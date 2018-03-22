Formula 1’de yeni sezon Melbourne’de başlıyor

Antrenman turları, sıralama turları sonrası büyük yarış Pazar sabahı 8:10’da S Sport’ta canlı yayınlanacak. Şimdiye kadar Melbourne Grand Prix’ini 2 şer kez kazanan Hamilton, Vettel ve Raikkonen’den birisi dengeyi kendi lehine bozabilecek mi, hep beraber göreceğiz.

Son 4 sezonun 3ünde şampiyon olan Lewis Hamilton sürücüler klasmanında yine sezonun favorisi, O’nu en zorlayacak isim olarak ise 4 sezonun öncesindeki 4 sezonun tamamında Dünya Şampiyonu olan Sebastian Vettel gözüküyor. Max Verstappen ve Daniel Ricciardo ise sürpriz yapabileceği düşünülen isimler olacak.





Markalar klasmanında ise Red Bull hakimiyetine son veren ve son 4 sezon şampiyonluğu kazanan Mercedes yine çok büyük favori, yeniden Formula 1’i domine etmeye çalışan Red Bull ve belki de en büyük taraftar grubuna sahip olan Ferrari takımları da “imkansız görev” olarak görülebilecek olan Mercedes’i tahtından etmenin peşinden koşacak.

Bu yıl yine S Sport’un yayın haklarına sahip olduğu şampiyonada özellikle Avrupa yarışlarının İngiltere Premier Ligi ile çakışması durumunda bu sezon da bazı yarışların, Smart Spor ve Bein Sports kanallarında yayınlanması bekleniyor.



ÇAY TV MUCİZESİ

Turksat uydusu üzerinden yayın yapan, kendi yağında kavrulmaya çalışan Rize merkezli bir kanal. Kanalın İstanbul, Ankara, Trabzon ve Azerbaycan’da da bölge müdürlükleri var. Amatör sporlara özelllikle hentbol ve voleybola müthiş bir destek veriyorlar. Devlet televizyonu olarak TRT’nin taşıması gereken yükün altına ellerini, kalplerini, yüreklerini koyuyorlar.

Sahibi, müdürü, genel yayın yönetmeni kimdir, inanın bilmiyorum ama Hentbol’da milli maçlarımızın yayın hakkını alıp tüm Türkiye’ye iletmek, özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz Bölgesi takımları başta olmak üzere Hentbol Süper Liglerinden ve Avrupa Kupalarından yaptıkları yayınlar çok değerli.

Futbolda Gümüşhanespor’un iç saha maçlarını yayınlayan kanal, voleybolda da sezon boyunca Erkekler ve Kadınlar’da 2.Ligden hafta sonları bölge ayrımı olmaksızın canlı yayınlar yaptı.





İçinde bulunduğumuz yani voleybolda üst liglere yükselme mücadelesinin yaşandığı günlerde de, Çay Tv Çarşamba gününden beri Efeler Ligine yükselme maçlarının tamamını Mersin’den canlı yayınlıyor.

Tokat’tan Plevne, Artvin’den Arhavi, Bingöl’den Solhan ve İzmir’den Tevfik Fikret Lisesi Altekma takımlarından ilk 2 sırayı alanlar, tek devreli lig usulü oynanacak maçlardan sonra, gelecek sezon Efeler Liginde mücadele edecekler.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu’daki futbol takımlarının da bir çok maçını yayınlayan TRT Kürdi kanalının Solhanspor maçlarını yayınladığı Yükselme Turnuvasında 2.gün sonunda Tokat Belediye Plevne takımı 5 puanla Efeler Ligi biletine çok yakın, 2.takım ise 3 puanlı Altekmaya da 2şer puanlı Arhavi Belediye ve Solhanspor’dan birisi olacak gibi görünüyor. Son günün açılış maçı 13’te Altekma ile Solhanspor, kapanış maçı ise15’te Plevne ile Arhavi Belediye arasında olacak.

Çay Tv gibi kanalların artmasının, Türk sporuna, özellikle amatör sporlara çok şey katacağına olan inancımla kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum.



MART ÇILGINLIĞINDA SON 16 TAKIM

NCAA’de March Madness’ta ilk haftayı geride bıraktık ve şampiyon adaylarını 16’ya indirdik.

İlk tur maçlarında canlı yayın yapmayan Tivibu Spor, bu turdan itibaren yayınlara çok büyük ağırlık verecek ve son 16 turundaki 8 maçın 7 tanesini canlı yayınlayacak.

İşte canlı yayın programı :



22 Mart Perşembe’yi 23 Mart Cuma’ya bağlayan gece:

02:40 Michigan – Texas A&M (Tivibu Spor 2)

04:40 Kansas State – Kentucky (Tivibu Spor 3)

05:00 Florida State – Gonzaga (Tivibu Spor 2)

23 Mart Cuma’yı 25 Mart Cumartesi’ye bağlayan gece:

02:10 Kansas – Clemson (Tivibu Spor 2)

02:30 Villlanova – West Virginia (Tivibu Spor 3)

04:40 Syracuse – Duke (Tivibu Spor 2)

05:00 Texas Tech. – Purdue (Tivibu Spor 3)