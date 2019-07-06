Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Denizlerimizde ölümcül alarm
"Fatih Çekirge" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fatih Çekirge" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Denizlerimizde ölümcül alarm

6 Temmuz 2019

“Ölümcül kutu denizanası”... 

“Aslanbalığı sokması”...

“Balonbalığı işgali”...

Antalya sahillerinden Ege’ye... 

Ege’den Marmara’ya kadar denizlerimizde bir tropikal işgal yaşanıyor. 

Balıkçılarımız “balonbalığı”ndan dertli.

Denize girenler “zehirli denizanası”ndan “aslanbalığı”na kadar huzursuz.

Yabancı tür işgali nedeniyle yerli balık popülasyonu tehdit altında.

Balonbalığı, aslanbalığı yerli balıkları öldürüyor.

Deniz dibinde mercanlar beyazlıyor. Deniz florası can çekişiyor.

Buna bir de karadan atıklar ve denizden kirletmeler eklenince, “iç ve dış işgal” denizlerimizde hayatı karartıyor.

Peki ne oldu?

Ne oluyor? 

Avustralya’nın o ölümcül kutu denizanası bizim denizlerimize nasıl geldi?

Kim bu işgalciler?

Cevabı dün Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent Topaloğlu verdi.

Gerçi televizyonlarda pek haber olamadı. 

Ama söyledikleri gerçekten “ölümcül bir alarm” niteliğindeydi.

Topaloğlu aynen şöyle dedi:

Süveyş Kanalı genişletilince türlerin Akdeniz’e akını başladı. Kızıldeniz kökenli pek çok türün Akdenize girdiğini çalışmalarımız sonucu raporladık. Araştırmalar, bin yabancı türün Akdenize girdiğini ve bunun 450 tanesinin denizlerimizde istenmeyen tür olduğunu gösterdi. Araştırmalar bu türlerin içinde 70 kadar balık türü olduğunu gösteriyor. Ancak her geçen gün bu sayı artıyor. Bunlar denizlerimiz açısından çok ciddi sonuçlar.”

Topaloğlu devam ediyor:

“Bunların en çok bilinen örneği ise aslanbalığı ve balonbalığı. Bunun yanı sıra yeni denizanası türlerini sularımızda gözlemliyoruz. Hatta kutu denizanası adı verilen, Avusturalyanın en tehlikeli canlısı olarak kabul edilen canlıyla aynı aile grubundan denizanaları da Akdeniz, hatta Ayvalık’ta bile rapor edildi. Bunlar bizim denizlerimizin ekosistemine ciddi zararlar veriyor.”

ÇÖZÜM VAR MI?

Çevre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ne kadar ilgi duydu?

Ne tür önlemler üzerine düşünülüyor?

Bizim denizlerimiz tehdit altında... Akdeniz tehdit altında...

Denizlerimiz “ölümcül yeni türlerin” işgaline uğradı...

Şu ana kadar denizlerimizde 450 istilacı tür tespit edilmiş olması alarmdır.

Küresel ısınmanın yarattığı hortumları, aşırı sıcaklıkları, selleri zaten yaşıyoruz.

Bir de bu işgal çıktı. 

İşgal demek yalnızca bir ülkenin askerlerinin başka bir ülkenin topraklarını, denizlerini işgal etmesi değildir.

Bu daha “ölümcül” bir işgaldir...

Geleceğin işgalidir...

Bu konuda nasıl bir önlem alınır. 

Neler yapılabilir?

Çok zor bir konu...

KORUMA ALANI NASIL YANAR?

DATÇA’nın en güzel bölgesi Palamutbükü koruma altındadır.

Ama işte bir yangın...

Kül etti...

Kuşlar, makiler, çamlar eridi gitti.

Peki bu yangını söndürmek için kim uğraştı?

Bölge itfaiyesi... Vatandaşlar da canla başla çalıştı.

Yeterli miydi?

Elbette yeterli olamadı.

Koruma alanı ilan ediyorsak, orayı koruyacak özel birimler de kurulmalı.

Yoksa cennetler böyle cehenneme dönüyor.

Orman Bakanlığı özel koruma ve söndürme birimleri kuramaz mı?

X
Fatih ÇEKİRGE Fatih ÇEKİRGETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Beşiktaşlının transfer endişesiKenan BAŞARANBeşiktaşlının transfer endişesi06.07.2019
23 Haziranda 9 gün sonra gelen bir dosyaErtuğrul ÖZKÖK23 Haziran'da 9 gün sonra gelen bir dosya06.07.2019
Öyle bir günMehmet SOYSALÖyle bir gün06.07.2019
Tosun’un fotoğraflarına bakarken mırıldandıklarımAhmet HAKANTosun’un fotoğraflarına bakarken mırıldandıklarım06.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.