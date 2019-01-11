50 yaşında boşanan 'Koç' kadını ne alır

Dün sabah Floransa’da uyandığımda en ilgimi çeken haberi İsmet Berkan’ın Turkcell Dergilik’ten izlediğim “10 Haber” dijital gazetesinde okudum.
Dünyanın en zengin erkeği Jeff Bezos boşanıyormuş...
Uffff magazinci yanı kabarmış bir gazeteci için haftalarca ye ye bitmeyecek bir malzeme...
Önce taraflarla ilgili önemli bilgileri vereyim.
Jeff Bezos 12 Ocak 1964’te doğdu.
Yani Oğlak burcu...
Eşi MacKenzie Bezos 7 Nisan 1970 doğumlu...
O da Koç burcu ve gelecek yıl 50 yaşına giriyor.
Şimdi boşanma olayına gelelim.
Düşünebiliyor musunuz, adam Amazon’un kurucusu...
Şirketinin değeri geçen eylül ayı itibariyle 1 trilyon doları geçmiş.
En aza indiği bugünlerde de 800 milyar dolar değeri var.
Şahsi varlığı
Bloomberg Milyarderler Kulübü verilerine göre 137 milyar dolar...
Bu haberi duyar duymaz aklınıza gelen ilk soru “Acaba eşi ne kadar alacak” olmaz mı?
Yoksa, “zenginin parası” bu garip züğürdü herkesten fazla mı ilgilendiriyor?
Neyse...
PARANIN BÖLÜNMESİ DURUMU BİRAZ KARIŞIK
Dün bütün Amerikan medyasını taradım.
Herkes benim gibi eşinin alacağı parayı merak ediyor. Durum biraz karışık. Bu konuda ilk önemli şey, boşanma davasının nerede açılacağı...
Amazon’un kuruluş yeri Washington eyaletinin Seattle kenti...
Washington eyaleti kanunlarına göre evlilikten sonra elde edilen varlıklar ortak mal kabul ediliyor.
Çift 25 yıldır evli.
Amazon 5 Temmuz 1994 günü kuruldu.
Çift 5 Eylül 1993 günü evlenmiş. Demek ki şirketin kuruluşundan 9 ay önce evlenmişler. Demek ki evlilikleri Amazon’un kuruluşundan önce. Bir anlamda şirketi birlikte kurmuşlar.
Şu an Amazon hisselerinin yüzde 16.5’i Jeff Bezos’un elinde. Bu durumda hisseler ortadan ikiye bölünecek demektir. Ayrıca 137 milyar dolarlık şahsi servet de eşit paylaşılacak.
Ancak burada da ilginç bir nokta var.
Washington eyaleti kanunlarına göre eğer evlilikten önce bir protokol yapmışlarsa ve oraya evlilikten sonra elde edilen varlıkların bölünmesi ile ilgili bir madde konmuşsa iş değişiyor. Ancak ben dün okuduğum yazılarda buna ait bir bilgi bulamadım.
Bu durumda varlık ve paranın ikiye bölünmesi ihtimali ağır basıyor. Yani daha bugünden MacKenzie Bezos’a dünyanın en zengin kadını olarak bakabilirsiniz. Tabii bu durumda 50 yaş kadınının işi bitmiştir diyen erkek milleti ne düşünür bilemem.
ŞİRKETİN YÖNETİMİ NASIL OLACAK
MERAK edilen bir nokta da şu. Bazı boşanmalar şirket yönetimlerinde sorun yaratıyor.
Jeff Bezos, Amazon’un yüzde 16.5’lik hissesine sahip. Bu hisse ile Amazon’u istediği gibi yönetebiliyor. Ama bu hisse bölündüğü takdirde ne olacak, henüz kesin bir bilgi yok.
Ancak boşanma kararını açıkladıkları ortak metne bakılırsa, “ortak” olarak çalışmaya devam edecekler.
Yani artık iki ayrı hisse söz konusu.
Bunu zaman gösterecek.
NİYE BOŞANIYORLAR, BAŞKA KADIN MI, BAŞKA ERKEK Mİ
DÜNYANIN en zengin adamı ve kadını niye boşanıyor? Ayrılma nedenleri henüz belli değil.
Tabii böyle her boşanmada olduğu gibi, arada bir kadın meselesi olması ihtimali var. Ama 49 yaşındaki kadının da bir erkek meselesi niye olmasın...
Vallahi ben Jeff Bezos’u sadece iş odaklı biraz aseksüel gibi görüyordum.
O nedenle bir kadın meselesi varsa, şaşıracağım.
Bu konuda birkaç ipucu bulmak için dedikodu sitelerini taradım ve orada evlilik açıklamasını buldum.
Çok ilginçti.
BOŞANMA AÇIKLAMASI MI EVLİLİK YILDÖNÜMÜ MÜ
BOŞANMA haberlerini bir Twitter notu ile açıkladılar.
Yaptıkları açıklamayı okuyunca kafam karıştı.
“Hayatımızın gelişmesi hakkında insanları bilgi sahibi etmek istiyoruz” dedikten sonra şunları yazıyorlar:
“Sevgi dolu bir beraberlikten sonra ayrılıp, paylaşılmış hayatımızı arkadaş olarak yaşamaya karar verdik.”
“Birbirimizi bulduğumuz için kendimizi çok şanslı sayıyoruz ve birlikte geçen her bir günümüz için birbirimize minnettarız.”
“Bir gün boşanacağımızı bilseydik bile yine evlenirdik.”
“Geçmişte evli çift olarak harikulade bir hayatımız oldu, ama gelecekte de anne, baba, arkadaş ve ortak projelerde ortak olarak harikulade bir zamanımız olacak.”
“Birlikteliğimizin ismi değişse bile biz bir aile olarak kalacağız, sevgili arkadaşlığımız devam edecek.”
Siz de aynı fikirde misiniz bilmem ama bir boşanma bildirisinden çok evlilik yıldönümü bildirisine benziyor.
Yani insana “Yahu arkadaş her şey bu kadar mükemmelse niye boşanıyorsunuz” dedirten bir açıklama.
BEZOS DURUP DURURKEN NİYE PARTİLEMEYE BAŞLADI
BÖYLE bir bildiriye ikisi birden imza attığına göre arada başka bir kadın veya erkek olduğu hissi alınmıyor.
Ama ben her zamanki düşüncemi koruyorum ve Tenessee Williams’ın “İguananın Gecesi” oyunundaki gibi “İnsana ait hiçbir şey beni şaşırtmaz” diyorum.
Çünkü Slate.com sitesine göre son zamanlarda Jeff Bezos’un profilinde bazı değişiklikler olmuş.
Mesela 18 ay önce kafasını iyice kazıtıp kendine daha farklı bir tip vermiş.
Sosyal hayatında da bazı değişiklikler olmuş.
Mesela Miami’de partilemeye başlamış.
Boşanma açıklamasından sonra Golden
Globe ödülleri sırasında etrafında çok güzel kadınlarla görüntülenmiş.
Evet ailenizin magazincisi Ertuğrul’un bir züğürt olarak öğrenebildikleri bunlar.
50 yaşında boşanan 'Koç' kadını ne alır
Dün başladığım 50 yaş kadını tartışmasına bugün çok ilginç bir vaka ile devam ediyorum.
Dün sabah Floransa’da uyandığımda en ilgimi çeken haberi İsmet Berkan’ın Turkcell Dergilik’ten izlediğim “10 Haber” dijital gazetesinde okudum.
Dünyanın en zengin erkeği Jeff Bezos boşanıyormuş...
Uffff magazinci yanı kabarmış bir gazeteci için haftalarca ye ye bitmeyecek bir malzeme...
Önce taraflarla ilgili önemli bilgileri vereyim.
Jeff Bezos 12 Ocak 1964’te doğdu.
Yani Oğlak burcu...
Eşi MacKenzie Bezos 7 Nisan 1970 doğumlu...
O da Koç burcu ve gelecek yıl 50 yaşına giriyor.
Şimdi boşanma olayına gelelim.
Düşünebiliyor musunuz, adam Amazon’un kurucusu...
Şirketinin değeri geçen eylül ayı itibariyle 1 trilyon doları geçmiş.
En aza indiği bugünlerde de 800 milyar dolar değeri var.
Şahsi varlığı
Bloomberg Milyarderler Kulübü verilerine göre 137 milyar dolar...
Bu haberi duyar duymaz aklınıza gelen ilk soru “Acaba eşi ne kadar alacak” olmaz mı?
Yoksa, “zenginin parası” bu garip züğürdü herkesten fazla mı ilgilendiriyor?
Neyse...
PARANIN BÖLÜNMESİ DURUMU BİRAZ KARIŞIK
Dün bütün Amerikan medyasını taradım.
Herkes benim gibi eşinin alacağı parayı merak ediyor. Durum biraz karışık. Bu konuda ilk önemli şey, boşanma davasının nerede açılacağı...
Amazon’un kuruluş yeri Washington eyaletinin Seattle kenti...
Washington eyaleti kanunlarına göre evlilikten sonra elde edilen varlıklar ortak mal kabul ediliyor.
Çift 25 yıldır evli.
Amazon 5 Temmuz 1994 günü kuruldu.
Çift 5 Eylül 1993 günü evlenmiş. Demek ki şirketin kuruluşundan 9 ay önce evlenmişler. Demek ki evlilikleri Amazon’un kuruluşundan önce. Bir anlamda şirketi birlikte kurmuşlar.
Şu an Amazon hisselerinin yüzde 16.5’i Jeff Bezos’un elinde. Bu durumda hisseler ortadan ikiye bölünecek demektir. Ayrıca 137 milyar dolarlık şahsi servet de eşit paylaşılacak.
Ancak burada da ilginç bir nokta var.
Washington eyaleti kanunlarına göre eğer evlilikten önce bir protokol yapmışlarsa ve oraya evlilikten sonra elde edilen varlıkların bölünmesi ile ilgili bir madde konmuşsa iş değişiyor. Ancak ben dün okuduğum yazılarda buna ait bir bilgi bulamadım.
Bu durumda varlık ve paranın ikiye bölünmesi ihtimali ağır basıyor. Yani daha bugünden MacKenzie Bezos’a dünyanın en zengin kadını olarak bakabilirsiniz. Tabii bu durumda 50 yaş kadınının işi bitmiştir diyen erkek milleti ne düşünür bilemem.
ŞİRKETİN YÖNETİMİ NASIL OLACAK
MERAK edilen bir nokta da şu. Bazı boşanmalar şirket yönetimlerinde sorun yaratıyor.
Jeff Bezos, Amazon’un yüzde 16.5’lik hissesine sahip. Bu hisse ile Amazon’u istediği gibi yönetebiliyor. Ama bu hisse bölündüğü takdirde ne olacak, henüz kesin bir bilgi yok.
Ancak boşanma kararını açıkladıkları ortak metne bakılırsa, “ortak” olarak çalışmaya devam edecekler.
Yani artık iki ayrı hisse söz konusu.
Bunu zaman gösterecek.
NİYE BOŞANIYORLAR, BAŞKA KADIN MI, BAŞKA ERKEK Mİ
DÜNYANIN en zengin adamı ve kadını niye boşanıyor? Ayrılma nedenleri henüz belli değil.
Tabii böyle her boşanmada olduğu gibi, arada bir kadın meselesi olması ihtimali var. Ama 49 yaşındaki kadının da bir erkek meselesi niye olmasın...
Vallahi ben Jeff Bezos’u sadece iş odaklı biraz aseksüel gibi görüyordum.
O nedenle bir kadın meselesi varsa, şaşıracağım.
Bu konuda birkaç ipucu bulmak için dedikodu sitelerini taradım ve orada evlilik açıklamasını buldum.
Çok ilginçti.
BOŞANMA AÇIKLAMASI MI EVLİLİK YILDÖNÜMÜ MÜ
BOŞANMA haberlerini bir Twitter notu ile açıkladılar.
Yaptıkları açıklamayı okuyunca kafam karıştı.
“Hayatımızın gelişmesi hakkında insanları bilgi sahibi etmek istiyoruz” dedikten sonra şunları yazıyorlar:
“Sevgi dolu bir beraberlikten sonra ayrılıp, paylaşılmış hayatımızı arkadaş olarak yaşamaya karar verdik.”
“Birbirimizi bulduğumuz için kendimizi çok şanslı sayıyoruz ve birlikte geçen her bir günümüz için birbirimize minnettarız.”
“Bir gün boşanacağımızı bilseydik bile yine evlenirdik.”
“Geçmişte evli çift olarak harikulade bir hayatımız oldu, ama gelecekte de anne, baba, arkadaş ve ortak projelerde ortak olarak harikulade bir zamanımız olacak.”
“Birlikteliğimizin ismi değişse bile biz bir aile olarak kalacağız, sevgili arkadaşlığımız devam edecek.”
Siz de aynı fikirde misiniz bilmem ama bir boşanma bildirisinden çok evlilik yıldönümü bildirisine benziyor.
Yani insana “Yahu arkadaş her şey bu kadar mükemmelse niye boşanıyorsunuz” dedirten bir açıklama.
BEZOS DURUP DURURKEN NİYE PARTİLEMEYE BAŞLADI
BÖYLE bir bildiriye ikisi birden imza attığına göre arada başka bir kadın veya erkek olduğu hissi alınmıyor.
Ama ben her zamanki düşüncemi koruyorum ve Tenessee Williams’ın “İguananın Gecesi” oyunundaki gibi “İnsana ait hiçbir şey beni şaşırtmaz” diyorum.
Çünkü Slate.com sitesine göre son zamanlarda Jeff Bezos’un profilinde bazı değişiklikler olmuş.
Mesela 18 ay önce kafasını iyice kazıtıp kendine daha farklı bir tip vermiş.
Sosyal hayatında da bazı değişiklikler olmuş.
Mesela Miami’de partilemeye başlamış.
Boşanma açıklamasından sonra Golden
Globe ödülleri sırasında etrafında çok güzel kadınlarla görüntülenmiş.
Evet ailenizin magazincisi Ertuğrul’un bir züğürt olarak öğrenebildikleri bunlar.