Çocuklardan neler olmaz

ANTALYA ve Adana’daki iki çocuk istismarı olayı nedeniyle konu yeniden gündeme geldi.

Çocuk çocuktur ve çocuktan cinsel obje olmaz!

Çocuğa bu gözle bakılmaz.

Çocuğa baktığında cinsel obje gören normal değildir, sapıktır.

Maalesef son olaylarda görüldüğü gibi toplum içinde gezen böyle sapıklar var.

Alınması gereken önlem bu tiplerin tedavi edilmesidir. Tedavi edilmeden toplum içinde gezmelerinin önlenmesidir. Bu amaçla kastrasyon (kimyasal hadım etme) dâhil yeni önlemler içeren yasal düzenleme girişimi yerindedir. Bu önlemin bilim ne diyorsa ona göre ve zaman yitirilmeden alınıp hayata geçirilmesi gerekir.

GELİN OLMAZ

Çocuk çocuktur ve çocuktan gelin olmaz!

Çocukları evlendirmek suçtur. Bu suçu ‘gelenek, görenek, töre’ diyerek yok saymak da suçtur.

Çocuğun rızası var diyerek, olayı suç olmaktan çıkarmak da suça iştirak etmektir.

Çocuk bu adı üzerinde, evlenmek için rızası olamaz. Olayın bilincinde olamaz ki, rızası veya itirazı olsun. Anne-baba eliyle çocukların hayatlarını mahvetmek, gerekçe uydurularak savunulacak veya meşru gösterilecek bir olay değildir.

Maalesef Türkiye’de üç tür suça da tanık oluyoruz; çocuk istismarı, çocukların evlendirilmesi, anne-babanın ve çocuğun rızası var diye, bir tecavüz türünün savunulması...

Çocukları emanet ettiğimiz kişiler çok önemli.

Bir kreş öğretmeni, bir ilkokul öğretmeni, anne-baba kadar sorumluluk taşımalı. Çocukları korumalı, tacizden uzak tutmalı, taciz konusunda eğitmeli, yardım istemeyi öğretmeli...

Aileler de aynı eğitimi çocuklarına vermeli. Hangi harekete karşı duyarlı olmaları gerektiğini göstermeli, yardım çağırma konusunda neler yapabileceğini anlatmalı. Bu konuda olabildiğince çocuğu bilinçlendirmeli.

Çocuk istismarcılarına, tacizlere uygulanan cezalar çok ciddi biçimde arttırılmalı. Bu sapkın kişiler hiçbir şekilde ceza indiriminden yararlanmamalı ve mutlaka tedavi edilmeli.

Kreşler, okullar çok iyi denetlenmeli...

“Çocuk susar sen susma” türü kampanyalar sık sık yapılmalı, bu yolla büyükler uyarılmalı, bilinçlendirilmeli.

Çocukla ilgili görevlerde bulunanlar, görevlendirilmeden önce mutlaka ruh sağlığı açısından kontrolden geçirilmeli ve belli aralıklarla bu kontrol tekrarlanmalı.

İŞÇİ OLMAZ

Çocuk çocuktur ve çocuktan işçi olmaz!

Çocuk yaşına göre oyun bahçesinde, okulda olur.

Otomobil tamirhanesinde, marangoz atölyesinde, harç tenekesinin altında, elinde şişe suyu, çiçek veya mendille sokakta veya meyhane kapılarında olmaz.

Çocuk çocukluğunu yaşamalıdır.

Bunu sağlamak sosyal devletin görevidir.

İNSAN HAKLARI

Kadına yapılan kötü muamele insan hakları ihlalidir. Çocuğa yapılan da öyle...

Kadın hakları, çocuk hakları diye savunduğumuz haklar öz itibarıyla insan olmaktan kaynaklanan haklardır.

Bu hakların başında yaşama hakkı gelir.

Bu hayvanlar için de geçerlidir. Onların da yaşama hakları vardır ve onlara eziyet de ciddi biçimde cezalandırılması gereken bir suçtur.

HÜRRİYET’İN ÇABASI

Hürriyet, bu konularda toplumu bilinçlendirmek, yetkilileri harekete geçirmek için ciddi çaba gösteriyor.

“Ses Ver” sayfamızda bu hakların korunması, toplumun bilinç ve duyarlılığının artması ve yetkililerin önlem alması için her hafta bir konuyu işliyoruz. Çoğunlukla da hem toplumdan hem devletten ses geliyor, önlemler alınıyor.

Bir tür hak gazeteciliği yapıyoruz.

Bu tür gazeteciliği sürdüreceğiz.

ÖZEL HABER FARKI

Ankara Temsilcimiz Hande Fırat, Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamaları haberleştirirken, Merkel’e FETÖ’cülere ilişkin özel bir liste verildiği manşetiyle fark yarattı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun, Deniz Baykal ve Kadir İnanır örneklerinden yola çıkarak beyin damarlarında pıhtının nasıl önlenebileceğine ilişkin yazısı çok çarpıcıydı.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Beştepe’ye yaptığı ziyaretin ayrıntılarını İpek Özbey’e anlattı.

Geçen hafta Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’de PYD/PKK’nın Türkiye sınır hattı ile bağlantısının kopmaya başladığını Uğur Ergan’ın “Hilal genişliyor” haberi ile ilk duyuran gazete olduk.

Ayrıca Afrin’de Sualtı Savunma (SAS) komandolarının da mayın ve diğer patlayıcı tuzaklarını temizlemek için bölgeye sevkedildiğini Uğur Ergan imzasıyla ilk kez Hürriyet kamuoyuna duyurdu.

Türkiye denizlerinde 114 terk edilmiş hayalet geminin bulunduğunu ve bunların büyük tehlike yarattığını biliyor muydunuz? İdris Emen’in özel haberi sürmanşetteydi.

Suriye sınırındaki gelişmeleri takip eden muhabirlerimiz Fırat Alkaç ve Murat Şaka farklı ayrıntılara dikkat çektiler. Bölgedeki 691 dağ ceylanının savaştan nasıl etkilenip yaşam alanları dışına çıktığına ilişkin haber bunlardan biriydi.

Hürriyet’in ısrarla takip edip her olayda gündeme getirdiği çocuk istismarıyla ilgili önemli yasal düzenlemeler geliyor. Bu haberleri de her ayrıntısıyla hafta boyu işledik. Adalet Bakanı Gül çocuk istismarı olaylarından bir baba olarak nasıl etkilendiğini Hande Fırat’a anlattı.

Geliştirdiği kodlama eğitimine yönelik drone’larla Yeni Zelanda’dan bile sipariş alan üniversite öğrencisi Metehan Emlik’in hikayesi çok ilgi gördü. Haberde Nuran Çakmakçı imzası vardı.

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya çocuğa istismar ve kadına şiddette iyi hal indirimi uygulanmayacağına ilişkin çalışmaların başladığını Hürriyet’ten Oya Armutçu’ya açıkladı.

Küçükçekmece Adliyesi’nden firar etmeye çalışırken çöken tavandan hâkimin odasına düşen sanıkların öyküsü “Hababam gibi firar” başlığını ve İsmail Saymaz imzasını taşıyordu.

Genç muhabir arkadaşımız Kardelen Koldaş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ladino dilini yaşatmak için çabalayan Karen Şarhon’u buldu, konuştu.

Banu Şen gündemdeki çocuk istismarıyla ilgili çok çarpıcı bir özel habere imza attı. Haberde, İzmir’de üvey babasının tacizine uğradığını söyleyen bir kız çocuğu, onu kurtarmaya çalışan öz babasının mücadelesi vardı. Sonuçta Aile Bakanlığı olaya el koydu ve çocuğu korumaya aldı.

Üçüncü havalimanının ilk ışıkları yandı ve bunun fotoğrafını Türkiye, usta gazeteci Uğur Cebeci’nin imzasıyla gördü.

Türkiye’nin en fazla kadın esnafa sahip şehri Çanakkale. Cansu Şimşek, Çanakkale’ye gitti bu işin sırrını araştırdı, esnaf kadınlarla konuştu.

Türkiye’yi Kış Olimpiyatları’nda kayakla atlama dalında temsil eden Fatih Arda İpcioğlu’nun ilginç öyküsünü Serkan Ocak haberleştirdi. İpcioğlu kayak antrenmanından gelip babasının dükkanında overlok yapıyor.

Öğretmenlerin 4 yılda bir sınava alınacağına ilişkin yönetmelik taslağı Gönül Koca ve Gülseven Özkan imzasıyla kapaktaydı.

KKTC Temsilcimiz Ömer Bilge, Rumların sondaj provokasyonunu ortaya çıkararak iyi bir ‘Hürriyet Takipte’ haberciliği sergiledi.

23.8 MİLYON OKUR, 52.4 MİLYON ZİYARET

Geçen hafta Hürriyet’i 52.4 milyon kez ziyaret eden 23.8 milyon okurumuz 343 milyon sayfa görüntüledi. Hürriyet TV üzerinde 10.3 milyon video izlendi.

Bu hafta sizlerle, telefonunuza ücretsiz olarak indirebileceğiniz Hürriyet uygulaması ile bir bilgi paylaşayım: Bağımsız ölçüm kuruluşu Gemius’a göre ocak ayı içinde okurlarımız, Hürriyet uygulaması içinde tam 1 milyon 583 bin saat boyunca kaldı.

Geçen hafta 10.4 milyon okurumuza ulaşan özel haberlerimiz arasında en çok okunanlar listesine baktığımızda ise gündem haberlerinden dünyadaki gelişmelere, Ankara kulislerinden Kelebek içeriklerine geniş bir yelpaze görüyoruz.

En çok okunan haberimiz, Nerdun Hacıoğlu’nun Moskova’daki Rus meteoroloji uzmanlarından aktardığı Sibirya’dan Türkiye’ye doğru hareket eden soğuk hava kitlesine dair analiz oldu. Ceylan Sever’in İstanbul Zeytinburnu’ndaki cinsel saldırıya dair haberi ve Ömer Erbil’in yıkılan AKM’nin ayakta kalan kadrosuna dair haberi de en çok okunanlar listemizin zirvesindeydi.

KANAL D

Esad’ın propaganda oyununu İrem Akbaş ekrana getirdi.

Cem Tekel, Zeytin Dalı harekâtı gelişmelerini haberleştirdi.

Meral Akşener’in eski siyasetçilerle buluşmasını Özgen Bingöl ekrana taşıdı.

Satışa çıkarılan Alpullu Şeker Fabrikası çalışanları ve çiftçilerle Berat Çamyar konuştu.

Ziver Sargınalp, kimyasal hadım tartışmasını ekrana getirdi.

“Asansörde halvet”i, Fulya Soybaş Işık ilahiyatçılara sordu.

Yasemin Doğan, acil servis düzenlemelerini ekrana taşıdı.

Şevval Şirin, meyvede “balmumu” oyununu haberleştirdi.

CNN TÜRK

Murat Pazarbaşı ve Ünal Kaya hafta boyunca ittifak tasarısıyla ilgili ayrıntıları ekrana taşıdı.

Enver Kaptanoğlu, Afrin Operasyonu için Islahiye’de toplanan polis ve jandarma özel harekât timleriyle röportaj yaptı.

Hakan Tunç İstanbul’da peş peşe yapılan sahte para operasyonlarını haberleştirdi.

Gülşen Coşkun, tapu dairelerinde yapılan, vatandaşları rahatlatacak yeni düzenlemeleri haberleştirdi.

Leyla Ataman acil servislerdeki yeni düzenlemeleri canlı yayında İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu’na sordu.

DAILY NEWS

Hürriyet Daily News okurları geçtiğimiz hafta en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ve ABD konusunda yaptığı çıkışlara ilgi gösterdi.

Sevil Erkuş, Brüksel’den NATO ve Washington’dan ABD yetkilileriyle konuşup, Rusya’dan S-400 füzeleri alımıyla ilgili yazdığı özel haberlerle Türkiye’de de yankı uyandırdı.

Bu gerilim haberleri içinde sevimli kedi Tombi’nin sınıfa dönüşü de ilk on haber arasında yerini aldı.