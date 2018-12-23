O papağan eğer konuşsaydı son nefesinde sizce ne derdi

Sanki o papağan Bahtiyar durmadan benimle konuşuyor.
Mesela diyor ki:
“Erzincan’daki o kedi var ya...
Bir asker, nöbetçilerin gözü önünde dakikalarca o kediyi dikenli tellere vurmuştu. Sonra da o insan ‘Bunalımdayım’ dediği için serbest kalmıştı.
Ben...
Yani kendisini şef diye tanıtan bir insanın kurbanı Bahtiyar.
İşte şimdi o kedinin yanındayım.
Neyse ki sizlerden uzaktayım. Ve artık acı çekmiyorum...”
DİĞER YANIMDA KİM VAR
Bahtiyar fısıldamaya devam ediyor:
“Tekirdağ’da bir insan yapmıştı.
O bir türlü anlayamamıştı.
Niye bağlıyor beni. Sonra neden o ipi arabasının arkasına bağlıyor diye sormuştu.
Şimdi bana burada anlatıyor.
Son ana kadar bir oyun zannetmiş.
Ama o insan aracı hareket ettirip de onu sokaklarda sürüklemeye başlayınca acıdan başkasını hatırlamıyor. Ve işte o köpek şimdi yanımda. Sakin ve huzurlu...”
HEPSİ ORADALAR
Daha ne anlatsın Bahtiyar.
Gerisini ben hatırlıyorum:
O köpeği arabasının arkasında sürükleyerek öldüren manyağa 526 lira para cezası verildi. Bütün cezası bu oldu.
Hatırlayın...
ANTALYA’da bu ağustos ayında bir manyak göz göre göre bir köpeğe çarptı ve öldürdü.
MOBESE’lerden alınan cinayet kanıtı bütün televizyonlarda yayınlandı.
Antalya Valisi Münir Bey en ağır cezayı alması için elinden geleni yaptı. Ehliyetine el kondu. Ama sonuçta yasalar işte...
Yalnızca 1097 lira para cezasıyla kurtuldu.
YALOVA’da milletin gözü önünde iki köpeği öldüren katil de 2 bin 400 lira para cezasıyla kurtuldu. Eminim o köpeği de anlatır papağan Bahtiyar.
Kedi konuşamaz. Köpek acısını anlatamaz.
Ama papağan Bahtiyar...
İçlerinde isimlerimizi tek tek söyleyecek olan odur...
O nedenle son nefesinde mutlaka bir şey söylemiştir...
SAYIN ADALET BAKANI LÜTFEN
Bahtiyar acıdan söyleyemediyse şimdi ben söylüyorum: “Lütfen şu hayvanlara yapılan işkenceye, cinayete karşı bir yasa çıkarın”.
Türkiye’de hayvanların haklarını korumaya yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu bulunuyor. Kanuna göre öldürme ve işkence gibi suçlar da idari para cezasıyla cezalandırılıyor.
Lütfen artık caydırıcı olacak bir ceza olsun.
Konuşamayanların, derdini anlatamayanların, duygularını bakışlarıyla yaşayanların...
Ve sonuna kadar insanlara sadık olan bu varlıklar adına...
Lütfen...
ÖNERİ DE VAR
Bu yasa TBMM’de olan her milletvekilinin görevidir. Elbirliği ile yasayı çıkaracağınıza inanıyorum. Öneri de şu:
1) Sahipli veya sahipsiz hayvanları her kim kasten öldürürse üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ne olur bu cezayı fazla bulmayın. Çünkü normal bir insan neden bir hayvanı kasten öldürsün.
2) Sahipli veya sahipsiz hayvanlara her kim kasıtlı olarak kötü davranır, acımasız ve zalimce işlem yapar, döver, aç ve susuz bırakır, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakır, bakımlarını ihmal eder, fiziksel ve psikolojik acı çektirir, hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlar, hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunur, hayvanlara tecavüz eder, işkence yapar, sağlık nedenleriyle gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirir, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler verirse iki yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.
3) Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürenler iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
VE SON SÖZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA
Sayın adaylar biliyorum.
Önümüzdeki 3 ay boyunca o şehirlerde insanların hayatını kolaylaştırmak için onlarca söz vereceksiniz.
Bilin ki...
O şehirler yalnız biz insanlara ait değildir.
Bu dünya da yalnız bize ait değil.
Lütfen papağan Bahtiyar’ın son nefesini hatırlayın. Saygılarımla...
.............................................................
NOT: Dünkü yazımda Beyaz Saray’la Pentagon arasındaki savaşı yazmıştım.
Suriye üzerinde Trump’ın çekilme kararıyla netleşen bu savaşla ilgili yeni detay ve yorumları yarın paylaşacağım...
O papağan eğer konuşsaydı son nefesinde sizce ne derdi
O manyak serbest kaldı ya...
Sanki o papağan Bahtiyar durmadan benimle konuşuyor.
Mesela diyor ki:
“Erzincan’daki o kedi var ya...
Bir asker, nöbetçilerin gözü önünde dakikalarca o kediyi dikenli tellere vurmuştu. Sonra da o insan ‘Bunalımdayım’ dediği için serbest kalmıştı.
Ben...
Yani kendisini şef diye tanıtan bir insanın kurbanı Bahtiyar.
İşte şimdi o kedinin yanındayım.
Neyse ki sizlerden uzaktayım. Ve artık acı çekmiyorum...”
DİĞER YANIMDA KİM VAR
Bahtiyar fısıldamaya devam ediyor:
“Tekirdağ’da bir insan yapmıştı.
O bir türlü anlayamamıştı.
Niye bağlıyor beni. Sonra neden o ipi arabasının arkasına bağlıyor diye sormuştu.
Şimdi bana burada anlatıyor.
Son ana kadar bir oyun zannetmiş.
Ama o insan aracı hareket ettirip de onu sokaklarda sürüklemeye başlayınca acıdan başkasını hatırlamıyor. Ve işte o köpek şimdi yanımda. Sakin ve huzurlu...”
HEPSİ ORADALAR
Daha ne anlatsın Bahtiyar.
Gerisini ben hatırlıyorum:
O köpeği arabasının arkasında sürükleyerek öldüren manyağa 526 lira para cezası verildi. Bütün cezası bu oldu.
Hatırlayın...
ANTALYA’da bu ağustos ayında bir manyak göz göre göre bir köpeğe çarptı ve öldürdü.
MOBESE’lerden alınan cinayet kanıtı bütün televizyonlarda yayınlandı.
Antalya Valisi Münir Bey en ağır cezayı alması için elinden geleni yaptı. Ehliyetine el kondu. Ama sonuçta yasalar işte...
Yalnızca 1097 lira para cezasıyla kurtuldu.
YALOVA’da milletin gözü önünde iki köpeği öldüren katil de 2 bin 400 lira para cezasıyla kurtuldu. Eminim o köpeği de anlatır papağan Bahtiyar.
Kedi konuşamaz. Köpek acısını anlatamaz.
Ama papağan Bahtiyar...
İçlerinde isimlerimizi tek tek söyleyecek olan odur...
O nedenle son nefesinde mutlaka bir şey söylemiştir...
SAYIN ADALET BAKANI LÜTFEN
Bahtiyar acıdan söyleyemediyse şimdi ben söylüyorum: “Lütfen şu hayvanlara yapılan işkenceye, cinayete karşı bir yasa çıkarın”.
Türkiye’de hayvanların haklarını korumaya yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu bulunuyor. Kanuna göre öldürme ve işkence gibi suçlar da idari para cezasıyla cezalandırılıyor.
Lütfen artık caydırıcı olacak bir ceza olsun.
Konuşamayanların, derdini anlatamayanların, duygularını bakışlarıyla yaşayanların...
Ve sonuna kadar insanlara sadık olan bu varlıklar adına...
Lütfen...
ÖNERİ DE VAR
Bu yasa TBMM’de olan her milletvekilinin görevidir. Elbirliği ile yasayı çıkaracağınıza inanıyorum. Öneri de şu:
1) Sahipli veya sahipsiz hayvanları her kim kasten öldürürse üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ne olur bu cezayı fazla bulmayın. Çünkü normal bir insan neden bir hayvanı kasten öldürsün.
2) Sahipli veya sahipsiz hayvanlara her kim kasıtlı olarak kötü davranır, acımasız ve zalimce işlem yapar, döver, aç ve susuz bırakır, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakır, bakımlarını ihmal eder, fiziksel ve psikolojik acı çektirir, hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlar, hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunur, hayvanlara tecavüz eder, işkence yapar, sağlık nedenleriyle gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirir, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler verirse iki yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.
3) Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürenler iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
VE SON SÖZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA
Sayın adaylar biliyorum.
Önümüzdeki 3 ay boyunca o şehirlerde insanların hayatını kolaylaştırmak için onlarca söz vereceksiniz.
Bilin ki...
O şehirler yalnız biz insanlara ait değildir.
Bu dünya da yalnız bize ait değil.
Lütfen papağan Bahtiyar’ın son nefesini hatırlayın. Saygılarımla...
.............................................................
NOT: Dünkü yazımda Beyaz Saray’la Pentagon arasındaki savaşı yazmıştım.
Suriye üzerinde Trump’ın çekilme kararıyla netleşen bu savaşla ilgili yeni detay ve yorumları yarın paylaşacağım...