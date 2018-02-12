ABD’nin yanlış hesabı

ABD, Türkiye’yi Afrin’de durdurmak için Suriye’deki en üst düzey komutanı Korgeneral Funk’ı konuşturdu.

General Funk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’den sonra Menbiç’e de gireceğini, Fırat’ın doğusu da dahil son terörist etkisiz kılınıncaya kadar mücadelenin devam edeceği sözlerine yanıt verdi. Funk’ın yanına aldığı gazetecilerle Menbiç’e gitmesi, YPG’lileri ziyaret etmesi, onların yanında röportaj vermesi, YPG’lilerden ‘kahraman’ diye söz etmesi, hepsi kuşku yok ki Washington’ın yazdığı senaryonun oynanmasıydı. Funk, bu mizansen içinde görüntülü ve sözlü olarak Türkiye’yi tehdit etti. “Bizi vurursanız, agresif şekilde karşılık veririz” dedi.

YÖNTEM YANLIŞI

Funk’ın dikkat çeken bir sözü de CNN International muhabirinin “en çok neden endişe ediyorsunuz” sorusuna verdiği yanıttı. ABD’li general bu soruya “Yanlış hesap” yanıtını verdi. Bu söz Türkiye’ye “Yanlış hesap yapmayın, karşınızda YPG değil biz varız” anlamı taşıyordu. Funk’ın konuşmasının zamanlaması da dikkat çekiciydi. General Funk, Beyaz Saray’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ve Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Türkiye yapacağı ziyaretten hemen önce konuştu. McMaster ve Tillerson’ın vereceği mesajların önden duyurulması ve Türkiye’nin tepkisinin ölçülmesine ve ABD’nin pozisyonunun duyurulmasına yönelik bir girişimdi.

Şunu ifade etmek gerekir ki, Ankara’nın muhatabı, Suriye’deki bir ABD’li korgeneral değildir. Onun muhatabı ancak Türk ordusundaki muadili olabilir.

ABD, McMaster ve Tillerson’ın ziyareti öncesinde bir mesaj vermek istiyorsa bunu Ankara’nın muhatap alabileceği düzeydeki bir siyasi sorumluya açıklama yaptırmalıydı.

Washington’ın yöntemi yanlıştı. Nitekim Ankara üzerinde bir etkisi olmadı.

Ankara daha önce açıkladığı pozisyonunda duruyordu.

ABD’li generalin, “Menbiç’ten çekilmeyi düşünmüyoruz” sözünün de Ankara’da karşılığı yoktu. Çünkü Ankara’nın, “Menbiç’ten çekilecekler, çekilmezlerse biz çıkarırız” sözleri, ABD’ye değil, doğrudan PKK-PYD-YPG cephesine dönüktü. Ankara bunu söylerken, ABD’nin daha önce verdiği sözü de anımsattı. ABD, YPG’lilerin Fırat doğusuna çekileceklerini taahhüt etmişti. ABD’nin, bu sözünü yerine getirmek üzere YPG adına Türkiye’ye “çekilmiyoruz vurursanız, vururuz” gibi bir yanıt vermesi, ancak düşman safta yer alan kuvvetlerin yapabileceği bir açıklamaydı.

TÜRKİYE’NİN HESABI

ABD’nin General Funk üzerinden Türkiye’yi “yanlış hesap yapmayın” diye uyarmasına gelince...

Türkiye hesabını dünya kamuoyuna açık biçimde duyurdu. Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi Zeytin Dalı harekâtının da sınırına dayanmış ve Türkiye’yi parçalamaya yönelik PKK-PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz kılmak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve Türkiye’nin bekasını garanti altına almak...

Türkiye’nin bu amaçlarından vazgeçmesini beklemek gerçekçi değildir.

Ankara’nın öyle bir tehdit karşısında ulusal savunmaya geçmemesi, varlığıyla bağdaşmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye topraklarındaki harekâtını böyle değerlendirmek gerekir. Bu garanti sağlandıktan sonra Türkiye kendi sınırlarına çekilecektir.

Yanlış hesap yapan Ankara değil, 60 yıllık müttefiki Türkiye’nin kaygısı, maruz kaldığı tehdit ve saldırılar karşısındaki meşru müdafaası ortadayken, PKK-PYD-YPG’nin yanında saf tutan ve tehdit savuran ABD’dir.

Evet, ABD’nin hesabı yanlıştır.

Yanlıştır, çünkü; ABD’nin, PKK için Türkiye ile çatışmaya girmesi Rusya ve İran’ın ekmeğine yağ sürer. NATO’da büyük bir kırılmaya neden olur ve kilitlenmeye yol açar. ABD, Türkiye’yi kaybeder. Ortadoğu’da denge iyice bozulur. ABD, bölgede iyice yalnız kalır. Suriye’de tutunması çok daha zorlaşır.

Hesabını gözden geçirmesi gereken Türkiye değil, ABD’dir.

HÜRRİYET YETER

Banu Şen ve Selçuk Şamiloğlu, sınırda Afrin operasyonuyla ilgili gelişmeleri dakika dakika izleyip aktarırken fark yaratan haberlere de imza attılar. Mehmetçik’e yemek yollayan kadınların öyküsünü “içliköfte timi” başlığıyla verdik. Afrin’deki askerlere atkı örerken oğlunun şehit olduğu haberini alan annenin dramı da bu haberlerden biriydi. Muhabirlerimiz YPG’nin vurduğu Atme kampına da girip sığınakları görüntülediler.

İdris Emen, Hürriyet Takipte haberciliğinin güzel bir örneğini verdi geçen hafta. KHK ile taşınacağı açıklanan Bursa’nın Gemlik ilçesine gidip son durumu gözlemledi. İlçede bırakın ev satılıp kiralanmasını bütün tadilatlar dahi durmuştu.

Washington Temsilcimiz Cansu Çamlıbel, Afrin gündemiyle ilgili fark yaratan bir habere imza attı geçen hafta. Pentagon Sözcüsü Eric Pahon’un, SDG bünyesinden çıkıp YPG’ye destek için Afrin’e gidenlerin arkasında durmayacaklarına ilişkin haberimiz manşetimizdeydi.

“Fatura Detoksu” başlıklı, Ahmet Can imzalı yazı dizisi okurlarımızdan büyük ilgi gördü. Bu dizide başta cep telefonu, TV, internet olmak üzere ödediğimiz faturalardan ‘doğru tercihler yaparak’ nasıl tasarruf edebileceğimizi tüm detaylarıyla.

Mesude Erşan’ın “Tahılların Efendisi” başlıklı çarpıcı sürmanşet haberinde, aldığımız gıdaların besin değerini artırmak ve dünyada açlığı azaltmak için tarla tarla dolaşan Prof. Dr. İsmail Çakmak’ın ilginç öyküsü vardı.

Kırklareli Valisi’nin, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemden tanıdığı bir kadını adamlarıyla ormana götürüp dövdürdüğü, ayakkabısını öptürdüğü haberinde Dinçer Gökçe imzası vardı ve gündem yarattı.

Göç İdaresi İstanbul’a gelen Suriyelileri biyometrik kimlik vererek kayıt altına alma işlemini dondurdu. Bu önemli haber Fevzi Kızılkoyun imzasıyla Hürriyet’in manşetinde yer aldı.

HURRİYET.COM.TR: BİR AYDA 240 MİLYONU AŞKIN ZİYARET

Hürriyet’in dijital erişiminin büyüklüğünü anlatabilmek için bugün sizlerle ocak ayı verilerimizi paylaşacağım.

hurriyet.com.tr Ocak 2018’de 73.8 milyon farklı cihazdan 240 milyonu aşkın kez ziyaret edildi.

Ortalama 6 dakika 51 saniye süren bu ziyaretler boyunca okurlarımız 1 milyar 600 milyonu aşkın sayfa gezdi.

Geçen ay 24 bin 972 haber ve 1025 köşe yazısı yayınladık. Okurlarımızdan 47 bin 635 yorum aldık.

Videolarımız Hürriyet TV ve sosyal medya hesaplarımız üzerinde geçen ay 86.3 milyon kez izlendi.

Sadece Hürriyet’te bulabileceğiniz özel haberlerimiz 58.3 milyon kez tıklandı ve yaklaşık 50 bin kez paylaşıldı.

Geçen hafta en çok okunan özel içeriğimiz, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’yle ilgili darp iddialarına dair Dinçer Gökçe’nin haberiydi. 462 binden fazla kişi okudu.

İdris Emen imzalı Gemlik’in taşınması konulu “Hürriyet Takipte” haberimizle Ceylan Sever ve Deniz Boy’un Seren Serengil’in tahliyesi haberi de haftanın en çok okunan ve paylaşılanları arasındaydı.

HÜRRİYET KİTAP SANAT BİR YAŞINDA

Kültür ve sanatın günlük gazetelerin sayfalarından yavaş yavaş çekildiği, kendine yer bulamadığı bir dönemde Hürriyet farkını gösterdi ve haftalık bir kültür sanat ekini yayın hayatına kazandırdı.

Toplumsal gelişmenin kültür olmadan eksik kalacağının bilinciyle atılmış bir adımdı bu. Cuma günleri verdiğimiz Kitap Sanat ekini Hürriyet okuru çok sevdi hatta yeni bir okur kitlesini ailemize kazandırdı.

Yayın hayatına 3 Şubat 2017 tarihinde, edebiyat dünyasının 10 yetkin isminin hazırladığı ‘Geleceğin 10 Yazarı’ seçkisiyle başlayan Hürriyet Kitap Sanat bir yaşını geride bıraktı.

Hürriyet Kitap Sanat bir sene boyunca, her hafta Türkiye’nin dört bir yanındaki Hürriyet okurlarını kitap ve sanat dünyasının en güncel konuları hakkında hazırlanan dosya konuları, özel röportajlar, alanında uzman isimlerin kaleme aldığı değerlendirme yazılarıyla buluşturdu.

Edebiyat, plastik sanatlar, müzik, tiyatro ve sinema alanında ülkede gün geçtikçe yoğunlaşan ve çeşitlenen yaratıcı gücü yakından izledi, destekledi.

Hürriyet okurları edebiyat, tiyatro ve plastik sanatlar alanlarında sezon boyu nelerle karşılaşacaklarını, Hürriyet Kitap Sanat’ın sezon başında hazırladığı dosyalardan takip edebildi.

Aynı şekilde sene sonunda hazırlanan ‘Yılın En İyileri’ özel eki de kitap, sinema, tiyatro ve sergi kategorilerinde uzman eleştirmenlerin puanlamasıyla okuyucuya sezon değerlendirmesi sunmuş oldu.

Kitap ve sanat fuarları için hazırlanan özel yayınlar ve çocuk okurlar için düzenli olarak kitap gündemini özetleyen ‘Hürriyet Kitap Çocuk’ gibi özel eklerle sene boyunca kitap ve sanat dünyasının dinamik ortamına eşlik edildi.

Hürriyet Kitap Sanat ikinci yaşında da hayata kitabın ve sanatın gözüyle bakmaya devam edecek.

CNN TÜRK

CNN TÜRK Ankara Bürosu Afrin harekâtıyla ilgili askeri, siyasi ve diplomatik gelişmeleri hafta boyunca bültenlerine taşıdı.

Murat Pazarbaşı yerel yönetimlerle ilgili uyum paketinin detaylarını yazdı.

Serhat Dal Afrin harekâtı ile ilgili ve sınırdaki son gelişmeleri Kilis Hatay hattından canlı yayınlarla anlattı.

Göksel Göksu kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan binaların çevreye yaydığı asbestin tehlikelerine dikkat çekti. Konuyu Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye sordu.

Cansu Karadan satışı yasaklanan “su maymunu” isimli oyuncağın çocuklar için ne kadar büyük tehlike oluşturduğunu minik bir deneyle izleyicilere anlattı.

Hakan Tunç İstanbul sahillerinde her kuvvetli lodostan sonra bir bir karaya vuran terk edilmiş hayalet gemileri ve oluşturdukları büyük tehlikeleri ekrana taşıdı.

KANAL D

Cem Tekel ve kameraman İsmail Özmeral, Afrin harekatının her aşamasını, ele geçirilen köyleri ve dağları özel haberler, özel dosyalar ve canlı bağlantılarla seyirciye aktardı.

Kanal D Haber, ABD’nin Afrin’e yeni silah sevkıyatını ve ABD’li generalin Menbiç’te YPG mevzilerini ziyaretini ekrana getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi Vatikan gezisi ayrıntılı haberlerle aktarıldı.

Ankara Büro, CHP Kurultayı’nın tüm detaylarını, kongre salonundan özel izlenimleri ekrana getirdi.

Aytaç Can, Ulaştırma Bakanı’nı kızdıran, Türkiye’nin gündemine oturan robotla “röportaj” yaptı.

Ertan Büyükahıska, telefon dolandırıcılarının ağına düşen yaşlı adamın isyanını ekrana getirdi.

Damla Turgutlu Soybaş, banka işlemlerine yapılan zammı ve tüketicinin isyanını haberleştirdi.

Özay Erad, “Sıcak çay kanser yapar mı?” sorusunun yanıtını uzmanına sordu.

Merve Görgün, peynirde yapılan hileyi ekrana taşıdı.

Fulya Soybaş, İstanbul’da buluşan Osmanlı Hanedan üyeleriyle konuştu.

Orkun Ün, şarkıcı Şevval Sam’la Müzeyyen Senar müzikalini konuştu.

DAILY NEWS

Geçtiğimiz hafta Hürriyet Daily News okurlarının internet sayfası üzerinden en çok ilgi gösterdiği haber ve yorumlar arasında Afrin operasyonu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yönelik çıkışları dikkat çekiciydi.

Sevil Erkuş’un AB ile vize anlaşmasının uygulanması için terörle mücadele yasasında değişikliğe gidileceğini bildiren özel haberi de ilk 3 haber arasında yer aldı.