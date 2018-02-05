Cep terminalleri unutuldu mu a’cep?

Okurlardan en çok gelen soru(n)lardan biri de şu:“Cep terminalleri yapılacaktı. Vaz mı geçildi, yoksa unutuldu mu?”

Ankara’nın eski başkanı Melih Gökçek, “Yeni AŞTİ ile birlikte Eskişehir Yolu, Konya Yolu, Samsun Yolu, Anadolu Bulvarı-İstanbul Çevre Yolu ile kesişimi ve Sincan-Ayaş Yolu kesişiminde yapılacak 5 cep terminali hizmet verecek” demişti.

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Ankara’nın yeni başkanı Mustafa Tuna ise, “AŞTİ’nin taşınması gibi bir şey düşünmedim” açıklamasıyla taşınma meselesine nokta koydu.

Fakat.

Cep terminalleri ile ilgili bugüne kadar tek bir söz söylemedi.

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Ankaralıların change.org sitesinde “Cep terminali istiyoruz” sloganıyla başlattıkları imza kampanyaları var.

Ayrıca Okur Köşesi’ne bu konuda iletiler de gelmeye devam ediyor.

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Örneğin.

Okurumuz Zeki Koçver, “AŞTİ’nin yerinde kalacağını öğrendik, sevindik. Ankara’nın ana girişlerine cep terminalleri istiyoruz” diyor.

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Bir başka okurumuz Mehmet Gürer ise cep terminali konusunda şunları aktarıyor:

“Çayyolu, Ümitköy, Yaşamkent, Türkkonut, İncek, Bağlıca, TOKİ Turkuaz, Yapracık... Ellerimizde bavullarla önce ring otobüslerine, sonra metroyla Kızılay’a, daha sonra Ankaray’la AŞTİ’ye saatlerce yolculuk yapmak istemiyoruz. Sayın Başkan Mustafa Tuna’dan, insanların düzgünce inip binebileceği cep terminalleri yapmasını istiyoruz.”

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Velhasıl.

Okurlarımızın da dikkat çektiği gibi...

AŞTİ’ye gitmek, Çankırı’ya ya da Kırıkkale’ye gitmekten daha zor.

GÜNÜN FOTOĞRAFLARI





(1)

MİLLİ KÜTÜPHÜNE ÇIKIŞI ZİFİRİ KARANLIKTA

Günün fotoğrafının ilki, Çayyolu metrosunun Milli Kütüphüne istasyonu çıkışından. Bu fotoğraf, “Karanlıkta yürüyen öğrenciler” rumuzuyla, bir üniversiteliden geldi. Yol üzerindeki aydınlatmaların yanmadığına dikkat çeken okurumuz, “Türkiye’nin başkenti daha aydınlık olmalı” diyor.

(2)

YÜKSEK HIZLI TRENE YÜRÜMEYEN MERDİVEN

Günün diğer fotoğrafı ise Lale istasyonundan. Başkentray çalışmaları kapsamında YHT biniş ve inişlerinin Sincan Gar yerine Lale istasyonundan yapılmaya başladığını hatırlatan okurumuz, “Yürüyen medivenler çalışmıyor. Yaşlı vatandaşlar ve engelliler mağdur oluyor” diyor.

ÇAYYOLU METROSUNUN GÖZE ÇARPAN AKSAKLIKLARI

Alacaatlı Mahallesi’ndeki evinden EGO otobüsü ringine binip, Çayyolu metrosunun Koru istasyonundan aktarma yaparak işine gidip, gelen okurumuz Mehmet Şahin, gözüne çarpan bazı sorunları şöyle anlatıyor:

1) Çayyolu metrosunun bazı vagonlarında, gelinen durakları bildiren anons sistemi ve kapıların üstündeki ışıklı panolar bozuk. İneceğimiz durağı takip etmekte zorlanıyoruz.

2) Çayyolu metrosunun Milli Kütüphane istasyonunda her gün mutlaka yürüyen merdivenlerden biri çalışmıyor. Yaşımız gereği onca merdiven basamağını çıkmak ve inmek zor oluyor.

SORUM VAR

CEVİZLİDERE-KIZILAY DOLMUŞ HATTI NEDEN YOK?

“Cevizlidere’den Kızılay’a minibüs(dolmuş) yok. Melih Gökçek döneminde hat konuldu, Ulus ve Kızılay minibüsleri arasında çıkan kavga sonrası iki günde kaldırıldı. Şimdi Kızılay’a sadece otobüsle gidebiliyoruz.

Ulus’a hem dolmuş hem minibüs varken, Kızılay’a sadece otobüs olması garip. ALO 153 Mavi Masa’ya bildirdim, ‘İmza toplayın’ dediler. Sesimizi duyuracağımız sadece siz kaldınız.”

K.G.

OKURDAN NOT: Kızılay dolmuşları MHP Genel Merkezi’nden, Taurus’a dönüyor. Cevizlidere’nin üst kısımlarında oturanlar kullanamıyor.

ANADOLU BULVARI'NDA TOPLU TAŞIMA ÇOK KISITLI

“Anadolu Bulvarı’nda toplu taşıma, çok kısıtlı. EGO’nun 233 numaralı hattı sabahları 07.00’den 08.30’a ve akşamları 16.20’den 17.40’a yalnızca dört kez sefer yapıyor. Bu hattın güzergâhı yetersiz olduğu gibi hafta sonları hizmet vermemesi de büyük bir sorun. Umarım Anadolu Bulvarı’nda toplu taşıma imkânı artar.”

Elif SARITAŞ

SÖZÜ/ÖZÜ

ANKARALI SÜRÜCÜLER YAYALARI HİÇE SAYMAKTA DÜNYA REKORTMENİ!

“Başkent Ankaramızın sürücüleri ne yazık ki yayaları hiçe saymakta dünya rekortmeni..!

Çizgilerle belirlenmiş yaya geçitlerinde hiçbir zaman araçların yayalara yol verdiğine tanık olamadım. Sade bir vatandaş olarak yetkililerden bu önemli konunun ‘kamu spotu’ biçiminde sürücülerin kafasına kazınana kadar sık sık ekrana getirilmesini rica ediyorum. Ankara, bu ayıptan ancak böyle kurtulur belki.”

Mehmet AK

ANKARAKART'LARDA 1000 TL ÜSTÜ BAKİYE GÖRÜNMÜYOR

İsminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuz, “Ankarakart’larda 1000 TL üstü bakiye görünmüyor. Kartında 5 bin TL’den fazla parası biriken memurlar var. EGO’ya toplam bakiyeyi sorduğumuzda, yanıt alamıyoruz” diyor.

OKUR YAZAR SORUN ÇÖZER

(1)

* Okurumuz Metin Altay, 22 Ocak’ta bu köşeden Eryaman 5. Etap metro istasyonu çıkışındaki otopark alanı için “Çöplük gibi” demiş ve yetkililere seslenmişti: “Bu manzara ne başkente, ne de Eryaman’a yakışmıyor.”

* Okurumuz Metin Altay, yeni bir fotoğraf ve ileti gönderdi. Özetiyle şöyle diyor: “Etimesgut Belediyesi, Eryaman 5. Etap metro istasyonu çıkışında temizlik çalışması yaptı. Etimesgut Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”

(2)

* Okurumuz E.S. ise 28 Ocak’ta bu köşeden Bağlıca Mahallesi Çambayırı Caddesi’ndeki hendeklere dikkat çekmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “Lastik patlatan çukur” diye seslenmişti.

* Okurumuz E.S. de yeni bir fotoğraf ve ileti gönderdi. Şikâyetinin Okur Köşesi’nde yayımlandığı gün Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hendekleri kapattığını belirten okurumuz, “Teşekkürler” diyor.

Kente, yaşadığınız mahalleye, sokağa dair tüm sorun ve taleplerinizi Burada Okur Yazar’a yazın... Yetkililer, çözüm üretsin.

REKLAM PANOSU GÖRÜNÜMLÜ BAZ

“Keçiören Şefkat Mahallesi Ertuna Sokak’taki Ali Metin Tokdemir Parkı’nın içine, reklam tabelası görünümlü baz istasyonu kuruldu. Keçiören Belediyesi’nin reklam panosu olarak konulmasına izin verdiği bu baz istasyonunu mahalleli olarak istemiyoruz. Mahallemizde iletişim sorunu da yok. Bir an önce kaldırılmalı.”

Gürkan Ç.

KISA... KISA...

* “Ulus Hacı Bayram Mahallesi’ndeki Zincirli Camii’nin tuvaleti iki aydır hizmet vermiyor. Gerekli yerlere şikâyetimizi ilettik, ancak netice alamadık.”

Erdoğan KOYUNCU

* “Çankaya’da, Emek Kırım Caddesi’ndeki SümerBank lojmanları, hiçbir kontrol ve önlem alınmadan yıkılıyor. Çevreden geçen insanların canları tehlike altında.”

Cemile ÇAVUŞ