 Bu KOBİ hem dünyaya açılma hem cinsiyet eşitliğinde iddialı

BANTBORU otomotiv ve beyaz eşya sektörü için boru imal eden ve alanında dünyada ilk beşe giren bir şirket.

Bantboru’nun ikinci nesil patronu Sinan Gider, Arçelik’in talebi üzerine “kondenser boru” imalatına girdiklerini ardından 1982 yılında Oyak Renault’nun talebiyle otomotiv sanayiye adım attıklarını anlatıyor.

Bugüne geldiğimizde Bantboru, Türkiye’de Oyak Renault’nun ve Ford Otosan’ın tek tedarikçisi.

40 milyon euroluk cirosunun yüzde 15’i beyaz eşyadan geri kalanı otomotiv sanayiden.

Sinan Gider, 500 çalışanıyla kendilerini KOBİ olarak gördüklerini söylüyor ancak bu sektörde global oyuncu olma iddiasını gizlemiyor.

2013 yılından beri Almanya Fransa sınırındaki bir kasabada üretim tesisi kurulmuş.

Peugeot, Mercedes’in çeşitli serilerine ve BMW’nin elektrikli modelleri için üretim yapan tesise yakında yenileri eklenecek.

YURT DIŞINDA ÜRETİM TESİSLERİ

Sinan Gider, 2017 yılında Turquality’nin desteğini aldıklarını ve İspanya, İngiltere, Hindistan’da üretim için hazırlıklara başladıklarını söylüyor.

Hem Avrupa’da hem Asya’ya yatırım global oyuncu iddiasındaki bu şirket için isabetli bir karar.

Bantboru’nun aynı vizyondan hareketle aldığı başka bir isabetli karar ise Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ni (WEPs) imzalamış olması.

Türkiye’de Koç Grubu şirketlerinin başını çektiği WEPs imzacıları arasına otomotiv sektörü yan sanayiden bir KOBİ’nin katılmış olması önemli.

Bantboru’nun 500 çalışanı arasında 420 mavi yakalı arasında sadece 30’u kadın.

Beyaz yakalıların ise yüzde 50’si kadın.

Sinan Gider beş yıl zarfında hem mavi, hem beyaz yakalılarda kadın oranının yüzde 50’ye ulaşacağını belirtiyor.

Bu arada Bantboru WEPs imzacısı olur olmaz şirkette kadın çalışanların ve çocuklarına kodlama eğitimine başlamış.

TÜRKİYE’NİN TEK KADIN OFFROAD YARIŞÇISINA DESTEK

Sinan Gider ile sohbet ettiğimiz öğle yemeğinde masada Türkiye’nin tek kadın Offroad yarışçısı var: İlayda Hancı.

İlayda Hancı Sinoplu ve aynı sporu yapan babasının izinde gidiyor.

2013 yılında, henüz 18 yaşında iken Karadeniz Offroad şampiyonu oluyor.

2016 yılında Türkiye Offroad şampiyonluğunu kapıyor.

Yunanistan’da zor koşullarda yarışıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) lisanslı tek kadın Offroad yarışçısı olan 23 yaşındaki İlayda Hancı geçen yıl sponsor bulamadığı için yarışamamış.

İşte tam bu noktada imdadına, cinsiyet eşitliği ilkelerini imzalamış ve buna inanmış olan Bantboru yetişiyor.





Bantboru 2018 yılında İlayda Hancı’nın sponsorluğunu üstleniyor.

Hancı şimdi 250 bin liralık destekle Türkiye Offraod Şampiyonası kapsamında 7 yarışa hazırlanıyor.

İlayda Hancı adını iyi izleyin derim.

Offroad sporunda Türkiye’den bir dünya şampiyonu yolda.



Özel sektör ile çevre örgütleri kol kola tarımı iyileştirme peşinde

ÇİFTÇİLERİMİZİN yaş ortalaması 57 imiş.

Markalaşmayı başarmış ailelerin çocuklarını ayrı tutarsak, kırsal alanlarda yetişmiş gençler tarıma uzak.

Ya çok zahmetli bulduklarından, ya da yeterince gelir getirmediğini düşündüklerinden bu işe el atmayı pek istekli değiller.

Oysa bu bereketli toprakların verimliliğini artıracak, daha az su, daha az zararlı kimyasal kullanacak eğitimli genç çiftçilere ihtiyacı var.

Bu hafta peş peşe katıldığım iki toplantıda şu gerçeği fark ettim:

Özel sektör ve çevre örgütleri sürdürülebilir bir tarım için değerli işbirlikleri kuruyorlar.

Örneğin Anadolu Efes ve WWF-Türkiye.

Tarım sektörünü uzun yıllardan beri destekleyen Anadolu Efes, WWF-Türkiye ile birlikte hayata geçirdiği “Akıllı Tarım” projesiyle işin içine teknolojiyi de dahil ediyor.

Arpa ve şerbertçiotu üretimi yapan çiftçiler “toprak ve hava sensörleri” , “uydudan tarla takibi” gibi uygulamalarla tanışacak.

Projenin en önemli ayağı, kırsal alanlardaki genç nüfusun teknolojiyle ilgisini çekmek ve tarıma yönelmelerini sağlamak.

Tarıma yönelik bir diğer işbirliği Nestle ile TEMA arasında.

2011 yılında TEMA ile “Fıstığın Bol Olsun” projesini başlatan Nestle, 210 bin kişinin geçimini sağladığı Antep fıstığı üretiminin kalite ve verimliliğini arttırmak için elini taşın altına sokmuş durumda.

Nestle-TEMA işbirliğiyle eğitim, mentorluk programlarına katılan antep fıstığı üreticileri yedi yılda yüzde 52 oranında verimlilik sağlamış.