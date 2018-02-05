Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi Zeytin Dalı’nda gösterdiği güç ve yeteneği bütün dünya izliyor. Bu süreçte PKK-PYD-YPG cephesinin yanında duran ABD de Türkiye’nin kararlılığını ve gücünü sahada gözledi.

ABD dahil bütün dünya biliyor ki, Mehmetçik, Afrin’i de terör örgütünden temizleyecek.

Cepheden gelen görüntüler gösteriyor; terör örgütü, sınıra yakın yerlerde kuleler, siperler, tüneller, kuyular, mayınlarla TSK ile bir oyalama savaşına hazırlanmış. Yine kuşku yok ki, Afrin’in içinde de tıpkı Güneydoğu’da yaptığı gibi hendekler, evden eve tüneller, tuzaklar, mayınlarla bir şehir savaşına hazırlıklı.

Bu tür bir hazırlığın TSK’yı durduramadığı Güneydoğu’da görüldü.

Burada da durduramayacaktır.

Terör örgütünün bu çatışmayı planlarken amacı Türkiye’yi dünyaya sivilleri öldürüyor diye şikâyet etmektir. Ama TSK harekâtın bu aşamasına kadar olduğu gibi ileri aşamalarında da sivilleri hedef almadığını ve çok özenli bir mücadele yürüttüğünü kanıtlayacaktır.

ABD İZAHTA ZORLANIYOR

TSK’nın başarısı, ABD’yi sıkıştırıyor. Afrin’den sonra daha da sıkıştıracak. TSK terör örgütüyle mücadele ederken, ABD’nin canlı bombaların yanında durmasıyla ilgili New York Times da sosyal medya hesabından ABD’yi, teröristlerin yanında “tuhaf bir duruma düşmekle” eleştirdi.

Bu tür eleştiriler hem ABD’nin içinden hem dünyadan artacak ve ABD kendini izah etmekte zorlanacaktır.

Afrin’e giren uluslararası ajansların geçtiği görüntüler bile ABD’nin, “PKK terör örgütü ama PYD-YPG değil; iki örgüt farklı” tezinin aslında bir bahane olduğunu çoktan gözler önüne serdi.

Afrin’in meydanında, sokaklarında, resmi binaların önünde ve içlerinde, evlerde, çatılarda Abdullah Öcalan’ın boy boy posterleri dünyaya yansıdı. Bu durum, Türkiye’nin zaten bildiği PYD-

YPG’nin Öcalan’a bağlı bir PKK unsuru olduğunu bilmeyen veya bildiği halde inkâr eden ülkeler açısından tartışmayacak kadar net bir tablo oluşturdu.

MENBİÇ SORUNU

ABD’nin sıkışacağı bir diğer konu da Menbiç’teki PKK varlığıdır. Türkiye’ye PKK-PYD-YPG’nin Fırat’ın doğusuna çekileceği sözü veren ama bu sözünü tutmayan ABD’nin bu durumu izah etmesi de çok zordur. PKK’nın Menbiç’teki varlığı, buradan Afrin’le birleşecek bir koridor açmaktır. TSK ise bunu önlemek üzere harekâtını sürdürüyor.

ABD’nin Menbiç’te PKK varlığında ısrar etmesi ve koruma altına alması, o aşamaya gelindiğinde, Washington’u Türkiye-ABD ilişkilerini tümüyle koparmak ve NATO’da onarılması çok zor bir çatlağa neden olmak gibi Rusya’nın çok memnun olacağı ağır bir tercihle baş başa bırakacaktır.

Çok geç olmadan ABD, politikasını ve konumunu gözden geçirmelidir.

HURRİYET.COM.TR

Geçen hafta hurriyet.com.tr’yi 51.2 milyon kez ziyaret eden 22.8 milyon okurumuz 347 milyonu aşkın sayfa görüntüledi. Hürriyet TV ve sosyal medya hesaplarımızda 26 milyonu aşkın video izlenmeyle bu alanda da liderliğimizi koruduk.

11 milyonu aşkın okurumuzun tercih ettiği özel haberlerimiz arasında en çok okunanlar ve en çok paylaşılanlar, siyasetten magazine geniş bir yelpazeye yayıldı. Burseya Dağı’nın terör örgütünden temizlendiğini duyuran haberlerimiz bu listede zirveye yerleşti. Özge Eğrikar ve Ceylan Sever’in Seren Serengil’e zorlama hapsine dair haberi, Ömer Bilge’nin KKTC’deki cinayeti aktaran haberi ve Umut Erdem’in Tarsus’taki kazıyla ilgili haberi de toplamda 1 milyonu aşkın okurumuza ulaşarak en çok okunan içeriklerimizden oldu.

SPOR ARENA PLUS

Dijital çağın dergisi Spor Arena Plus, gerek içeriği ve gerekse gördüğü olağanüstü ilgiyle yeni yıla damga vurdu. 1 Şubat’ta Turkcell Dergilik’te yerini alan dergi, sadece 2 gün içerisinde 20 bin defa indirilerek, tarihin en parlak başlangıçlarından birini yaptı.

Dergilik uygulaması ile tüm akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlardan okunabilen Spor Arena Plus’ın ilk sayısında Beşiktaşlı Pepe’nin FaceTime aracılığıyla Ayşe Arman’a verdiği röportaj haftanın en çok konuşulan spor olaylarından biri oldu.

İspanya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca ve Yunan Gazetta da Spor Arena Plus’ta yer alan Pepe röportajını okurlarıyla paylaştı.

Spor Arena Plus’ta ayrıca, Ertuğrul Özkök, Uğur Meleke, Kanat Atkaya, Mert Aydın, Didem Belen, Emre Kızılkaya, Murat Meriç, Aras Bayram, Çetin Cem Yılmaz’ın aralarında bulunduğu 30’u aşkın yazarın yazıları ile özel araştırmalar ve ilginç konular yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN ÖZEL HABERLER

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Özgür Suriye Ordusu ile düzenlediği Zeytin Dalı harekâtındaki gelişmeleri her gün en ince ayrıntısına kadar okurlarımıza ulaştırdık. Fevzi Kızılkoyun ve Selahattin Sönmez’in sınırdan geçtiği notlar ile Ankara’dan Temsilci Yardımcımız Uğur Ergan’ın askeri kulisleri yakından takip eden haberleri okurlarımıza ışık tuttu.

Rifat Başaran, CHP kurultayı öncesinde, partinin kulislerini, başkanlık yarışının yanı sıra parti meclisi için yapılan ince hesapları takip etti.

İzmirli Dilek ile Selanikli Yorgo’nun, sonu çocuk kaçırma davasıyla biten ilişkilerini daha önce Hürriyet duyurmuştu. İzmir’den Banu Şen’in 3 yaşındaki küçük kızın “şimdilik” annesinde kalmasına yönelik mahkeme kararını anlattığı haberi iyi bir “Hürriyet Takipte” örneğiydi.

Zeynep Bilgehan’ın haberi, Suriyeli, Iraklı ve İranlı 7 genç kadının, Türkiye’ye göç ederken yanlarında getirdikleri masallardan oluşturdukları kitabı okurlara taşıdı.

Burak Coşan’ın acil servislerde yaşananları gözler önüne seren haberi, haftanın en çok tartışılan konusu oldu. Coşan, İstanbul’da 6 devlet hastanesinin acil servislerini gezdi, “iğne atsan yere düşmez” denecek kalabalıkları yerinde inceledi.

Bu haberin yayınlanmasından sonra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan devreye girdi ve Ankara’dan Nuray Babacan’a yeni önlemleri anlattı. Ardından Sağlık Bakanlığı acil servis genelgesi yayınlayarak, mesai kaydırma, vardiya branş poliklinikliği uygulamalarını hayata geçirdi.

Antalya’dan Salim Uzun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yaşanan radyasyon skandalını ortaya koyan komisyon raporuna ulaştı. Uygunsuz tedavi yapıldığı ve nükleer deneylerde radyasyon sızıntısı olduğunu anlatan haber, çok ses getirdi.

Salim Uzun, hastanede tedavi gören hastaların belirlenmesi için kurulan komisyonu da radarında tuttu. Bu hastalardan biri olan 13 yaşındaki Ece Dilara Sapmaz’a söz hakkı tanıdı.

Hürriyet’in duyurduğu, ‘115 hamile çocuk’ skandalında İstanbul Valiliği iki kamu görevlisi hakkında soruşturmaya gerek olmadığı kararına varmıştı. İdare mahkemesi kararı iptal etti ve soruşturmanın önünü açtı. Bu haber, ilk andan itibaren olduğu gibi yine Dinçer Gökçe’nin kaleminden okundu.

İdris Emen’in objektifinde Türkiye’nin son konargöçer topluluklarından Sarıkeçililer vardı. Sarıkeçililer için sağlanan iskân hakkı iptal edildi, Yörükler yerleşik hayata geçemedi.

Ankara’dan Oya Armutçu, Yargıtay kararlarını takip ederek çok ilginç haberlere imza attı. AVM ve restoran kamera görüntülerinin boşanma davalarında delil sayılabileceği, eve para bırakmayan kocanın “ekonomik şiddet uyguladığı” haberleri ilgi çekti.

Eğitim servisi şefimiz Nuran Çakmakçı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin’in bu yıl ilk kez uygulanacak liseye geçiş sınavıyla ilgili ipuçlarını sayfalarımıza taşıdı.

Ekonomi Müdürümüz Sefer Levent, Vatandaşın Ekonomisi köşesinde restoranlardaki sahtekarlıkları incelemeye devam etti. Salatalık yerine karpuz kabuğu, antepfıstığı yerine bezelye kullanıldığını duyurdu.

KANAL D

Cem Tekel ve kameraman İsmail Özmeral, Afrin harekâtını seyirciye aktardı.

Aytaç Can, atılan roketlerle ilgili bölge insanının görüşlerini ekrana taşıdı.

Yasemin Doğan, Türk Tabipleri Birliği’ndeki gözaltıları haberleştirdi.

Merve Görgün, ilaçtaki stok tartışmasını ekrana getirdi. Şevval Şirin, acil servislerdeki yoğunluğu ekrana taşıdı.

CNN TÜRK

Ankara bürosundan Ünal Kaya ve Murat Pazarbaşı AKP-MHP ittifak komisyonundan haberleri ekrana taşıdı.

Duygu Ayaz, acil servislerle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyi canlı yayında izleyiciye duyurdu.

Ankara bürosu, CHP kurultayıyla ilgili ayrıntıları hafta boyunca takip etti.

İsmail Umut Arabacı, Zeytin Dalı harekatı gelişmelerini bölgeden aktardı.

DAILY NEWS

Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili haberler geçtiğimiz hafta Hürriyet Daily News internet sitesinde İngilizce okurun Türkiye’den en çok izlediği konu oldu. Özellikle Türkiye’nin ABD’nin YPG’yi müttefik saymaya devam etmesi karşısında yaptığı diplomatik çıkışlar ve bu konudaki yorumlar ayrıntılı şekilde okunuyor; bu konuda dış kamuoyunda belki Ankara’nın arzu ettiği hızda olmasa da belli bir değişiklik göze çarpıyor.

Geçtiğimiz hafta Hürriyet Daily News okurunun en çok ilgi gösterdiği haberler arasına, yurt dışında Harun Yahya takma adıyla tanınan Adnan Oktar’a Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tepkisi ve o çerçevedeki tartışmaların da bulunması ilginçti.