Faiz bugün değişmez sonrası meçhul

MERKEZ Bankası’nın bugünkü toplantısında faiz oranlarının değişmeyeceği öngörülürken, tartışmalar daha sonra neler olabileceğine odaklanıyor. Hem küresel gelişmeler hem de bize özgü risklere göre Merkez Bankası’nın yeni yılda alacağı tavır şimdiden meçhul gözüküyor.

Bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası’nın faiz oranlarını değiştirmeyeceği konusunda, neredeyse piyasaların tümü aynı görüşte. Merkez Bankası’nın yapacağı açıklamada sıkı para politikasına yapacağı vurguya bakılacağı anlaşılıyor. Gelişen şartlara göre Merkez’in her hareketi yapacağının görülmesi piyasaları rahatlatacak gibi.

2018 Şubat ve mart aylarında enflasyon oranlarının düşmesine paralel olarak Merkez Bankası’nın yeni yılda faiz indirebileceği beklentisi vardı ama bunun da yavaş yavaş azaldığı gözleniyor. Aksine, Merkez’in faiz artırmak zorunda kalabileceği bile konuşulur oldu.

Konuştuğumuz bankacılar, Merkez’in faiz artırımının ancak küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle mümkün olabileceğini söylüyor. Yani Trump’un ABD’deki vergi düzenlemelerini istediği gibi geçirmesi, buna bağlı büyüme ve enflasyon beklentilerinin yükselip gelişmekte olan ülkelerden hızlı para çıkışı olması halinde, bizde de faiz artışlarının gündeme gelebileceğini söylüyorlar.

“Artacak kuru dengelemek için bir tek faiz silahının bulunduğunu” hatırlattığımda ise bir bankacı, “eğer ekonomik sebeplerle, mesela Fed’in ABD’deki gelişmelere bağlı faiz artışlarını hızlandıracağının anlaşılması üzerine kur artarsa, o zaman içerideki faiz artışı kuru dengeleyebilir” yanıtını verdi.

Bir başka deyişle ekonomik nedenlerle olmayıp, içerideki siyasi riskler nedeniyle kurlarda bir hızlı artış görülürse Merkez’in faiz artırmasının bir işe yaramayacağını, bu nedenle faiz artışı yapmayacağı görüşünü belirtti.

Piyasalar hesaplarını 2018 Şubat-Mart aylarında enflasyonun yüzde 8.5’lara kadar ineceği hesabına göre yapıyor. Bu nedenle de faiz artırmamak için Merkez’in marjı bulunduğu görüşündeler. Yeni yıla girilirken yüklü zamlar yapılıp enflasyonun mevcut seviyede gideceğinin anlaşılması halinde ise işlerin değişebileceğini ama şimdilik böyle bir ihtimal görmediklerini kaydediyorlar.

HIZLI KUR ARTIŞI

Yine içerideki siyasi risklere bağlı olarak yılbaşına kadar hızlı bir kur hareketi olması halinde, bunun şubat-marttaki enflasyon düşüşünü engelleyip engellemeyeceğini sorduğumda ise “O ihtimalde yüzde 8.5’e inmez ama 10’a iner” diyerek yine yeni yılın ilk çeyreğinde ekonomik nedenlerle faiz artışına gerek olmayacağı görüşünü belirttiler.

Özetle; piyasalar hızlı kur artışından, hem Fed kararları hem siyasi riskler nedeniyle korkmaya başladılar. Son bir haftada kurlardaki hareketin, diğer gelişmekte olan ülkelerden fazla olduğunu ama çok ayrışmadığımız görüşündeler.

Buradan yola çıkarak, siyasi riskler özellikle bankalara ilişkin çıkan haberlerin gerçek olması halinde buna piyasaların tepkisinin çok sert olması beklenebilir.

KARADAĞ’IN TWEET MESAJI

Bloomberg’de çıkan TVF’nin dış kredi arayışına ilişkin haberinin ardından yazdığım yorum üzerine TVF Başkan Vekili Himmet Karadağ, Twitter mesajı yayınlamış. Bu haberin doğru olmadığını belirtirken, buna bağlı yazılan köşe yazılarına da gönderme yapmış. Twitter hesabına girdim; daha önce Karadağ, örneğin “TVF sıfır faizli kredi verecek” haberine anında yalanlama yapmış. Benim yorum yaptığım haber yaklaşık bir hafta öncesine dayanıyordu ama buna ilişkin Karadağ’ın bir yalanlaması yoktu.

Ben de bu durumu takdirinize bırakıyorum!!