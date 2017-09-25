Haberi yerinde izlemenin üstünlüğü

HÜRRİYET Dünyası, güçlü ekipleriyle haberi yerinde izleyerek geçtiğimiz hafta da yazılı, dijital ve görsel basında büyük fark yarattı.

Türkiye’yi yakından ilgilendiren olaylar başta olmak üzere haber neredeyse Hürriyet Dünyası oradaydı.

Günlerdir Türkiye’de gündemin ilk sırasında yer alan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık konusunda aldığı referandum kararıyla ilişkili gelişmeleri yerinde izlemek üzere Hürriyet Dünyası ekipleri Ankara’nın koridorlarında, New York’ta, Erbil’de, Süleymaniye’de, Kerkük’te, Başika’da, Halep’teydi. Haber ekiplerimiz olayları yerinde izleyerek Türk ve dünya kamuoyuna aktardı. Milyonlarca kişi haberleri sıcağı sıcağına ve tüm detaylarıyla Hürriyet Dünyası’ndan izledi.

EKİP ÇALIŞMASININ FARKI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiği New York’taki tüm temaslarını izleyen ekibimiz de yazılı, dijital ve görsel yayınlarıyla öne çıktı.

Hürriyet’in New York Temsilcisi Razi Canikligil, Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel, Kanal D, CNN Türk ve Posta’nın Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Washington Temsilcisi Serdar Cebe ve Doğan Haber Ajansı New York Temsilcisi Nafiz Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarını, BM çalışmalarını adım adım izleyerek, haber ve canlı yayınlarıyla anında Türkiye’ye aktardı.

K. IRAK’IN KRİTİK MERKEZLERİ

Türkiye açısından tarihi önemdeki referandum kararından sonra İdris Emen ve İpek Yezdani’den kurulu Hürriyet ekibi Erbil’de, Süleymaniye’de, Kerkük’te ve Başika’da haber peşindeydi. Yerinden verdikleri haberler ve aktardıkları izlenimlerle Kuzey Irak’taki gelişmeleri zamanında ve doğru olarak Türk okuruna ve izleyicisine ulaştırdılar. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin yetkilileriyle görüşerek, siyasi mesajları birinci elden aktardılar. Ankara’ya ışık tuttular.

HALEP’İN HALİ

Şam’daki yaşamı görüntüleyip yazdıktan sonra Suriye’de haber peşinde koşan deneyimli muhabirlerimiz Zeynep Bilgehan ve Sebati Karakurt, Palmira’daki tarihi eserlerin halini ve restorasyon çalışmalarını yansıttı. Bununla da kalmadılar Halep’e girdiler, savaş sonrası görüntüleri ve yaşamı yerinden aktardılar.

ANKARA’NIN NABZI

Hande Fırat’ın yönetimindeki güçlü Ankara büromuz başkentin nabzını, perde arkasında yaşananlar ve kulislere yansıyanlarla birlikte adım adım izledi. Sadece siyaset dünyası değil, vatandaşı ilgilendiren her konu ve sorun Ankara büromuzun detaylı haberleriyle gazetede yerini aldı. Meclis Büro Şefimiz Nuray Babacan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kulis haberleri siyasette gündem oluşturdu, günlerce tartışıldı.

Bütün velilerin merakla beklediği okul servisleriyle ilgili karar, Gamze Kolcu’nun imzası ve “Karanlıkta Servis Yok” başlığıyla Hürriyet’in manşetindeydi. Kolcu’nun verdiği haberi Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesi doğruladı ve haftanın gündem maddelerinden biri oldu.

Deneyimli muhabirimiz Nurettin Kurt’un, gençleri tuzağa çeken “Mavi Balina” adlı bilgisayar oyunu yüzünden intihar eden Evrem Mert’le ilgili suç duyurusunu gündeme taşıyan haberi de sonuç aldı. İlgili bakanlıklar oyunun yasaklanması için harekete geçti.

EĞİTİM VE TEOG

Haftanın diğer önemli gündem maddelerinden biri de TEOG’un kaldırılmasıydı. Eğitim servisimiz bu kararla birlikte gelişmeleri çok yakından izledi ve özel haberle kamuoyuna taşıdı. Eğitim Servisi Müdürümüz Nuran Çakmakçı’nın “TEOG’da 4 Seçenek” başlıklı haberi konuyu aydınlatan nitelikteydi.

Ses getiren bir diğer haberimiz ekonomi servisimizden Ceyhun Kuburlu’nun tüm ithal oyuncakların gümrükte bekletilmesiyle ilgili “Barbie kapıda kaldı” başlıklı haberiydi.

SES VER TÜRKİYE

Her hafta Türkiye’nin kanayan bir yarasını gündeme getiren “Hürriyet Ses Ver” sayfamız yine çok önemli bir soruna parmak bastı. “Onların Savaşı Başka” sayfa manşetiyle Suriyeli çocukların ne kadar ağır bir sömürü ve istismar altında olduklarını gözler önüne serdi.

CAROLINE KOÇ

Genç yaşta vefat eden ünlü işadamı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, eşini kaybettikten sonra ilk kez Hürriyet’e konuştu. İpek Özbey imzasını taşıyan söyleşi büyük ilgi uyandırdı.

FATİH TERİM

Hürriyet, spor sayfalarında da fark yaratmaya devam ediyor. Milli Takım’dan ayrılan Fatih Terim’in tazminatını almak için federasyona başvurduğu haberi İsmail Er imzasıyla Hürriyet sayfalarındaydı.

HÜRRİYET EMLAK

Hürriyet Emlak’ın düzenlediği “Emlakın En İyileri” töreni de geçen hafta yapıldı.

Doğan Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı’nın katıldığı törende 14 farklı kategoride 27 ödül takdim edildi. “Oscar”lı emlakçıların ödüllerini aldığı geceye çok seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

HURRİYET.COM.TR

Hürriyet bu hafta da dijital yayında liderliğini koruyarak 21 milyon tekil kullanıcının tercihi oldu. Kullanıcılar hurriyet.com.tr’de açtıkları her oturumda 7 dakika 6 saniye geçirdi.

Hürriyet TV ve sosyal medya hesapları üzerinden 25 milyonun üzerinde video izlenmesiyle, en yakın rakibinin iki kat üstünde bir performansla haftayı kapattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York temaslarıyla ilgili haberlerimiz 4 milyonu aşkın okurumuza erişti. Geçtiğimiz hafta 10.1 milyon kez görüntülenen özel haberlerimiz arasında İdris Emen ve İpek Yezdani’nin Kuzey Irak haberleri öne çıktı. TEOG’un kaldırılmasıyla ilgili haberlerimiz ise 1.8 milyon kişiye ulaştı.

Türkiye Ferit Şahenk’in Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifasını ve yerine Süleyman Sözen’in geldiğini hurriyet.com.tr’den öğrendi.

Ekonomi Müdürümüz Sefer Levent’in okul masraflarını ele aldığı incelemesi, Burak Coşan ve Ceren Boztepe’nin fason ayakkabı üretiminde çalışanların sorunlarını yansıtan araştırma haberi de büyük ilgi gördü.

Kelebek’in manşet haberlerini 3.8 milyon okurumuz takip etti.

HAREKETLİ HAFTA

Televizyon yayıncılığı konusunda da hareketli bir haftayı geride bıraktık.

Süleyman Sarılar’ın yönettiği Kanal D haber ve CNN Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York temaslarını canlı bağlantılarla anında aktaran iki kanal oldu. Kanal D’den Cem Tekel, Barzani’nin sözcüsü Muhammed Ali’yle konuştu. Kerkük Valisi Necmettin Kerim ilk kez Kanal D’ye açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Aktaş’ın yönetimindeki CNN Türk, Kuzey Irak referandum kararı ve Cumhurbaşkanı’nın New York görüşmelerini anında yayınladı. Sıcak günlerde TSK’nın Habur Sınır Kapısı’na yakın bölgede başlattığı tatbikatı Kenan Şener yerinde izledi ve yansıttı.

CNN Türk haber merkezinden Cansu Karadan, bütün velileri ilgilendiren TEOG sınavının kaldırılması kararından sonra ilgili tüm taraflarla canlı yayınlarda tartıştı.

Dijital platformda yayın yapan BluTV yeni dizisi 7 Yüz’ü bir galayla tanıttı. Yedi oyuncu yedi farklı öykü insanların yüzleşmesini anlatıyor.

Hürriyet Dünyası sizi her şeyden haberdar etmeye devam ediyor.

İyi bir hafta dileğiyle