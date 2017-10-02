Ankara’nın nabzı

Türkiye’nin gündeminde geçen hafta da Kuzey Irak’ta yapılan bağımsızlık referandumu ve Suriye’deki gelişmeler vardı.

İsrail dışında dünyanın ve bölgenin önde gelen devletlerinin karşı çıkmasına rağmen, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumu yaptırdı.

Kuzey Irak’ta olduğu gibi, Ankara’da ve dünyanın önemli merkezlerinde bu olayın yankılarını en iyi izleyen ve yansıtan yine Hürriyet Dünyası oldu.

Barzani’nin bağımsızlık referandumuna en sert ve en kararlı karşı çıkan başkentlerin başında Ankara geliyordu. Referandumun yapılmasıyla birlikte Ankara düğmeye bastı ve arka arkaya kararlarını uygulamaya koydu.

Ankara büromuz, yeni Kuzey Irak politikasının oluşumu, uygulanması ve gelecekte alınacak önlemleri ve izlenecek yöntemi çok yakından takip etti, perde arkalarıyla birlikte en sağlıklı bilgilere ulaştı.

Bu bilgilere dayanarak Kuzey Irak ve Suriye’deki gelişmeler konusunda Ankara’nın nabzının nasıl attığını paylaşalım.

Söylenmesi gerekenlerin başında, Türkiye’nin, Kuzey Irak referandumu sonrasında, bu olayın birinci dereceden ilgilendirdiği komşu ülkelerle koordinasyon içinde hareket etmeyi tercih ettiğidir.

Nitekim, referandumun yapıldığı 25 Eylül tarihinden itibaren Türkiye-Irak ve İran arasında çok yoğun bir temas kuruldu. Bu temasın somut sonuçları da sahaya yansımaya başladı.

İRAN DESTEKLİ IRAK ORDUSU

Türkiye’nin Kuzey Irak’a askeri müdahalede bulunup bulunmayacağı, yanıtı en çok merak edilen konuydu. Hemen belirtelim ki askeri seçenek de masada. Ancak, Türkiye’nin bu konuda izleyeceği yöntem, öncelikle Irak’ın sorunu olan bu gelişmede, İran destekli Irak ordusunun öncelik alması, Türkiye’nin de yardımcı olması. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’a doğrudan müdahale etmesi ise son seçenek.

Bu seçeneğin hayata geçmesi ancak bazı koşullara bağlı. Bu koşulları şöyle sıralayabiliriz:

İran destekli Irak ordusunun istenilen sonucu alamaması, Türkmenlere yönelik saldırılarda bulunulması, PKK’nın saldırılarını artırması...

Bağdat, Türkiye ve İran’la koordineli olarak bu yöndeki adımları atmaya başladı.

Irak askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir süredir sınırda yürüttüğü tatbikata katıldı. Ardından benzeri bir sınır tatbikatı bu kez İran-Irak sınırında, İran ve Irak askerleriyle ortaklaşa yapılıyor. Irak askerlerinin katıldığı bu tatbikatlarda ilk hedef Türkiye ve İran sınırında Barzani kontrolünde olan sınır kapılarının Irak ordusunun kontrolüne geçmesini sağlamak.

Askeri hazırlıklar bu yönde ilerlerken, Ankara, Kuzey Irak’a olan uçuşları durdurdu, Habur geçişleri azaltıldı, kontrol artırıldı, kapatılması masada duruyor. Kuzey Irak’ta iş yapan Türk firmalarının çalışanları da işleri durdurup Türkiye’ye döndüler.

Önümüzdeki dönemde Ankara-Bağdat-Tahran arasındaki işbirliğinin daha da artması bekleniyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İran’a yapacağı ziyaret büyük önem taşıyor. Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den sonra dini lider Hamaney’le de görüşecek olması bu önemi daha da artırıyor.

Üç başkentin ortak hedefi Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak, böylece Türkiye ve İran’ın da toprak bütünlüğüne yönelecek tehdidi etkisiz kılmak.

SICAK BÖLGELERDE YAKIN TAKİP

Hürriyet Dünyası, Hürriyet, Kanal D ve CNN Türk muhabirleriyle Kuzey Irak, Ankara, Washington ve Moskova’daki gelişmeleri sıcak takibe aldı. Uğur Ergan Ankara’da, İpek Yezdani ve İdris Emen Kuzey Irak’ta, Cansu Çamlıbel Washington’da, Nerdun Hacıoğlu Moskova’daki gelişmeleri sıcağı sıcağına aktardılar.

Siyasetle ilgili düzenlemeleri Nuray Babacan uyum yasalarıyla ilgili olarak yansıttı.

TEOG’un kaldırılmasıyla Türkiye’nin gündemine oturan liselere girişle ilgili hazırlıklar Nuran Çakmakçı ve Gamze Kolcu’nun haber ve yorumlarıyla kamuoyuna yansıdı.

Bir diğer önemli gündem maddesi ise vergi düzenlemeleri, özellikle motorlu kara taşıtlarıydı. Kurumlar ve gelir vergilerindeki düzenlemeler tüm boyutlarıyla ekonomi sayfalarımızdaydı.

Emre Özpeynirci’nin kış lastiğiyle ilgili haberleri sonrasında, bakanlık açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

Gaziantep’te kocasının yaptığı işkence yüzünden bacağını kaybeden üç çocuk annesi, hamile Çağlar Aşık’ın yanında bir gün sonra sadece Hürriyet’ten Cansu Şimşek vardı.

Ömer Erbil’in “800 yıllık kapıya gazbeton” manşeti büyük bir hata ve ihmali gözler önüne seren, yetkilileri uyaran önemli bir manşetti.

İstihbarat servisimizden Aziz Özen’in dünkü manşeti, bir cinayetin 14 yıllık bir sırrına ışık tutmaya çalıştı.

Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan gazeteci-yazar Kadri Gürsel ve ailesi ilk söyleşisini Hürriyet’ten İpek Özbey’le yaptı.

Bu hafta “Hürriyet Ses Ver” sayfasında ise hayvanlara uygulanan vahşet işlenmişti. “Garibin öyküsü” hayvanlara yönelik suçlarda cezaların caydırıcılıktan çok uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sporda gündem oluşturan “Fatih Terim parasını istiyor” haberi ve Futbol Federasyonu’ndan gelen “Parasını istiyorsa dava açsın” yanıtı İsmail Er imzalıydı.

HURRİYET.COM.TR

MİLYONLAR TIKLIYOR

Hürriyet, dijital yayında geçen hafta da liderdi.

“Hayatın içinden” , “Hürriyet Takipte” , “Hürriyet Özel” logolu haberlerimiz, hürriyet.com.tr’de 13.8 milyon kez tıklandı.

Muhabirlerimiz İpek Yezdani ve İdris Emen’in Kuzey Irak haberlerini 3 milyon 159 bin kişi okudu.

Ankara büromuz ve eğitim servisimizin TEOG sonrası düzenlemelerle ilgili haberleri 3 milyon okura ulaştı.

Cansu Şimşek’in, Gaziantep’e giderek, kocasının işkencesine maruz kalan Çağlar Aşık’ın dramını anlatan haberi 3.4 milyon kişi tarafından okundu.

Suriyeli muhalif aktivist Oruoba Barakat ile kızı Halla’nın dünya medyasına da konu olan ölümlerinin ardından katil zanlısı Bursa’da yakalandı. Türkiye bu gelişmeyi hürriyet.com.tr’de Çetin Aydın imzalı haber ve özel fotoğraflarla öğrendi.

Tülay Demir Oktay’ın Sinan Engin röportajı Kelebek’te 427 bin okuyucuya ulaşan bir başka özel haberimizdi.

Videolarımız geçtiğimiz hafta Hürriyet TV ve sosyal medyada 22 milyon kez izlendi.

HÜRRİYET DAILY NEWS

DÜNYAYA AÇILAN PENCERE

Hürriyet Daily News, gazete ve internet sitesiyle Hürriyet Dünyası’nın İngilizce yayın platformu olarak Türkiye’nin dünyaya açılan önemli bir penceresi olma işlevini başarıyla sürdürüyor.

Hürriyet.dailynews.com sitesi geçtiğimiz hafta yurt dışında daha çok okura ulaşmak amacıyla yenilendi, yeni bir görünüme kavuştu. Haber zenginliği ve yorum çeşitliliğiyle daha çok ilgi göreceğinden eminiz.

KANAL D

‘CANLI’ HABERCİLİK

Kanal D Haber Merkezi’nden Cem Tekel, Kuzey Irak haberlerini sürdürdü. Neçirvan Barzani ile röportaj yaptı. Kerkük Türkmen Cephesi Lideri Erşat Salihi’nin görüşlerini yansıttı.

Ankara muhabiri Özgen Bingöl Türkiye’den Erbil’e giden son uçaktaydı. Son yolcularla konuştu, izleyicilere aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz

Kanal D sabah haberlerinde Mutlu Ulusoy ve Murat Güloğlu’nun konuğuydu.

FETÖ mağduru Ahmet Zeki Üçok, kendisine kumpas kuran eski savcıyı Almanya’da nasıl bulduğunu görüntülerle Kanal D’de anlattı.

CNN TÜRK

20 MİLYON İZLEYİCİ

CNN Türk, geçen hafta gündemin ön sırasına çıkan gelişmeleri mercek altına yatırdı. CNN Türk muhabirleri, referandum sonrası Erbil’in ve Almanya seçimleri sonrası Berlin’in nabzını tuttu ve sıcak haberlerle kamuoyuna yansıttı.

Kenan Şener, Irak sınırında devam eden tatbikatın yeni aşamalarını izledi ve ekranlara yansıttı.

Son dakika haberleriyle rakiplerine fark atan cnnturk.com.tr, 20 milyon tekil izleyici ve 200 milyondan fazla sayfa gösterimiyle çok önemli bir başarıya imza attı.

Hürriyet Dünyası’nı izlemeye devam edin...

İyi bir hafta dileğiyle