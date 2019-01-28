Türkiye’nin ‘Narcos’ operasyonu

Uçak havalandı... Uçak çok özel bir göreve gidiyordu. Rotası bile gizliydi... İşte onu anlatabilmek için biraz geri gidiyorum...
GÜNLER ÖNCE YURTDIŞINDA BİLİNMEYEN BİR YER
Türk istihbaratının ajanı aylardır beklediği haberi nihayet almıştı... Taşıma başlıyordu...
Bu haberi alabilmek için onlarca bağlantı... Uluslararası narkotik ajanlarıyla temaslar... Gölgeler ve sessizlikler içinde geçen günler... Bu defa bilgi kesin gibiydi...
Sonunda kaynağından beklenen eroin yüklenmeye başladı. Ve ardından günlerce süren takip... Bitmeyen geceler... Ajanların durumu zordu. Görünmeyeceksin ama izleyeceksin...
Konuşmayacaksın ama bilgiyi merkeze ileteceksin... Susacaksın ama durumu anlatacaksın...
21 OCAK ERZURUM
Türk polisinin özel narkotik timleri ve istihbarat ekibi gece yarısı Erzurum’a indiler.
Son dakikaya kadar kimsenin haberi yoktu. Yalnızca belli isimler biliyordu.
Ve o sinir bozucu, gerilimlerle dolu bekleme başladı. Nefesler tutuldu...
“Ya son dakika bir sızma olursa?”
Kolay değil, milyarlarca dolarlık uyuşturucu bağlantıları... Bu kadar para dünyanın hangi ülkesinde hangi ajanı satın alamaz ki...
23 OCAK ERZURUM
Sonunda hava ekibi İHA’dan haber geldi.
Bir süredir Türk İHA’ları takipteydi...
“Giriş yapılmak üzere...”
Ve gözlerden uzak bir alanda “paket” kıstırıldı. Tam 1.5 ton eroin yakalanmıştı.
BİNGO!
Uyuşturucuyu yakalayan polisler arasında bir slogandır bu...
Karşılıklı ‘çak’ yaparak “Bingooo!” diye bağırırlar. Öyle de yaptılar, çünkü Cumhuriyet tarihinin rekoruydu bu... Dahası, Avrupa’da bu büyüklükte bir yakalama yoktu. Kolombiya kartellerine dudak uçuklatacak bir miktardı. Yüzlerce milyon dolarlık bir eroin operasyonu...
Olay, anında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya aktarıldı. Bakan Soylu özel bir hattan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi.
Ve asıl bekleyiş başladı...
SORGU SAATLERİ
- Eroinin arkasındakiler nerede? Bağlantılar kim?
- Organizatör kim?
- DEAŞ mı? PKK mı? İşin içinde başka örgütler olabilir mi?
- Bu büyüklükte bir üretim ve dağıtım bazı devletlerin polisinden yardım almadan olabilir miydi?
Elbette istihbaratın elinde bazı isimler vardı.
Ama neredeydiler?
Bunun için de “özel sorgu ekipleri” devreye girdi. Psikolojik olarak inanılmaz bir sorgu süreci yaşandı.
“İsimleri ver itirafçı ol”, “tanık koruma” derken... Sonunda ilk çözülmeler başladı.
O SIRADA ANKARA
Polise ait özel uçak sabaha karşı hangarından çıkartıldı... Pilotlar son kontrolleri yaptılar.
Türk narkotiğinin, birisi doktor üç kişilik ekibi yerini aldı. Uçak havalandı...
İSTANBUL
Sabiha Gökçen Havaalanı, her zamanki günlerinden birisini yaşıyordu.
Dış hatlar terminalinde Türk narkotiğinden ajanlar yerlerini alıyordu.
Kimisi kafede oturan bir yolcu, kimisi bagaj görevlisi, kimisi garson kılığındaydı.
Ülkeyi terk edecek kişinin kimlik bilgileri, fotoğrafı belirlenmişti.
Ankara’dan gelen uçak tenha bir yere çekilmiş, özel ekip de bekliyordu.
Sonunda “organizatör” göründü.
Biletini almış, pasaport kontrole doğru gidiyordu.
Yüz tarama, kimlik belirleme, pasaportun beyanı... Her şey tutuyordu. Hedef oradaydı...
Ani ve sessiz bir operasyonla son zamanların en büyük eroin kaçakçılığının organizatörü yakalandı.
İki narkotik polisi koluna girmişti. Sessizce sivillerin arasından çıkarttılar.
Gözleri bağlandı... Doğru özel uçağa...
Türk polisinin özel uçağı Sabiha Gökçen’den Erzurum’a doğru havalanırken...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu büyük başarıyı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bildiriyordu.
SONUÇ
Arkadaşlar, aylardır dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinin anlatıldığı ‘Narcos’ gibi dizileri izliyoruz. Escobar’ların nasıl yakalandığını... ‘Mexico’ dizisi yine öyle... Amerikan narkotik polisinin başarıları...
Demem o ki...
Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyük bir tevazuuyla bu muazzam operasyonu açıkladı.
Sonuçta bizim çocuklar, ‘Narcos’ dizilerinin güncel halini dünyanın önüne koymuşlardı.
Tabii ben bakanın verdiği kısa bilgileri biraz senaryolaştırdım.
İstedim ki bu da bizim “Narcos dizimiz” olsun...
Hiçbir zaman isimlerini öğrenemeyeceğimiz o kahraman polislerimize de...
Helal olsun...
Türkiye’nin ‘Narcos’ operasyonu
Ankara’da... Polise ait özel uçak sabaha karşı hangarından çıkartıldı... Pilotlar son kontrolleri yaptılar. Yakıt alındı... Koltuklarda özel ayarlamalar yapıldı... Türk narkotiğinin, birisi doktor üç kişilik ekibi yerini aldı.
Uçak havalandı... Uçak çok özel bir göreve gidiyordu. Rotası bile gizliydi... İşte onu anlatabilmek için biraz geri gidiyorum...
GÜNLER ÖNCE YURTDIŞINDA BİLİNMEYEN BİR YER
Türk istihbaratının ajanı aylardır beklediği haberi nihayet almıştı... Taşıma başlıyordu...
Bu haberi alabilmek için onlarca bağlantı... Uluslararası narkotik ajanlarıyla temaslar... Gölgeler ve sessizlikler içinde geçen günler... Bu defa bilgi kesin gibiydi...
Sonunda kaynağından beklenen eroin yüklenmeye başladı. Ve ardından günlerce süren takip... Bitmeyen geceler... Ajanların durumu zordu. Görünmeyeceksin ama izleyeceksin...
Konuşmayacaksın ama bilgiyi merkeze ileteceksin... Susacaksın ama durumu anlatacaksın...
21 OCAK ERZURUM
Türk polisinin özel narkotik timleri ve istihbarat ekibi gece yarısı Erzurum’a indiler.
Son dakikaya kadar kimsenin haberi yoktu. Yalnızca belli isimler biliyordu.
Ve o sinir bozucu, gerilimlerle dolu bekleme başladı. Nefesler tutuldu...
“Ya son dakika bir sızma olursa?”
Kolay değil, milyarlarca dolarlık uyuşturucu bağlantıları... Bu kadar para dünyanın hangi ülkesinde hangi ajanı satın alamaz ki...
23 OCAK ERZURUM
Sonunda hava ekibi İHA’dan haber geldi.
Bir süredir Türk İHA’ları takipteydi...
“Giriş yapılmak üzere...”
Ve gözlerden uzak bir alanda “paket” kıstırıldı. Tam 1.5 ton eroin yakalanmıştı.
BİNGO!
Uyuşturucuyu yakalayan polisler arasında bir slogandır bu...
Karşılıklı ‘çak’ yaparak “Bingooo!” diye bağırırlar. Öyle de yaptılar, çünkü Cumhuriyet tarihinin rekoruydu bu... Dahası, Avrupa’da bu büyüklükte bir yakalama yoktu. Kolombiya kartellerine dudak uçuklatacak bir miktardı. Yüzlerce milyon dolarlık bir eroin operasyonu...
Olay, anında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya aktarıldı. Bakan Soylu özel bir hattan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi.
Ve asıl bekleyiş başladı...
SORGU SAATLERİ
- Eroinin arkasındakiler nerede? Bağlantılar kim?
- Organizatör kim?
- DEAŞ mı? PKK mı? İşin içinde başka örgütler olabilir mi?
- Bu büyüklükte bir üretim ve dağıtım bazı devletlerin polisinden yardım almadan olabilir miydi?
Elbette istihbaratın elinde bazı isimler vardı.
Ama neredeydiler?
Bunun için de “özel sorgu ekipleri” devreye girdi. Psikolojik olarak inanılmaz bir sorgu süreci yaşandı.
“İsimleri ver itirafçı ol”, “tanık koruma” derken... Sonunda ilk çözülmeler başladı.
O SIRADA ANKARA
Polise ait özel uçak sabaha karşı hangarından çıkartıldı... Pilotlar son kontrolleri yaptılar.
Türk narkotiğinin, birisi doktor üç kişilik ekibi yerini aldı. Uçak havalandı...
İSTANBUL
Sabiha Gökçen Havaalanı, her zamanki günlerinden birisini yaşıyordu.
Dış hatlar terminalinde Türk narkotiğinden ajanlar yerlerini alıyordu.
Kimisi kafede oturan bir yolcu, kimisi bagaj görevlisi, kimisi garson kılığındaydı.
Ülkeyi terk edecek kişinin kimlik bilgileri, fotoğrafı belirlenmişti.
Ankara’dan gelen uçak tenha bir yere çekilmiş, özel ekip de bekliyordu.
Sonunda “organizatör” göründü.
Biletini almış, pasaport kontrole doğru gidiyordu.
Yüz tarama, kimlik belirleme, pasaportun beyanı... Her şey tutuyordu. Hedef oradaydı...
Ani ve sessiz bir operasyonla son zamanların en büyük eroin kaçakçılığının organizatörü yakalandı.
İki narkotik polisi koluna girmişti. Sessizce sivillerin arasından çıkarttılar.
Gözleri bağlandı... Doğru özel uçağa...
Türk polisinin özel uçağı Sabiha Gökçen’den Erzurum’a doğru havalanırken...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu büyük başarıyı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bildiriyordu.
SONUÇ
Arkadaşlar, aylardır dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinin anlatıldığı ‘Narcos’ gibi dizileri izliyoruz. Escobar’ların nasıl yakalandığını... ‘Mexico’ dizisi yine öyle... Amerikan narkotik polisinin başarıları...
Demem o ki...
Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyük bir tevazuuyla bu muazzam operasyonu açıkladı.
Sonuçta bizim çocuklar, ‘Narcos’ dizilerinin güncel halini dünyanın önüne koymuşlardı.
Tabii ben bakanın verdiği kısa bilgileri biraz senaryolaştırdım.
İstedim ki bu da bizim “Narcos dizimiz” olsun...
Hiçbir zaman isimlerini öğrenemeyeceğimiz o kahraman polislerimize de...
Helal olsun...