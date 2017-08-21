Gerçek o ki; Almanya AB kararlarını belirler

Kağıt üzerinde böyle olabilir ama fiili olarak Almanya’nın AB kararlarını büyük ölçüde belirlediğini herkes biliyor. Merkel’in bunu söylediği açıklamasına bakıldığında, sadece gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesinin değil, tümüyle AB ile Türkiye ilişkilerinin çok zor bir döneme girdiğini görebiliyorsunuz. Mevcut yürüyen anlaşmaların işlemesinde bile sıkıntılar çıkacağı çok açık.

Türkiye’deki siyasi otorite Merkel’in konuşmasından önce, eylülde yapılacak seçimler bitince Almanya ile ilişkilerin normalleşeceğini söylemeye başlamıştı. Ancak Merkel’in o konuşması üzerine ipler iyice gerildi. Bakanlar AB’yi Almanya’nın dışında gördüklerini belirterek durumu yumuşatmaya çalıştılar. Ancak ardından Almanya’da yapılacak seçimlerde orada yaşayan Türklere ilişkin, “Bu partilere oy vermeyin” çağrısı geldi ki, bu açıklama bence bundan sonra ilişkilerin yeniden geliştirilmesi umuduna da büyük sekte vurdu.

Özetle; Almanya’daki seçimler ile birlikte Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden normale dönme ihtimali azalmış görünüyor. Başka bir deyişle Türkiye’nin bu yüzden çekeceği sıkıntıların yeni başladığını söylemek mümkün. Türkiye Almanya ilişkileri çok eskiye dayanıyor ve birçok alanda iç içe geçmiş durumda. İlişkilerin kötü olmasının orada yaşayan Türklerin hayatını zorlaştıracağı çok açık. Ancak sadece orada yaşayan 3 milyon Türkle sınırlı kalmayıp, Türkiye’deki tüm vatandaşların bu kriz nedeniyle sıkıntıya girme ihtimali de bir hayli yüksek.

Almanya AB kararlarında çok baskın bir ülke. Yüzde 100 tüm kararlarında belirleyici olamasa bile, açık ara en etkili ülke olduğu kesin. Son dönemde artan ekonomik gücü nedeniyle siyasi gücü de iyice arttı. Şöyle söyleyelim; Almanya AB’den istediği kararları çok büyük ölçüde çıkarır, Almanya’nın istemediği bir kararın AB kararı olması mümkün değil. Kaldı ki; Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerin Türkiye’ye karşı sert tutumlarını şimdiye kadar Almanya frenliyordu...

TİCARET VE FİNANSMANA ETKİSİ

Peki, Almanya ve etkilediği AB Türkiye’nin gidişatında çok mu belirleyici olur? Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Almanya’nın tavrının Türkiye’deki işadamlarına dönük olduğunu, siyasi şantajların ticaretin önünde engel olmaması gerektiğini belirtmiş. Tabi ki Tüfenkci’nin söyledikleri ideali ama gerçek şu ki; Türkiye dahil her ülke, hem kendi içinde hem dış ilişkilerinde ticareti ve ekonomik ilişkileri, gücü ölçüşünde, koz olarak kullanır ve kullanıyor. Tabi ki Almanya da ilişkilerin bozulmasından olumsuz etkilenir ancak çok açıktır ki; Türkiye çok daha olumsuz etkilenir.

Çünkü Türkiye tasarruf açığı olan, büyümek için ihracata ve yabancı sermayeye ciddi ihtiyaç duyan bir ülke. Kaldı ki; önümüzdeki dönem, Trump nedeniyle gecikmiş görünse de, Fed’in faiz artışı ve likiditeyi kısmasıyla birlikte, bizim gibi ülkelerin zora gireceği bir dönem olacak.

Böyle bir ortamda AB ile ticaretin aksadığını düşünsenize... Sadece ticaret de değil, kaçınılmaz bu zor finansal süreçte, bankalarını, finansal kurumlarını etkileme gücü olan bir Almanya ve onun peşine takılacak, sermaye getiren diğer Batılı ülkelerin çekingenliklerinin arttığını bir düşünün.

Keşke ekonomik ilişkilere siyaset karışmasa ama ülkeler arasındaki siyasi çekişmelerin bu tür ekonomik sonuçlarını, biz dahil birçok ülke yaşadı, yaşamaya devam ediyor.