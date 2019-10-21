Ankara’nın orta yerinde...
Kızılay’da...
Tam da Sakarya Caddesi’nin göbeğinde...
Şöyle bir tabela var:
“ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR.”
*
Peki, cadde üzerinde bir tuvalet var mı?
Yok.
*
Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz Ümit H., “Ücretsiz WC nerede, gören var mı?” diye sormuş ve eklemiş:
“Bu tabelanın kaldırılması lazım. Metrodaki WC ise paralı ve 1.50 lira.”
BU DA BENDEN
Ankara çok enteresan bir başkent. Tuvalet ücreti 1.50 TL, 24 saat otopark ücreti 1 TL.
BU KENTTE YAYANIN HİÇ DEĞERİ YOK
Bu yalnızca bir WhatsApp ihbarı değil, isyanı aslında.
Okurumuz, Kızılay GMK Bulvarı’ndan (Tandoğan-Maltepe arası) bildiriyor.
“Kaldırımlardaki engeller hani kaldırılacaktı?” diyen okurumuzun iletisi/isyanı şöyle:
(VATANDAŞLARA): Artık kaldırımları otopark haline getirmeyin.
(BELEDİYELERE): Kaldırımlara sarı çizgi yapmakla her şey bitmiyor.
(TRAFİK POLİSİNE): Günde bir kez anons yapıp gidiyorlar. O kadar.
(VE TÜM ANKARA’YA): Maalesef bu kentte yayanın hiç değeri yok.
ÖNERİM VAR
‘AĞACA DEĞİL BURAYA ASIN’ PANOLARI
Kentte onlarca ağaç, gövdelerine zımba, çivi ve raptiyelerle çakılan korsan el ilanları yüzünden zarar görüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne seslenen Hürriyet Ankara okurunun bir önerisi var.
DİYOR Kİ:
“Ağaçlara el ilanlarının asıldığı Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Cebeci gibi bölgelere, panolar yapılmalı. Panonun üzerine de ‘Ağaca değil, buraya asın’ yazılmalı.”
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KARANLIKTA KALDI
Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gelen bu fotoğraf gündüz çekilmiş olsaydı, şu iki kurumu görecektiniz:
1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
2) DSİ 5. Bölge Müdürlüğü.
*
Çankaya’nın Mustafa Kemal Mahallesi 2151. Cadde’de, aydınlatmaların uzun süredir yanmadığına dikkat çeken okurumuz, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bulunduğu cadde, zifiri karanlık. Bu caddenin bir an önce aydınlatılması gerekiyor” diyor.
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Ankaray’ın Maltepe istasyonu girişindeki levhayı, uzayan ağaç dalları kapatmış. ‘Maltepe’ yazısı görünmüyor. Ağacın budanması gerekiyor.”
* “Bağlıca’nın Mermeroğlu ve Yeşiltepe caddelerinde daha yeni yapılan kaldırım taşlarının arası açıldı. Yapılan işlerin denetlenmesi de lazım.”
* “Çankaya’nın Bahçelievler Mahallesi 75. Sokak’ta, 14 no’lu binanın önü inşaat atıklarıyla dolu. 12 no’lu binanın önündeki asfalt yol ise bozuk.”
* “Çankaya’nın Ümit Mahallesi 2444 Sokak’ta, su ve doğalgaz çalışmaları yapıldı, sonra ilgilenen olmadı. 6, 8 ve 10 no’lu apartmanlar mağdur.”
* “Çankaya’nın Sancak Mahallesi 515 Sokak’ın kaldırım taşları yerinden fırlamış halde. Çankaya Belediyesi’ne müracaat ettik, çalışma yapılmadı.”
* “Yenimahalle’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde (Yeşilay Caddesi-Anadolu Bulvarı bağlantısı) trafik sabah-akşam sıkışık. Yol genişletilmeli.”
OKURLAR YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Demetevler 12. Cadde ile Vatan Caddesi kesişimindeki yaya yolunda çizgi çalışması yaptı.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, yağmursuyu deşarjı çalışması nedeniyle deforme olan Ankara Şehir Hastanesi yolunda, asfalt bakımı yaptı.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Gölbaşı’nın Haymana yolunda araç görüşünü engelleyen orta refüjdeki bitkileri budadı.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Sincan Harikalar Diyarı’nın tuvaletlerinde bol köpüklü bir temizlik çalışması yaptı.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 504 Yenikent-Sıhhiye ve 557 Yenikent-Ortapınar TOKİ-İlksan TOKİ-Sıhhiye hatlarında servis artırımı yaptı.
YAZIYOR YAZIYOR HÜRRİYET ANKARA’DA OKURLAR YAZIYOR
Kentimizin, kendimizin... Kısacası, hepimizin gazetesi Hürriyet Ankara, okurlarıyla var. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Ankara için okurların şikâyetlerini ilettikleri WhatsApp Şehir Hattı, artık Burada Okur Yazar’da...
Ücretsiz WC nerede gören var mı?
Ankara’nın orta yerinde...
Kızılay’da...
Tam da Sakarya Caddesi’nin göbeğinde...
Şöyle bir tabela var:
“ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR.”
*
Peki, cadde üzerinde bir tuvalet var mı?
Yok.
*
Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz Ümit H., “Ücretsiz WC nerede, gören var mı?” diye sormuş ve eklemiş:
“Bu tabelanın kaldırılması lazım. Metrodaki WC ise paralı ve 1.50 lira.”
BU DA BENDEN
Ankara çok enteresan bir başkent. Tuvalet ücreti 1.50 TL, 24 saat otopark ücreti 1 TL.
BU KENTTE YAYANIN HİÇ DEĞERİ YOK
Bu yalnızca bir WhatsApp ihbarı değil, isyanı aslında.
Okurumuz, Kızılay GMK Bulvarı’ndan (Tandoğan-Maltepe arası) bildiriyor.
“Kaldırımlardaki engeller hani kaldırılacaktı?” diyen okurumuzun iletisi/isyanı şöyle:
(VATANDAŞLARA): Artık kaldırımları otopark haline getirmeyin.
(BELEDİYELERE): Kaldırımlara sarı çizgi yapmakla her şey bitmiyor.
(TRAFİK POLİSİNE): Günde bir kez anons yapıp gidiyorlar. O kadar.
(VE TÜM ANKARA’YA): Maalesef bu kentte yayanın hiç değeri yok.
ÖNERİM VAR
‘AĞACA DEĞİL BURAYA ASIN’ PANOLARI
Kentte onlarca ağaç, gövdelerine zımba, çivi ve raptiyelerle çakılan korsan el ilanları yüzünden zarar görüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne seslenen Hürriyet Ankara okurunun bir önerisi var.
DİYOR Kİ:
“Ağaçlara el ilanlarının asıldığı Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Cebeci gibi bölgelere, panolar yapılmalı. Panonun üzerine de ‘Ağaca değil, buraya asın’ yazılmalı.”
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KARANLIKTA KALDI
Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gelen bu fotoğraf gündüz çekilmiş olsaydı, şu iki kurumu görecektiniz:
1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
2) DSİ 5. Bölge Müdürlüğü.
*
Çankaya’nın Mustafa Kemal Mahallesi 2151. Cadde’de, aydınlatmaların uzun süredir yanmadığına dikkat çeken okurumuz, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bulunduğu cadde, zifiri karanlık. Bu caddenin bir an önce aydınlatılması gerekiyor” diyor.
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Ankaray’ın Maltepe istasyonu girişindeki levhayı, uzayan ağaç dalları kapatmış. ‘Maltepe’ yazısı görünmüyor. Ağacın budanması gerekiyor.”
* “Bağlıca’nın Mermeroğlu ve Yeşiltepe caddelerinde daha yeni yapılan kaldırım taşlarının arası açıldı. Yapılan işlerin denetlenmesi de lazım.”
* “Çankaya’nın Bahçelievler Mahallesi 75. Sokak’ta, 14 no’lu binanın önü inşaat atıklarıyla dolu. 12 no’lu binanın önündeki asfalt yol ise bozuk.”
* “Çankaya’nın Ümit Mahallesi 2444 Sokak’ta, su ve doğalgaz çalışmaları yapıldı, sonra ilgilenen olmadı. 6, 8 ve 10 no’lu apartmanlar mağdur.”
* “Çankaya’nın Sancak Mahallesi 515 Sokak’ın kaldırım taşları yerinden fırlamış halde. Çankaya Belediyesi’ne müracaat ettik, çalışma yapılmadı.”
* “Yenimahalle’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde (Yeşilay Caddesi-Anadolu Bulvarı bağlantısı) trafik sabah-akşam sıkışık. Yol genişletilmeli.”
OKURLAR YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Demetevler 12. Cadde ile Vatan Caddesi kesişimindeki yaya yolunda çizgi çalışması yaptı.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, yağmursuyu deşarjı çalışması nedeniyle deforme olan Ankara Şehir Hastanesi yolunda, asfalt bakımı yaptı.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Gölbaşı’nın Haymana yolunda araç görüşünü engelleyen orta refüjdeki bitkileri budadı.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Sincan Harikalar Diyarı’nın tuvaletlerinde bol köpüklü bir temizlik çalışması yaptı.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 504 Yenikent-Sıhhiye ve 557 Yenikent-Ortapınar TOKİ-İlksan TOKİ-Sıhhiye hatlarında servis artırımı yaptı.
YAZIYOR YAZIYOR HÜRRİYET ANKARA’DA OKURLAR YAZIYOR
Kentimizin, kendimizin... Kısacası, hepimizin gazetesi Hürriyet Ankara, okurlarıyla var. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Ankara için okurların şikâyetlerini ilettikleri WhatsApp Şehir Hattı, artık Burada Okur Yazar’da...