Bu hikâyenin dünyada bir örneği var mıdır?

-HAKKÂRİ ne zaman il oldu?

- 1936’da.

- Siirt ne zaman il oldu?

- Cumhuriyet’le birlikte.

- Van ne zaman il oldu?

- Cumhuriyet’le birlikte.

Neredeyse 85 yıllık bir tarihten söz ediyorum.

Cumhuriyet’le yaşıt illerin yolu bu. 50 yıl boyunca teröristler taciz etti. Bombaladı. Yaktı. Yıktı.

Ve işte bu fotoğraf önceki gün çekildi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Hakkâri- Çukurca ziyaretinde.

Soylu bu yolları gece-gündüz, dağ-tepe geziyor. Denetliyor.

Şu fotoğrafa bir bakın.

Bu bir yol inşaatı.

Komandolar. İş makineleri. Askerler.

Van-Hakkâri-Çukurca... Şırnak. Siirt. Ve elbette Habur...

Bölge ticaretinin ‘hayat yolu’.

İşte bu fotoğraflar, bu ‘hayat yolu’nun hangi şartlarda yapıldığını gösteriyor.

Terörle mücadele yalnız silahla olmuyor. Oraya yolu, suyu, elektriği götürmezseniz...

Ticareti canlandırmazsanız... Terörle mücadele biter mi?

40 yıldır bitmedi bu yüzden.

İşte böylesine bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar.

Dünyada bunun bir örneği yoktur.

Hükümetin bir bakanı dağlarda askerle, iş makinesiyle hayat yolları açıyor.

Bir başka bakanı aynı anda dünya çapında bir projenin milyar dolarlık rüzgâr ihalesini yapıyor.

Bir diğeri dünyanın ‘Caretta caretta’ merkezinde yavru kaplumbağaları denize salıyor.

Dünyada bir örneği var mıdır bu gerçeğin?

Ve belki de bu nedenle bir türlü anlayamıyorlar... Yıkamıyorlar...

ANITKABİR’DEKİ BU DUA BU ÜLKENİN TEMELİDİR

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın Anıtkabir’de Atatürk’e saygı duruşunun ardından okuduğu Fatiha...

Bu Cumhuriyet’in, bu milletin, bu ülkenin temelidir.

Değeridir.

Saygısıdır.

Barışıdır.

Yıllarca Atatürk’ü din düşmanı gibi gösterenlere karşı... Bu Fatiha umarım huzur getirir. Başbakan Yıldırım’ın Anıtkabir’deki bu duası...

Bütün kamplaşmalara ve kötülüklere karşı bir ilk olsun.

IRAK’TA BİR KÜRT DEVLETİ

NEÇİRVAN Barzani’nin dün yaptığı açıklama nettir:

“Bağımsızlık referandumu 24 Eylül’de.”

Anladığım şudur ki:

“İlk Körfez Savaşı’ndan bu yana, Irak ve Suriye dahil, bu bölgede kara gücü olarak Kürtleri gören bir strateji geliştirildi.”

Peki kim geliştirdi?

Cevap tarihte var:

- Körfez Savaşı’nda ABD askerleri Kuzey Irak’a Türkiye’den giremeyince...

- Her iki savaşta da Peşmerge ABD için kara gücü görevini seve seve kabul ettiği için...

- Ardından Suriye’de DAEŞ’e karşı YPG/PKK kara gücü olmayı kabul edince...

- Esad, Türkiye’ye karşı YPG’ye yol verince...

- Rusya bu konuda doğal olarak kendi çıkarına bakınca...

Geldik bugüne...

Şu anda Türkiye’nin önündeki en hassas noktadır bu.