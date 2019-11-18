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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Gölge kahramanlara selam olsun 

18 Kasım 2019

Uzunca bir zaman önce...

Gizli bir görevle yerleşmişti oralara. 

Yabancı bir ülke...

Yabancı bir toprak... Yabancı insanlar... Yabancı sokaklar...

Kim bilir kaç gece... Kaç saat... Kaç gün... Öylece bekledi. 

Gözledi... Dinledi...

Arkadaşlar edindi...

Ve sonra o gün geldi:

16 Kasım günü, El Bab’da bombalı aracı patlattılar. 18 masum can verdi”.

Kimdi bu katiller?

Oysa orada her ülkeden casuslar cirit atıyordu... 

Bir başka ülkenin manipülasyonu olabilirdi...  

Nasıl bir rapor verilmeliydi? 

Merkezle yazıştı...

Eğer El Bab Türkiye’nin kontrolündeyse... 

Bu kanlı saldırının faillerini bulmalıydı.

Evet, arkadaşlar...

Terörün kol gezdiği... Her milletten casusun, her sinsi ilişkinin kol gezdiği Suriye coğrafyasında Türkiye devleti bu katilleri bulmalıydı.

Ve inanılmaz bir hızla...

Patlamadan tam 1 gün sonra MİT katilleri yakaladı.

MİT diyoruz da...

O kahramanların adları yok... Hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz.

Kim bilir ne zorluklarla, ne meşakkatli anlarla boğuştular. Sabrettiler. 

Sessiz kaldılar. Geceleri ailelerini düşündüler. Kimisi sevgilisini hayal etti. 

Her karanlıkta bir hain pusu kolladılar...

Kolay mı?

Kendi mahallende bile gece karanlıkta gezmeye korkarken...

Onlar yabancı topraklarda “gölge” oldular...

Ve katilleri sonunda buldular.

Arkadaşlar...

Bu öyle yazıyla, lafla anlaşılacak bir durum değil.

İnanın ben de oturduğum yerden yazarak yeterince anladığıma inanmıyorum.

O çocukların...

Suriye’nin karmakarışık topraklarında, yabancı sokaklarında yaptıkları mücadelenin belki de biraz farkına varıyorum.

İşte...

Önceki gün El Bab’da bomba patlatıp 18 masumu katleden ve 30 insanı yaralayan teröristleri yakaladılar.

PKK/YPG çıktı yine...

Bir de YPG’nin serbest bıraktığı DAEŞ katillerini tespit ettiler.

Türkiye’ye gelip can almalarını önlediler. 

Bir okul durağında bekleyen çocuklarımızın katilini engellediler.

Evet, adı MİT diye geçiyor ama...

Onlar bizim “gölge çocuklarımız”... 

Her defasında onları  yazıyorum.

Adınızı bilmiyoruz... 

Kimsiniz tanımıyoruz...

Ama sizi kalbimizde hissediyoruz.

Sizin gölgeniz bu milletin ışığıdır... 

İyi ki varsınız...

‘SURİYE’DE ABD VE RUSYA EĞER...’

Aslında bugün Suriye’de ABD ile Rusya’nın “paylaşımı” üzerine gelişen endişeleri yazacaktım. Ancak saat 17.47’de bizim “Gölge çocuklar”ın bu müthiş haberi geldi.

Ocak ortasında Türkiye’yi ziyaret edecek olan Rusya Devlet Başkanı Putin’e sorularım olacaktı.

Mesela...

Rusya’nın SDG adı altında PKK/YPG’yi Esad’la bir araya getirme planı var mı?” diye soracaktım.

Mesela...

ABD ile Suriye’yi paylaşıyor musunuz? Buna göz mü yumuyorsunuz?” diye soracaktım..

Ve daha onlarca soru...

Neyse, Putin’in gelmesine daha var..

Bizim çocukların bu harika operasyonu “son dakika” öne geçti...

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