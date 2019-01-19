En yüksek oyu alma sırları

Bir belediye başkan adayı en yüksek oyu nasıl alır? Dahası her seçimde oyunu nasıl daha da yükseltebilir?
İstanbul’da en yüksek oyu kim alıyor?
İlk sıralarda bir isim var...
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu.
Yüzde 48’le seçilmiş. Son yerel seçimlerde oyunu yüzde 63’e çıkartmış.
AK Parti’de en yüksek oyu alan başkan...
Peki 31 Mart’ta nasıl bir oran bekliyor?
Hiç çekinmeden cevap verdi:
“Yüzde 70’in üzerinde bekliyoruz.”
Peki nasıl oluyor arkadaş bu yükseliş?
Sırrı nedir? O nedenle gittim Tevfik Bey’e... Uzun bir sohbet oldu.
Şu kadarını söylemeliyim ki... Yaptıklarını buraya yazmaya kalksam, sığacak gibi değil...
O yüzden madde madde özetliyorum:
ESMATİK
“Tam bir yıl kapı kapı gezdik. Özellikle evdeki kadınlara anlattık. Her sokağa bir çöp ayrıştırıcı koyduk. Evlere de birer dijital kart dağıttık. Diyelim ki evin kadını çöpünü gidip öylece atmıyor. Plastiği, camı, kâğıdı, yağı ayırarak atıyor. Ve attığı makineye kendi kartını sokuyor. Attığı çöpün miktarına göre kartına puan yükleniyor. İşte o puanla gidip halk ekmekten bedava ekmek alabiliyor. Çünkü o kartları halk ekmekte de tanımladık. Kartını okutup ekmeğini alıyor. Bazı marketlerde de o kartı kullanabiliyor. Her gün binlerce ekmek dağıtılıyor.”
ÖĞRENCİLER
“Aynı kart uygulamasını öğrenci kantinlerinde yaptık. Öğrenci okulun çevresindeki çöp makinesine (Esmatik) plastik, cam, kâğıt ne varsa ayrı ayrı atıyor. Dijital kartına attığı çöp kadar puan yükleniyor. O kartlar okulların kantinlerinde de tanımlandığı için kantinden puanı kadar bedava alışveriş yapabiliyor.”
Başkan Göksu bunu anlatırken gülerek şöyle diyor:
“O kadar etkili oldu ki... Öğrenciler okul çevresinde çöp avına çıkıyorlar.”
HİÇBİR ŞEY BEDAVA DEĞİL
Peki bu ekmekler ya da ürünler çöp karşılığı bedava mı veriliyor? Hayır...
Başkan oradan da faydalanmış. Muazzam bir çöp işleme istasyonu kurmuş. Atıktan yağ üretiliyor. Birçok şey üretilip dağıtılıyor.
ALİBABA ÜZERİNDEN KADINLARA E-TİCARET
Yine kapı kapı dolaşarak başlatılan bir proje... Kadınlara yönelik. Ev içlerinde ürettikleri ürünleri e-ticaret yoluyla pazarlamak...
Bu konuda dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Alibaba Group ile temas kurulmuş...
E-ihracat...
TEKSTİL İŞÇİLERİ
Esenlerin resmi nüfusu 500 bin...
Yani bir şehir... Bu nüfusun 200 bini tekstille uğraşıyor. Ve ne yazık ki çoğunlukla “merdiven altı” dediğimiz işletmelermiş.
İşte oralarda çalışan işçilere bir kurs düzenlemişler. Tekstil geliştirme merkezi kurulmuş. Overlokçu için, makineci, ütücü için kurslar verilmiş. Ve sonunda vasıfsız olan işçiler kurstan sonra resmi sertifika sahibi olmuş. İşletmeler destekle iyileştirilmiş. Ve işçiler merdiven altından kurtulmuşlar.
Dahası... İTO’nun da desteğiyle... Şimdi sertifikalı işletmeler artık dünyanın tanınmış markalarıyla doğrudan anlaşma yapabiliyorlar. Böylece komisyoncular aradan çıkmış, kalıcı işçi düzeni yerleşmiş.
6 BİN 160 KOLTUK
“Her ay bir kültür ve etkinlik kitapçığı yayınlıyoruz. Göreve başladığımızda Esenler’de kültür etkinliği için 333 koltuk vardı. Şu anda koltuk sayısı 6 bin 160 oldu. 1 buçuk milyon kişi bu etkinliklere katılıyor. Yani bir kişi ayda 3 etkinliğe katılıyor. Konserler, tiyatrolar, söyleşiler, anma geceleri...”
‘TAYYİP BEY BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMEDİ, ANINDA YAPILDI’
Bütün bunları yapabilmek için arkada kuvvetli bir destek, bir güç olmalı... Ki o da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmuş.
Başkan Göksu şöyle diyor: “Tabii bunları yapabilmek için arkanızda önemli bir güç olması gerekir. Biz eğer başardıysak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müthiş desteğiyle oldu. Hangi desteği istesek 24 saatte oldu. Tabii biz de utandırmadık.”
Evet...
Buraya 40 bin konutluk kentsel dönüşümü, altyapı çalışmalarını yazmıyorum bile...
Elbette birçok belediye benzeri önemli çalışmaları yapıyordur.
Ben bir örnek olsun diye en yüksek oyu alan Esenler Belediye Başkanı Göksu’yu dinledim.
Bir kez daha gördüm ki... Hiçbir şey tesadüf değil...
Doğrusu merakla bekliyorum...
Yüzde 70’i aşacak mı?
En yüksek oyu alma sırları
Bir belediye başkan adayı en yüksek oyu nasıl alır? Dahası her seçimde oyunu nasıl daha da yükseltebilir?
İstanbul’da en yüksek oyu kim alıyor?
İlk sıralarda bir isim var...
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu.
Yüzde 48’le seçilmiş. Son yerel seçimlerde oyunu yüzde 63’e çıkartmış.
AK Parti’de en yüksek oyu alan başkan...
Peki 31 Mart’ta nasıl bir oran bekliyor?
Hiç çekinmeden cevap verdi:
“Yüzde 70’in üzerinde bekliyoruz.”
Peki nasıl oluyor arkadaş bu yükseliş?
Sırrı nedir? O nedenle gittim Tevfik Bey’e... Uzun bir sohbet oldu.
Şu kadarını söylemeliyim ki... Yaptıklarını buraya yazmaya kalksam, sığacak gibi değil...
O yüzden madde madde özetliyorum:
ESMATİK
“Tam bir yıl kapı kapı gezdik. Özellikle evdeki kadınlara anlattık. Her sokağa bir çöp ayrıştırıcı koyduk. Evlere de birer dijital kart dağıttık. Diyelim ki evin kadını çöpünü gidip öylece atmıyor. Plastiği, camı, kâğıdı, yağı ayırarak atıyor. Ve attığı makineye kendi kartını sokuyor. Attığı çöpün miktarına göre kartına puan yükleniyor. İşte o puanla gidip halk ekmekten bedava ekmek alabiliyor. Çünkü o kartları halk ekmekte de tanımladık. Kartını okutup ekmeğini alıyor. Bazı marketlerde de o kartı kullanabiliyor. Her gün binlerce ekmek dağıtılıyor.”
ÖĞRENCİLER
“Aynı kart uygulamasını öğrenci kantinlerinde yaptık. Öğrenci okulun çevresindeki çöp makinesine (Esmatik) plastik, cam, kâğıt ne varsa ayrı ayrı atıyor. Dijital kartına attığı çöp kadar puan yükleniyor. O kartlar okulların kantinlerinde de tanımlandığı için kantinden puanı kadar bedava alışveriş yapabiliyor.”
Başkan Göksu bunu anlatırken gülerek şöyle diyor:
“O kadar etkili oldu ki... Öğrenciler okul çevresinde çöp avına çıkıyorlar.”
HİÇBİR ŞEY BEDAVA DEĞİL
Peki bu ekmekler ya da ürünler çöp karşılığı bedava mı veriliyor? Hayır...
Başkan oradan da faydalanmış. Muazzam bir çöp işleme istasyonu kurmuş. Atıktan yağ üretiliyor. Birçok şey üretilip dağıtılıyor.
ALİBABA ÜZERİNDEN KADINLARA E-TİCARET
Yine kapı kapı dolaşarak başlatılan bir proje... Kadınlara yönelik. Ev içlerinde ürettikleri ürünleri e-ticaret yoluyla pazarlamak...
Bu konuda dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Alibaba Group ile temas kurulmuş...
E-ihracat...
TEKSTİL İŞÇİLERİ
Esenlerin resmi nüfusu 500 bin...
Yani bir şehir... Bu nüfusun 200 bini tekstille uğraşıyor. Ve ne yazık ki çoğunlukla “merdiven altı” dediğimiz işletmelermiş.
İşte oralarda çalışan işçilere bir kurs düzenlemişler. Tekstil geliştirme merkezi kurulmuş. Overlokçu için, makineci, ütücü için kurslar verilmiş. Ve sonunda vasıfsız olan işçiler kurstan sonra resmi sertifika sahibi olmuş. İşletmeler destekle iyileştirilmiş. Ve işçiler merdiven altından kurtulmuşlar.
Dahası... İTO’nun da desteğiyle... Şimdi sertifikalı işletmeler artık dünyanın tanınmış markalarıyla doğrudan anlaşma yapabiliyorlar. Böylece komisyoncular aradan çıkmış, kalıcı işçi düzeni yerleşmiş.
6 BİN 160 KOLTUK
“Her ay bir kültür ve etkinlik kitapçığı yayınlıyoruz. Göreve başladığımızda Esenler’de kültür etkinliği için 333 koltuk vardı. Şu anda koltuk sayısı 6 bin 160 oldu. 1 buçuk milyon kişi bu etkinliklere katılıyor. Yani bir kişi ayda 3 etkinliğe katılıyor. Konserler, tiyatrolar, söyleşiler, anma geceleri...”
‘TAYYİP BEY BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMEDİ, ANINDA YAPILDI’
Bütün bunları yapabilmek için arkada kuvvetli bir destek, bir güç olmalı... Ki o da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmuş.
Başkan Göksu şöyle diyor: “Tabii bunları yapabilmek için arkanızda önemli bir güç olması gerekir. Biz eğer başardıysak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müthiş desteğiyle oldu. Hangi desteği istesek 24 saatte oldu. Tabii biz de utandırmadık.”
Evet...
Buraya 40 bin konutluk kentsel dönüşümü, altyapı çalışmalarını yazmıyorum bile...
Elbette birçok belediye benzeri önemli çalışmaları yapıyordur.
Ben bir örnek olsun diye en yüksek oyu alan Esenler Belediye Başkanı Göksu’yu dinledim.
Bir kez daha gördüm ki... Hiçbir şey tesadüf değil...
Doğrusu merakla bekliyorum...
Yüzde 70’i aşacak mı?