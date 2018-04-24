Bugünkü kurlar Merkez’in faiz kararını etkileyecek

Bugün yaşanacak kur hareketlerinin alınacak kararda etkili olması bekleniyor. Dün resmi tatile rağmen 4.1 TL seviyesine yükselen dolar kuru, bugünkü kur hareketleri ve yarınki karar için bir sinyal niteliğindeydi.

Piyasalarda erken seçim kararına verilen olumlu tepkinin kaybolduğu, karar öncesindeki seviyelere geri dönüldüğü görülüyor. Beklendiği gibi piyasalar artık Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yarın alacağı kararı beklemeye başladılar. Bu nedenle de karar öncesi tavırlarını ortaya koymaya başladılar diyebiliriz.

Merkez’in alacağı karar konusunda çeşitli görüşler var. Görüştüğüm bazı iktisatçılar, salı günü önemli bir piyasa tepkisi görülmediği takdirde, Merkez Bankası’nın faiz artış kararı almayabileceğini söylediler. Seçim nedeniyle, faiz artırımı kararının siyasi maliyetinin düşünüleceğini kaydeden aynı iktisatçılar, bunun yerine vadesi seçim sonuna gelmek üzere, döviz swapı, vadeli kur veya döviz deposu uygulamalarıyla döviz likiditesini etkileyerek kurların tutulmaya çalışılabileceğini kaydettiler.

Aynı görüşteki bazı iktisatçılar da uygulayacağı yöntemlerle Merkez Bankası’nın bankaların döviz hesaplarını bozdurmaya teşvik edebileceğini, özetle kurların karar öncesi “alarm seviyesi”nin altında kalması halinde, faiz artırmayıp başka yöntemlerle kur artışını engelleme yoluna gidilebileceği görüşünü ileri sürdüler. İktisatçılar bu arada Merkez Bankası’nın telefonla faiz artıracağız mesajı verip, sözünü yerine getirmemesi nedeniyle oluşan bir itibar kaybı olduğunu, bunun da zaman içinde fiyatların içine gireceğini tahmin ediyorlar.

Kısacası; bugünkü kur ve faiz hareketleri, faiz kararındaki büyük etkisi nedeniyle ayrı bir dikkatle takip edilecek. Kurlarda “alarm seviyesi”nin ne olduğu konusunda ise örneğin 4.1 TL’lik dolar kurunun bu seviyenin altı olduğu, 4.2 TL üzerinin piyasaların tavrını daha net göstereceği belirtildi.

YARIM PUAN YETER Mİ?

Piyasa oyuncuları arasında bugünkü kur seviyesinin faiz kararı için belirleyici olacağını düşünenler olduğu gibi, Yarın Merkez Bankası’nın mutlaka faiz arttıracağını söyleyenler de var. Bunlar seçimlere giderken kurlarda yüksek oranlı artışların, faize kıyasla siyasi açıdan daha riskli görüleceği düşüncesindeler.

Merkez Bankası’nın normal şartlarda ne kadarlık bir faiz arttırımı yapması gerektiği sorusuna gelince; görüştüğüm piyasa oyuncularının çoğunun bir arttırım yapılmasını, bunun da yarım puanlık bir artırım olmasını beklediklerini söyleyebilirim.

Buna karşılık kurların yarım puanlık bir arttırımla kurların biraz geri gelebileceğini belirten bazı bankacılar, ancak bunun etkisinin birkaç gün olacağını, daha sonra kurlarda yönün tekrar yukarı olacağını tahmin ediyorlar.

Yani Merkez Bankası’nın yarım puanlık faiz arttırımının bile, çok kısa sürede etkisini yitireceği, piyasaların yukarı yönlü harekete artık girdiğini belirtiyorlar.

Bunun en önemli nedeni ise küresel koşullardan çok bize özgü siyasi ve ekonomik riskler olarak görülüyor. Seçim sürecinde yaşanacakların, seçim yaklaştıkça ortaya çıkacak anketlerin piyasalarda dalgalı seyir yaratmasını kaçınılmaz gören piyasa oyuncuları, doğal olarak bu süreçteki işlemlerle daha fazla kar etmenin peşindeler.

Şahsen; seçim sonuçlarından bağımsız olarak, mevcut ekonomik gidişatın ve kırılganlıkların makro dengenin giderek bozulmasına neden olacağını, seçimden sonra radikal bir değişiklik olmadığı takdirde, kur ve faizlerde yukarı doğru trendin devam edeceğini tahmin edenler arasındayım. Umarım yanılırım.