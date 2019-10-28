1 TL’nin sancısı

Ankara’da, “Yazı mı tura mı?” oynandı.
Havaya atılan madeni para, Kemal Sunal’ın(Bombacı Mülayim) “Korkusuz Korkak” filmindeki gibi dik geldi.
Bu işten ne Ankara Büyükşehir Belediyesi, ne de vatandaş...
Kimse kazançlı çık(a)madı.
*
Havaya atılan o madeni para:
“1 TL.”
Mevzu:
“24 saati 1 TL” olan otoparklar.
*
Bu defaki şikâyetin adresi, Kocatepe Otoparkı.
Hürriyet Ankara okuru, “Rezalet yaşanıyor” diye başladığı iletesinde şunları aktarmış:
‘YAPACAK BİR ŞEY YOK’ YANITI
“Kocatepe Otoparkı’nda, orta kısımdaki dönüş şeritlerine araçlar park ediliyor. Binanın bir ucundan öbür ucuna kadar dönüp duruyoruz. Aynı şekilde köşelerdeki dönüşlere de araçlar park ediyor, bu yüzden dönüşler oldukça zorlaşıyor. Görevliye şikâyet ettim, ‘yapacak bir şey yok’ dedi. En azından ‘ortaya ve dönüş kısımlarına park edenlere hatalı park ceza uygulanacaktır, araç çektirilecektir’ şeklinde bir tabela asılsa ve denetim uygulamaya geçse, bu sorun çözülür.”
BAŞLANGIÇ TARİHİ VAR, BİTİŞ TARİHİ YOK
KAVŞAK ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTECEK?
Okurumuz Semih Baydar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 6 Eylül’de Dumlupınar Bulvarı’nda (Eskişehir Yolu) başlattığı “katlı kavşak” yapım işiyle ilgili (bence de çok haklı) bir soru yöneltmiş:
“İnşaat sahasında yer alan tabelada işin başlangıç tarihi belirtilmiş ancak bitiş tarihi belirtilmemiş. Mahalle sakinleri olarak inşaatların ne zaman biteceğini merak ediyoruz.
SORUYORUM: Kavşak çalışmaları ne zaman bitecek?”
DİYOR Kİ
ALO 153 MAVİ MASA EZBERE YANIT VERİYOR
Hürriyet Ankara okuru Mehmet Özdemir diyor ki:
* “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153 Mavi Masa hattından verilen otomatik/ezbere yanıtlardan artık bıktık. Mavi Masa yeniden yapılandırılmalı, evrak sevk memurluğundan kurtarılmalı.”
* “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaray ve metro istasyonlarının girişindeki bazı cihazların ayarlarını yeniden gözden geçirmeli. Bir istasyonda öten cihaz diğer istasyonda ötmüyor.”
MUTLU KAKTÜS KASİS İSTİYOR
Mutlu Kaktüs Montessori Okulu’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan bir talepleri var.
Alacaatlı Mahallesi’ndeki okulun önünden geçen yolda, özellikle hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin çok süratli seyrettiğini söylemiş ve şu talepte bulunmuşlar:
“Bu araçlar, okul giriş-çıkışlarında hem çocuklarımız hem de velilerimiz için tehlike arz ediyor. Hız kesici kasis konulması için yapmış olduğumuz müracaatlarımızdan sonuç alamadık. Bu defa Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan destek ve ilgi bekliyoruz.”
Ç-Ö-P!
Çankaya Belediyesi’nin dikkatine!
Bu hafta üç noktadan “çöp” şikâyeti var.
*
Özeti şöyle:
1) “Çöp yığınları gece-gündüz (24 saat) evimizin önünde (Yüksel Caddesi ile Ataç Sokak’ın kesiştiği nokta) duruyor.”
2) “Bahçelievler 7. Cadde 61. Sokak’ın köşesinde, her akşam aynı çöp manzarasıyla karşılaşıyoruz. Pis koku da cabası.”
3) “Çayyolu Arcadium AVM’nin karşısındaki çöp konteynerlerinin durumu çok vahim. Sanki halka zulüm için bu halde.”
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Çankaya’da Ali Suavi Sokak, yol boyunca ortadan kazıldı, üstüne ince bir asfalt atıldı. Kazılan yeri tam anlamıyla kapatacak çalışma yapılmalı.”
* “Keçiören Bağlum Bulvarı’nun yolu ve sokaklarımız rezil durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi hiç ilgilenmiyor. Bir de her gün sularımız kesiliyor.”
* “Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesi’nde parke taş döşeli 3430. Cadde’nin birçok yeri çökmüş. Araçlar bu engebeli yoldan zor ve hırpalanarak geçiyor.”
* “Keçiören’in Bağlum ve Karşıyaka mahallelerinde Kent-Koop aracılığıyla yapılan 3 bin konutluk bölgede; ulaşım, park ve spor alanı sorunları var.”
* “Çankaya’nın Remzi Oğuz Arık Mahallesi’nde (Güvenlik Caddesi ve Şimşek Sokak) köpekler sürü halinde geziyor. Isırılma tehlikesi var, korkuyoruz.”
* “Altındağ’ın Peçenek Mahallesi ile Akyurt’un Güzelhisar Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolda, çamur ve tozdan dolayı ulaşım çileye dönüyor.”
* “Sincan’ın Saraycık Mahallesi 1713. Cadde ve bağlı sokaklar, iki yıldır asfalt yapılmadığı için çamur içinde. En kısa sürede asfalt bekliyoruz.”
BİRAZ DA SAĞLIK
HİÇBİR ECZANEDE GRİP AŞISI BULUNAMIYOR
Bir okurumuz demiş ki: “Ankara’da hiçbir eczanede grip aşısı bulunamıyor. Kasım ayının 15’inden önce de bulunamayacağı söyleniyor. Havalar soğudu. Çocuklar ve yaşlılar risk altında. Acil önlem gerekiyor.”
SÖZ YETKİLİDE
WC’NİN ZEMİN VE TABAN KISMINDA CİDDİ ÇÖKMELER OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR
Okurumuz Ümit H., geçen hafta tam da bu köşeden Sakarya Caddesi’ndeki “ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazılı tabelaya dikkat çekmiş ve “Ücretsiz WC nerede, gören var mı? Bu tabelanın kaldırılması lazım. Metrodaki WC ise paralı ve 1.50 lira” demişti.
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi.
İşte, o açıklama:
“Belediyemize ait Sakarya Caddesi’nde bir adet ücretsiz WC mevcuttur. Çankaya Belediyesi’nin yol çalışması sebebiyle WC’nin zemin ve taban kısmında ciddi çökmeler olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeplerden dolayı geçici olarak kullanıma kapatılmıştır. Kullanıma tamamen kapatılması durumunda tabela kaldırılacaktır.”
YAZIYOR YAZIYOR HÜRRİYET ANKARA’DA OKURLAR YAZIYOR
Kentimizin, kendimizin... Kısacası, hepimizin gazetesi Hürriyet Ankara, okurlarıyla var. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Ankara için okurların şikâyetlerini ilettikleri WhatsApp Şehir Hattı, artık Burada Okur Yazar’da...
1 TL’nin sancısı
Ankara’da, “Yazı mı tura mı?” oynandı.
Havaya atılan madeni para, Kemal Sunal’ın(Bombacı Mülayim) “Korkusuz Korkak” filmindeki gibi dik geldi.
Bu işten ne Ankara Büyükşehir Belediyesi, ne de vatandaş...
Kimse kazançlı çık(a)madı.
*
Havaya atılan o madeni para:
“1 TL.”
Mevzu:
“24 saati 1 TL” olan otoparklar.
*
Bu defaki şikâyetin adresi, Kocatepe Otoparkı.
Hürriyet Ankara okuru, “Rezalet yaşanıyor” diye başladığı iletesinde şunları aktarmış:
‘YAPACAK BİR ŞEY YOK’ YANITI
“Kocatepe Otoparkı’nda, orta kısımdaki dönüş şeritlerine araçlar park ediliyor. Binanın bir ucundan öbür ucuna kadar dönüp duruyoruz. Aynı şekilde köşelerdeki dönüşlere de araçlar park ediyor, bu yüzden dönüşler oldukça zorlaşıyor. Görevliye şikâyet ettim, ‘yapacak bir şey yok’ dedi. En azından ‘ortaya ve dönüş kısımlarına park edenlere hatalı park ceza uygulanacaktır, araç çektirilecektir’ şeklinde bir tabela asılsa ve denetim uygulamaya geçse, bu sorun çözülür.”
BAŞLANGIÇ TARİHİ VAR, BİTİŞ TARİHİ YOK
KAVŞAK ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTECEK?
Okurumuz Semih Baydar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 6 Eylül’de Dumlupınar Bulvarı’nda (Eskişehir Yolu) başlattığı “katlı kavşak” yapım işiyle ilgili (bence de çok haklı) bir soru yöneltmiş:
“İnşaat sahasında yer alan tabelada işin başlangıç tarihi belirtilmiş ancak bitiş tarihi belirtilmemiş. Mahalle sakinleri olarak inşaatların ne zaman biteceğini merak ediyoruz.
SORUYORUM: Kavşak çalışmaları ne zaman bitecek?”
DİYOR Kİ
ALO 153 MAVİ MASA EZBERE YANIT VERİYOR
Hürriyet Ankara okuru Mehmet Özdemir diyor ki:
* “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153 Mavi Masa hattından verilen otomatik/ezbere yanıtlardan artık bıktık. Mavi Masa yeniden yapılandırılmalı, evrak sevk memurluğundan kurtarılmalı.”
* “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaray ve metro istasyonlarının girişindeki bazı cihazların ayarlarını yeniden gözden geçirmeli. Bir istasyonda öten cihaz diğer istasyonda ötmüyor.”
MUTLU KAKTÜS KASİS İSTİYOR
Mutlu Kaktüs Montessori Okulu’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan bir talepleri var.
Alacaatlı Mahallesi’ndeki okulun önünden geçen yolda, özellikle hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin çok süratli seyrettiğini söylemiş ve şu talepte bulunmuşlar:
“Bu araçlar, okul giriş-çıkışlarında hem çocuklarımız hem de velilerimiz için tehlike arz ediyor. Hız kesici kasis konulması için yapmış olduğumuz müracaatlarımızdan sonuç alamadık. Bu defa Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan destek ve ilgi bekliyoruz.”
Ç-Ö-P!
Çankaya Belediyesi’nin dikkatine!
Bu hafta üç noktadan “çöp” şikâyeti var.
*
Özeti şöyle:
1) “Çöp yığınları gece-gündüz (24 saat) evimizin önünde (Yüksel Caddesi ile Ataç Sokak’ın kesiştiği nokta) duruyor.”
2) “Bahçelievler 7. Cadde 61. Sokak’ın köşesinde, her akşam aynı çöp manzarasıyla karşılaşıyoruz. Pis koku da cabası.”
3) “Çayyolu Arcadium AVM’nin karşısındaki çöp konteynerlerinin durumu çok vahim. Sanki halka zulüm için bu halde.”
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Çankaya’da Ali Suavi Sokak, yol boyunca ortadan kazıldı, üstüne ince bir asfalt atıldı. Kazılan yeri tam anlamıyla kapatacak çalışma yapılmalı.”
* “Keçiören Bağlum Bulvarı’nun yolu ve sokaklarımız rezil durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi hiç ilgilenmiyor. Bir de her gün sularımız kesiliyor.”
* “Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesi’nde parke taş döşeli 3430. Cadde’nin birçok yeri çökmüş. Araçlar bu engebeli yoldan zor ve hırpalanarak geçiyor.”
* “Keçiören’in Bağlum ve Karşıyaka mahallelerinde Kent-Koop aracılığıyla yapılan 3 bin konutluk bölgede; ulaşım, park ve spor alanı sorunları var.”
* “Çankaya’nın Remzi Oğuz Arık Mahallesi’nde (Güvenlik Caddesi ve Şimşek Sokak) köpekler sürü halinde geziyor. Isırılma tehlikesi var, korkuyoruz.”
* “Altındağ’ın Peçenek Mahallesi ile Akyurt’un Güzelhisar Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolda, çamur ve tozdan dolayı ulaşım çileye dönüyor.”
* “Sincan’ın Saraycık Mahallesi 1713. Cadde ve bağlı sokaklar, iki yıldır asfalt yapılmadığı için çamur içinde. En kısa sürede asfalt bekliyoruz.”
BİRAZ DA SAĞLIK
HİÇBİR ECZANEDE GRİP AŞISI BULUNAMIYOR
Bir okurumuz demiş ki: “Ankara’da hiçbir eczanede grip aşısı bulunamıyor. Kasım ayının 15’inden önce de bulunamayacağı söyleniyor. Havalar soğudu. Çocuklar ve yaşlılar risk altında. Acil önlem gerekiyor.”
SÖZ YETKİLİDE
WC’NİN ZEMİN VE TABAN KISMINDA CİDDİ ÇÖKMELER OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR
Okurumuz Ümit H., geçen hafta tam da bu köşeden Sakarya Caddesi’ndeki “ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazılı tabelaya dikkat çekmiş ve “Ücretsiz WC nerede, gören var mı? Bu tabelanın kaldırılması lazım. Metrodaki WC ise paralı ve 1.50 lira” demişti.
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi.
İşte, o açıklama:
“Belediyemize ait Sakarya Caddesi’nde bir adet ücretsiz WC mevcuttur. Çankaya Belediyesi’nin yol çalışması sebebiyle WC’nin zemin ve taban kısmında ciddi çökmeler olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeplerden dolayı geçici olarak kullanıma kapatılmıştır. Kullanıma tamamen kapatılması durumunda tabela kaldırılacaktır.”
YAZIYOR YAZIYOR HÜRRİYET ANKARA’DA OKURLAR YAZIYOR
Kentimizin, kendimizin... Kısacası, hepimizin gazetesi Hürriyet Ankara, okurlarıyla var. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Ankara için okurların şikâyetlerini ilettikleri WhatsApp Şehir Hattı, artık Burada Okur Yazar’da...