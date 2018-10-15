Şimdi onlar düşünsün

Başkent Ankara’da vatandaşların “İllallah” dedikleri şu iki meseleyi defalarca yazdık...
Ve yetkililere bu köşeden şöyle seslendik:
1) Drift: Yolun ortasında ralli, drift (yanlama) yapan araçlar/sürücüler derhal ‘trafikten men’ edilsin.
2) Çakar: Trafikte çakar lambalarıyla son sürat giden, insanları taciz eden araçlara ağır cezalar gelsin.
* Nihayet.
Birkaç gün önce AK Parti, karayollarında trafik güvenliğine ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM’ye sundu.
Düzenlemede, drift ve çakar lamba meselesi de var:
* Çakar lamba, siren ve benzeri cihazları kullananlara bin 2 lira idari para cezası uygulanacak. Yılda üç ihlal halinde, araç 15 gün trafikten men edilecek.
* Drift yapanlara 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgesine 60 gün süre ile el konulacak, araç da 60 gün süre ile trafikten men edilecek.
* Drift yapan da, çakar lamba takan da asıl şimdi yandı.
BU GÖRÜNTÜLER NORMALLEŞMEDEN “İN BAKALIM” DENİLMESİ LAZIM
Okurlar, haftada en az bir bu ve benzeri fotoğraflar gönderiyor.
Ve ben bu tarz fotoğrafları gördükçe diyorum ki...
Keşke, ‘karayollarında trafik güvenliğine ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi’ kapsamında bu dört teker üzerinde giden tabutlar için de “İn bakalım aşağı” cezaları gelse.
PLAKA ATÖLYESİNE YENİ ADRES
Tarih, 7 Ağustos 2017.
Bu köşenin başlığı şöyleydi:
“Standart plaka kuyruğu!”
Okurumuz Mehmet Gürer, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Plaka Atölyesi’nin önündeki kuyruğu fotoğraflamış, altına şu notu düşmüştü:
“Plaka basım yerine aracınızla girmek imkânsız.
SORU 1: Daha uygun bir yer bulunamaz mı?
Önündeki kuyruk, vatandaşı canından bezdiren cinsten.
SORU 2: Başka basım yeri oluşturulamaz mı? Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası yetkilileri, bu duruma bir çözüm getirmeli.”
*
Ve.
Cuma günü Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni plaka basım atölyesinin fotoğraflarını Twitter’dan paylaştı.
Yiğiner, “Ankara Şoförler Odamıza bağlı faaliyet gösteren plaka basım atölyemizi çağın şartlarına uygun merkezi konumda ve otopark sorunu olmayan bir dükkana taşıyarak, odamızın mülkiyetine kazandırdık. Yeni plaka basım atölyemizin esnafımıza ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” tweet’ini yazdı.
*
Ankara’ya yakışır hale ge(tiri)len yeni Plaka Atölyesi İskitler’de.
SÖZ VERİLEN BARINAK NE OLDU?
Çankaya Çukurambar Mahallesi muhtarı İhsan Mehmet Gülbudak diyor ki:
* BİR TEŞEKKÜR: Melih Gökçek döneminde iki buçuk yıl boyunca yanmayan Çukurambar Mahallesi’nin park aydınlatmaları, Mustafa Tuna döneminde yandı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.
* BİR TALEP/SORU: Başıboş sokak köpeklerinin sayısıyla birlikte insanlara saldırma vakaları da artıyor. Sokak köpekleri sorununa acil çözüm getirilmeli. Söz verilen barınak yapımı ne oldu? Daha ne kadar bekleyeceğiz?
GÖKÇEK SOKAK’IN OTOPARK ÇİLESİ
Çankaya Gökçek Sokak sakinlerinden okurumuz D. Kaya, otopark sorununu şu ifadelerle aktarmış:
“Sokağımızda kabaca bir hesapla 12 daireye dört araçlık otopark yeri düşmekte.
ANCAK: Reşit Galip Caddesi’ndeki araç kiralama şirketi, sokağımızdaki park yerlerini dolduruyor. Bu durumdan oldukça mağduruz.
SORU(N) ŞU: Ayrı bir otopark olmadan, mahallemiz gibi çoğunluğu mesken olan bir yerde bu şirketin bu kapasite ile bir büro açmasına kim, nasıl izin vermiştir?
KISA... KISA...
* “Ankara’da pompa fiyatlarına yansıyan en son zam ağustosta olmasına rağmen benzin istasyonları kuruş kuruş zam yapıyor.”
Emre ÇETİNER
* “Eryaman 265. Sokak’ın aydınlatması yok. Geceleri zifiri karanlık olduğunda bu sokak, asayiş sorunu olan bir mekân halini aldı.”
Metin ALTAY
Şimdi onlar düşünsün
Başkent Ankara’da vatandaşların “İllallah” dedikleri şu iki meseleyi defalarca yazdık...
Ve yetkililere bu köşeden şöyle seslendik:
1) Drift: Yolun ortasında ralli, drift (yanlama) yapan araçlar/sürücüler derhal ‘trafikten men’ edilsin.
2) Çakar: Trafikte çakar lambalarıyla son sürat giden, insanları taciz eden araçlara ağır cezalar gelsin.
* Nihayet.
Birkaç gün önce AK Parti, karayollarında trafik güvenliğine ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM’ye sundu.
Düzenlemede, drift ve çakar lamba meselesi de var:
* Çakar lamba, siren ve benzeri cihazları kullananlara bin 2 lira idari para cezası uygulanacak. Yılda üç ihlal halinde, araç 15 gün trafikten men edilecek.
* Drift yapanlara 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgesine 60 gün süre ile el konulacak, araç da 60 gün süre ile trafikten men edilecek.
* Drift yapan da, çakar lamba takan da asıl şimdi yandı.
BU GÖRÜNTÜLER NORMALLEŞMEDEN “İN BAKALIM” DENİLMESİ LAZIM
Okurlar, haftada en az bir bu ve benzeri fotoğraflar gönderiyor.
Ve ben bu tarz fotoğrafları gördükçe diyorum ki...
Keşke, ‘karayollarında trafik güvenliğine ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi’ kapsamında bu dört teker üzerinde giden tabutlar için de “İn bakalım aşağı” cezaları gelse.
PLAKA ATÖLYESİNE YENİ ADRES
Tarih, 7 Ağustos 2017.
Bu köşenin başlığı şöyleydi:
“Standart plaka kuyruğu!”
Okurumuz Mehmet Gürer, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Plaka Atölyesi’nin önündeki kuyruğu fotoğraflamış, altına şu notu düşmüştü:
“Plaka basım yerine aracınızla girmek imkânsız.
SORU 1: Daha uygun bir yer bulunamaz mı?
Önündeki kuyruk, vatandaşı canından bezdiren cinsten.
SORU 2: Başka basım yeri oluşturulamaz mı? Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası yetkilileri, bu duruma bir çözüm getirmeli.”
*
Ve.
Cuma günü Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni plaka basım atölyesinin fotoğraflarını Twitter’dan paylaştı.
Yiğiner, “Ankara Şoförler Odamıza bağlı faaliyet gösteren plaka basım atölyemizi çağın şartlarına uygun merkezi konumda ve otopark sorunu olmayan bir dükkana taşıyarak, odamızın mülkiyetine kazandırdık. Yeni plaka basım atölyemizin esnafımıza ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” tweet’ini yazdı.
*
Ankara’ya yakışır hale ge(tiri)len yeni Plaka Atölyesi İskitler’de.
SÖZ VERİLEN BARINAK NE OLDU?
Çankaya Çukurambar Mahallesi muhtarı İhsan Mehmet Gülbudak diyor ki:
* BİR TEŞEKKÜR: Melih Gökçek döneminde iki buçuk yıl boyunca yanmayan Çukurambar Mahallesi’nin park aydınlatmaları, Mustafa Tuna döneminde yandı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.
* BİR TALEP/SORU: Başıboş sokak köpeklerinin sayısıyla birlikte insanlara saldırma vakaları da artıyor. Sokak köpekleri sorununa acil çözüm getirilmeli. Söz verilen barınak yapımı ne oldu? Daha ne kadar bekleyeceğiz?
GÖKÇEK SOKAK’IN OTOPARK ÇİLESİ
Çankaya Gökçek Sokak sakinlerinden okurumuz D. Kaya, otopark sorununu şu ifadelerle aktarmış:
“Sokağımızda kabaca bir hesapla 12 daireye dört araçlık otopark yeri düşmekte.
ANCAK: Reşit Galip Caddesi’ndeki araç kiralama şirketi, sokağımızdaki park yerlerini dolduruyor. Bu durumdan oldukça mağduruz.
SORU(N) ŞU: Ayrı bir otopark olmadan, mahallemiz gibi çoğunluğu mesken olan bir yerde bu şirketin bu kapasite ile bir büro açmasına kim, nasıl izin vermiştir?
KISA... KISA...
* “Ankara’da pompa fiyatlarına yansıyan en son zam ağustosta olmasına rağmen benzin istasyonları kuruş kuruş zam yapıyor.”
Emre ÇETİNER
* “Eryaman 265. Sokak’ın aydınlatması yok. Geceleri zifiri karanlık olduğunda bu sokak, asayiş sorunu olan bir mekân halini aldı.”
Metin ALTAY