Bu fotoğrafta büyük bir eksik var

Dikkatle bakın...

Bu fotoğrafta bir eksik var.

Benzeri toplantıları değişik illerde de görmüştüm.

O illerde olduğu gibi Hakkâri’de de şehrin en çok ihtiyaç duyduğu güç eksik.

Bakın fotoğrafa...

Kadın eksik...

Salonda Hakkâri yatırımlarını yöneten 32 kişi var.

Tek tek saydım.

Yalnızca iki kadın görünüyor.

Onların da yönetici olup olmadığı belli.

İşte bütün anlatmak istediğim bu.

Terörle mücadeleye sonuna kadar tamam.

Ama bana göre bu büyük mücadelede halkın en çok ihtiyaç duyduğu güç kadındır.

Kadın elidir. Kadın yüreğidir. Kadın şefkatidir.

Oğlunu dağa kaybeden anneyi...

Çocuk gelin rezaletini (doğum tarihinin sözlü bildirimi konusunu ayrıca işleyeceğim)...

Kadına uygulanan şiddeti... Kadınlara iş olanaklarını...

Kim en iyi anlar?

Kim ‘oğlum ölmesin’ diye önce kendini paralar?

Kadın değil mi?

Ama yok işte. Bir türlü bu ‘erkek egemen yönetimi’ aşamıyoruz.

Oysa terörün kalıcı çözümü, sosyal yapılanmada ‘kadın yönetici’nin öne çıkmasıdır.

Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük eksiği budur.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çoğu temsilcisi bile kadın değildir.

Dikkat ettim...

Hakkâri’de 2 kadın savcı, 4 kadın hâkim var.

Hiç olmazsa bu durum içime biraz su serpti.

O KİLİSELERE EL KONDU MU

HER fırsatta, Anadolu’nun bir hoşgörü coğrafyası olduğunu söylüyoruz.

Van’da Akdamar Kilisesi’nin ibadete açılışını hatırlıyorum.

Dönemin AB Bakanı Egemen Bağış’la kiliseyi gezmiştik

Ve oradan, Türkiye’nin inançlara saygılı bir ülke olduğunu yazmıştım.

Ama geçen gün Etyen Mahçupyan köşesinden, Mardin’de el konulan Süryani kiliselerini yazdı.

İsim isim verdi. Ayin yapılamayanları duyurdu.

Bu durumun mutlak bir açıklaması olmalı.

“Farklılıklarımız, inançlarımız zenginliğimizdir” diyoruz ya... Buna da bir cevap bekliyoruz.

YALANCININ MUMU YATSIYA BİLE KALMADI

TÜRKİYE ile Almanya arasında bir kriz var ya...

Türkiye’de Alman şirketler için “soruşturma var” gibi bir palavra atıldı.

Amaç belli.

Alman şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmasın. Türkiye zarar görsün.

Yani şu haber kadar güzel oturdu ki:

“1 milyar dolarlık rüzgâr enerjisi ihalesine 4 Alman firma katıldı.”

O dedikoduyu çı-

karanlar için tam da...

‘Yalancının mumu’ durumu oldu.

Yatsıya bile kalmadı.