu ise nedeni Aykut Tuzcu’dur.
Gaziantep halkının Avrupa Birliği konusunda bilgilendirilmesi ve iletişim içerisinde olması gerektiğine inanıyordu çünkü.
Vaktinde kendisi aktarmıştı.
Dönemin Avrupa Birliği Büyükelçisi Michael Lake’i sürekli telefonla arayarak, vizyon olarak AB’ye yakın olduğunu iddia ettiği bu şehri ziyaret etmesi için ikna etmeye çalışmıştı.
İlk başlarda telefonlara dahi çıkmayan Lake sonunda Gaziantep’ten kendisini sürekli arayan kişinin kim olduğunu merak etmiş ve kendisiyle konuşup tanıyınca şehri ziyaret etmişti.
Aykut Tuzcu’yu kaybettik
ZEUGMA’NIN İSİMSİZ KAHRAMANI
2000 yılında Birecik Barajın suları altında kalacak benzersiz mozaikleri kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada Zeugma dünyanın dikkatini üzerine çekmişti.
Çekmekle kalmamış Hewlett Packard’ın ikinci nesil ortaklarından, Packard Vakfı’nın kurucusu David Packard’ın kurtarma çalışmalarının hızlanması için 5 milyon dolar vermesine yol açmıştı.
Packard maddi destek sağladığı gibi, sahip çıktığı eserleri restore eden restorasyon uzmanlarını da Gaziantep’e göndermişti.
Bugün Gaziantep’teki Zeugma Müzesi’nde büyük hayranlıkla seyrettiğimiz mozaiklerin büyük bir bölümü Packard tarafından görevlendirilen Roberto Nardi ve ekibi tarafından restore edilmiştir.
Peki o dönemde Kültür Bakanlığı’na 10 yıl içerisinde Zeugma’nın ayağa kaldırılması için 100 milyon dolarlık destek öneren Packard Zeugma’dan nasıl haberdar olmuştu?
Zeugma’yı yazması için o dönemde New York Times’ın İstanbul temsilcisi Stephen Kinzer’i Gaziantep’e davet eden Aykut Tuzcu sayesinde.
Kinzer’in New York Times’taki yazısı, hem Packard’ın, hem dünya medyasının ilgisini çekmişti.
Gaziantep Sabah Gazetesi’nin logosunun yanına 2000 yılından beri Zeugma’nın ünlü Çingene mozaiğini yerleştiren Aykut Tuzcu benim için Zeugma’nın adsız kahramanıdır.
Bu hikayeyi fırsat buldukça çok yazdım, yeniden yazmaktan memnunum.
ŞEHRİN GÖNÜLLÜ ELÇİSİ
Şehriyle ilgili güzel bir şey oldu mu hep heyecanlıydı, heyecanını anında paylaşmaya hep hazır.
Heyecanını bulaştırmayı da başarırdı.
Gaziantep yakınlarında, geç Hitit döneminde altın çağını yaşamış Karkamış kazılarında elinde gümüş kılıcıyla bir Fırtına Tanrısı ortaya çıkınca yine Aykut Tuzcu tatlı bir telaşla beni aramıştı.
Tabii hatırını kırmayıp İtalyan kazı başkanı Nicolo Marchetti ve ekibinin ortaya çıkarttıkları Fırtına Tanrısı’nı yazmıştım.
Şehre değer katacak tüm yabancı misafirleri bizzat ağırlayan, Antep lezzetleriyle buluşturmayı vazife edinen Aykut Tuzcu bir keresinde Unesco ekibini de ben orada iken ağırlamıştı.
Yazık ki Unesco’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan Zeugma’nın esas listeye alındığını göremedi.
Birbirinden ilginç anılarını yazmaya ömrü yetmediği gibi.
Montaigne’in dediği gibi, sevdiğiniz birini kaybedersiniz dünya boşalmış gibi olur.
Sevgili Aykut Tuzcu için hissettiğim tam da budur.
Micahel lake
Abbüyükelçisi
Avrupa birliğine en yakın kenti
Ab bilgi bürosu açın