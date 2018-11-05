Binali Yıldırım adaylık söylentileri için ne düşünüyor?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la Arjantin ve Senegal gezisinde 5 gün süreyle birlikteydim...
Uzun bir geziydi.
Uzun sohbetlere fırsat buldum.
Mesela o Arjantin’deki G-20 zirvesinde insanlığın içinde bulunduğu küresel kriz hakkında çok önemli bir konuşma yaparken, medyada bazı haberler çıkıyor.
Bir haber, “İstanbul’a aday olacağı için mutsuz” diyor...
Bir başkası “İstemiyor” diyor...
Peki, işin aslı ne?
Önce Binali Bey’den kısa bir cevap aktarayım. Sonra gezi boyunca edindiğim izlenimler...
Arjantin’den dönerken gece geç saatlerde Senegal’e yakıt ikmali için iniyoruz.
En az 1 saat vaktimiz var.
Saatlerce uçtuğumuz için Binali Bey, “Gel bir yürüyüş yapalım da bacaklarımız açılsın” diyor.
Yürürken, bir ara adaylık söylentilerini ve çıkan haberleri hatırlatıyorum...
“İstanbul adaylığı konusunda mutsuz olduğunuzu söyleyen var. İstemediğinizi yazan var.”
Binali Bey önce gülümsüyor, sonra şöyle diyor:
“Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz.”
Sanıyorum bu sözler birçok şeyi açıklıyor...
Yani, olmayan bir durumdan varmış gibi bir şeyler uyduruluyor...
Belki de Binali Yıldırım üzerinden bir kazan kaynatılıyor.
BENDEKİ İZLENİMLERE GELİNCE
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dünya çapında projeleri şantiye şantiye takip edip sonuçlandıran Binali Yıldırım...
Boğazın altındaki tüp geçitten köprülere, uydulara kadar çalışan, uğraşan Binali Yıldırım...
Tren raylarından hava koridorlarındaki uluslararası rekabete; deniz yollarından, dijital yollardan bölünmüş yollara kadar uzanan bir hizmet tarihidir onun bireysel tarihi...
Eğer yanlış tanımıyorsam, dünya çapındaki projelerin altına imza attıktan sonra böyle küçük hırslara, mutsuzluklara düşecek bir kişi değildir...
Ve bir izlenim daha...
Çok açık bir gerçek...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığı ve yol arkadaşlığı, araya nifak sokmak için kazan kaynatanların hiçbir zaman anlayamayacağı kadar derin ve köklüdür...
İşte o nedenle diyorum ki...
“Asıl rahatsızlık, olmayan şeylerin varmış gibi pompalanmasından duyulan rahatsızlıktır.”
Binali Yıldırım adaylık söylentileri için ne düşünüyor?
TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la Arjantin ve Senegal gezisinde 5 gün süreyle birlikteydim...
Uzun bir geziydi.
Uzun sohbetlere fırsat buldum.
Mesela o Arjantin’deki G-20 zirvesinde insanlığın içinde bulunduğu küresel kriz hakkında çok önemli bir konuşma yaparken, medyada bazı haberler çıkıyor.
Bir haber, “İstanbul’a aday olacağı için mutsuz” diyor...
Bir başkası “İstemiyor” diyor...
Peki, işin aslı ne?
Önce Binali Bey’den kısa bir cevap aktarayım. Sonra gezi boyunca edindiğim izlenimler...
Arjantin’den dönerken gece geç saatlerde Senegal’e yakıt ikmali için iniyoruz.
En az 1 saat vaktimiz var.
Saatlerce uçtuğumuz için Binali Bey, “Gel bir yürüyüş yapalım da bacaklarımız açılsın” diyor.
Yürürken, bir ara adaylık söylentilerini ve çıkan haberleri hatırlatıyorum...
“İstanbul adaylığı konusunda mutsuz olduğunuzu söyleyen var. İstemediğinizi yazan var.”
Binali Bey önce gülümsüyor, sonra şöyle diyor:
“Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz.”
Sanıyorum bu sözler birçok şeyi açıklıyor...
Yani, olmayan bir durumdan varmış gibi bir şeyler uyduruluyor...
Belki de Binali Yıldırım üzerinden bir kazan kaynatılıyor.
BENDEKİ İZLENİMLERE GELİNCE
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dünya çapında projeleri şantiye şantiye takip edip sonuçlandıran Binali Yıldırım...
Boğazın altındaki tüp geçitten köprülere, uydulara kadar çalışan, uğraşan Binali Yıldırım...
Tren raylarından hava koridorlarındaki uluslararası rekabete; deniz yollarından, dijital yollardan bölünmüş yollara kadar uzanan bir hizmet tarihidir onun bireysel tarihi...
Eğer yanlış tanımıyorsam, dünya çapındaki projelerin altına imza attıktan sonra böyle küçük hırslara, mutsuzluklara düşecek bir kişi değildir...
Ve bir izlenim daha...
Çok açık bir gerçek...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığı ve yol arkadaşlığı, araya nifak sokmak için kazan kaynatanların hiçbir zaman anlayamayacağı kadar derin ve köklüdür...
İşte o nedenle diyorum ki...
“Asıl rahatsızlık, olmayan şeylerin varmış gibi pompalanmasından duyulan rahatsızlıktır.”