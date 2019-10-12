Türkiye bu!

İçerimizde ne kadar sahibinin sesi yaratık varmış meğer. Malum, Türkiye yetkili makamları bir yıldan beri Fırat’ın doğusuna askeri harekâtı dillendiriyor. Üstelik bunu dillendirirken, benzer harekâtın örneğini Fırat’ın batısında vermişti.
Hem de üstün bir başarıyla vermişti.
Bu şom ağızlıların bir kısmı, tamamen Batı’ya satılmış olup, onların düdüğünü çalıyor. Bizdeki ABD Büyükelçisi bile bunlar kadar fütursuz değil! Bunlara göre Türkiye, ABD’den müsaade almadan adım atamaz. ABD, Suriye’nin kuzeydeki hava sahasını uçuşa kapatsa imiş, Türkiye tek bir savaş uçağı bile kaldıramazmış.
Fırat’ın batısı Ruslara, doğusu Amerikalılara aitmiş, onlar kendi aralarında anlaşmışlarmış, Putin de, Trump da Erdoğan’ı kandırıyormuş. Zira onlar Suriye’yi çoktan aralarında pay etmişlermiş. Bizim o bataklıkta işimiz yokmuş...
Yine bunlara göre ABD, PYD-YPG-PKK’yı son model silahlarla donattı, üstelik onları ABD askerleri eğitiyor. Türkiye hangi cüretle, son model ABD silahlarıyla donatılmış ve ABD askerlerinin bulunduğu mevzilere saldırabilir?
İşte Erdoğan bir yıldan beri, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz!’ diyor. O bir gece gelmiyor ve gelmeyecek, çünkü gelemez. Türkiye aklını peynir-ekmekle mi yedi? ABD ile savaşı göze alabilir mi?
Papaz Brunson olayında gördük, Türkiye’ye hem tükürdüğünü yalattılar ve hem de Türk ekonomisini dibe vurdurdular.
Dışarısının borazanları ile birlikte bir de içimizdeki aymazlar var, bunlar da zaman tünelinde kalmış zavallılardır. Türkiye’yi hâlâ 2. Dünya Savaşı yıllarındaki Türkiye sanıyorlar.
Oysaki köprülerin altından çok sular aktı ve maymun gözünü bir değil dört açtı!
Onlar düşünmüyorlar mı ki Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Türkiye’nin yaptığı ve yapmakta olduğu tüm harekâtların hedefinde Suriye’nin toprak bütünlüğünün gözetilmesi var.
Türkiye’nin yaptığı nefsi müdafaadan başkası değildir. Bunu ABD Başkanı teslim ediyor, NATO Genel Sekreteri teslim ediyor, içimizdeki aymazlar anlamıyor! Trump kendinden önceki başkanı PKK’yı desteklemekle suçluyor, bizdeki beyinsizler ABD’ye tek kelime etmiyor, bununla birlikte ülkesinin sınırlarını güvence altına almak için nefsi müdafaa yapan Tayyip Erdoğan’ı suçluyor.
Bizim Suriye’de ne işimiz var diye yaveler yumurtluyorlar. Ayol! Bizim Suriye’de işimiz yok ama Suriye’nin bizde işi var. Suriye’nin (terör örgütlerinin) bizde işlerinin olmaması için biz oradayız.
Tıpkı kuzey Irak’ta olduğumuz gibi...
İçimizde patlattıkları bombalarla yaptıkları toplu katliamları ne çabuk unuttuk?
Dedik ya, terörle mücadelede yeni konsept, terörü kaynağında kurutmaktır.
Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı harekâtıyla Fırat’ın doğusu, ta Irak sınırına kadar (450 km) tüm terör unsurlarından temizlenecek ve ‘terör koridoru’ olarak düşünülüp tasarlanan bölge güvenlikli bölge haline getirilecek.
Harekât iddia edildiği gibi pek uzun sürmeyecek. Zira Türkiye bir yıldan beri, bölgede nokta tespiti yapıyor. Artık atılan her bombanın, her merminin hedefi belli. Hava harekâtından sadece altı saat sonra başlatılan kara harekâtı, belirlenen hedeflerin nokta atışlarla imha edildiğini gösteriyor.
Yürü Mehmetim! Dost, düşman, dost görünen dahili ve harici kahpeler de asker (Mehmetçik) görsün!
Gazanız mübarek olsun!
Türkiye bu!
İçerimizde ne kadar sahibinin sesi yaratık varmış meğer. Malum, Türkiye yetkili makamları bir yıldan beri Fırat’ın doğusuna askeri harekâtı dillendiriyor. Üstelik bunu dillendirirken, benzer harekâtın örneğini Fırat’ın batısında vermişti.
Hem de üstün bir başarıyla vermişti.
Bu şom ağızlıların bir kısmı, tamamen Batı’ya satılmış olup, onların düdüğünü çalıyor. Bizdeki ABD Büyükelçisi bile bunlar kadar fütursuz değil! Bunlara göre Türkiye, ABD’den müsaade almadan adım atamaz. ABD, Suriye’nin kuzeydeki hava sahasını uçuşa kapatsa imiş, Türkiye tek bir savaş uçağı bile kaldıramazmış.
Fırat’ın batısı Ruslara, doğusu Amerikalılara aitmiş, onlar kendi aralarında anlaşmışlarmış, Putin de, Trump da Erdoğan’ı kandırıyormuş. Zira onlar Suriye’yi çoktan aralarında pay etmişlermiş. Bizim o bataklıkta işimiz yokmuş...
Yine bunlara göre ABD, PYD-YPG-PKK’yı son model silahlarla donattı, üstelik onları ABD askerleri eğitiyor. Türkiye hangi cüretle, son model ABD silahlarıyla donatılmış ve ABD askerlerinin bulunduğu mevzilere saldırabilir?
İşte Erdoğan bir yıldan beri, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz!’ diyor. O bir gece gelmiyor ve gelmeyecek, çünkü gelemez. Türkiye aklını peynir-ekmekle mi yedi? ABD ile savaşı göze alabilir mi?
Papaz Brunson olayında gördük, Türkiye’ye hem tükürdüğünü yalattılar ve hem de Türk ekonomisini dibe vurdurdular.
Dışarısının borazanları ile birlikte bir de içimizdeki aymazlar var, bunlar da zaman tünelinde kalmış zavallılardır. Türkiye’yi hâlâ 2. Dünya Savaşı yıllarındaki Türkiye sanıyorlar.
Oysaki köprülerin altından çok sular aktı ve maymun gözünü bir değil dört açtı!
Onlar düşünmüyorlar mı ki Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Türkiye’nin yaptığı ve yapmakta olduğu tüm harekâtların hedefinde Suriye’nin toprak bütünlüğünün gözetilmesi var.
Türkiye’nin yaptığı nefsi müdafaadan başkası değildir. Bunu ABD Başkanı teslim ediyor, NATO Genel Sekreteri teslim ediyor, içimizdeki aymazlar anlamıyor! Trump kendinden önceki başkanı PKK’yı desteklemekle suçluyor, bizdeki beyinsizler ABD’ye tek kelime etmiyor, bununla birlikte ülkesinin sınırlarını güvence altına almak için nefsi müdafaa yapan Tayyip Erdoğan’ı suçluyor.
Bizim Suriye’de ne işimiz var diye yaveler yumurtluyorlar. Ayol! Bizim Suriye’de işimiz yok ama Suriye’nin bizde işi var. Suriye’nin (terör örgütlerinin) bizde işlerinin olmaması için biz oradayız.
Tıpkı kuzey Irak’ta olduğumuz gibi...
İçimizde patlattıkları bombalarla yaptıkları toplu katliamları ne çabuk unuttuk?
Dedik ya, terörle mücadelede yeni konsept, terörü kaynağında kurutmaktır.
Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı harekâtıyla Fırat’ın doğusu, ta Irak sınırına kadar (450 km) tüm terör unsurlarından temizlenecek ve ‘terör koridoru’ olarak düşünülüp tasarlanan bölge güvenlikli bölge haline getirilecek.
Harekât iddia edildiği gibi pek uzun sürmeyecek. Zira Türkiye bir yıldan beri, bölgede nokta tespiti yapıyor. Artık atılan her bombanın, her merminin hedefi belli. Hava harekâtından sadece altı saat sonra başlatılan kara harekâtı, belirlenen hedeflerin nokta atışlarla imha edildiğini gösteriyor.
Yürü Mehmetim! Dost, düşman, dost görünen dahili ve harici kahpeler de asker (Mehmetçik) görsün!
Gazanız mübarek olsun!