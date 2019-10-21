Ön gösterim araçları yolda

İlk kez 2011 başında gündeme gelen ama ticari olarak Kasım 2017’de resmiyet kazanan ‘yerli otomobil’ projesine ilişkin ilk somut örnekler aralık başında ortaya çıkacak. ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’ (TOGG) bünyesindeki mühendis ve tasarımcılar tarafından geliştirilen 2 ön gösterim aracı, yani yürüyen SUV prototipleri kasımda geliyor. Bu araçlar aralık başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılacak.
2011 yılı başından beri gündemdeki yerini koruyan ‘yerli otomobil’ projesine ilişkin son 1 yıldır çalışmalar hızlandı. Kasım 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde yeniden devreye alınan ve bu kez 5 büyük grubun (babayiğit) içinde yer aldığı ‘yerli otomobil’ projesine ilişkin ön imzalar atıldı. 31 Mayıs 2018’de ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu. Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in payları yüzde19’ar olarak belirlenirken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de yüzde 5 pay alarak 6’ncı ortak oldu. Kurulan şirketin ilk icraatı Alman Bosch’tan Gürcan Karakaş’ı CEO olarak atamasıydı. 1 Eylül’de iş başı yapan Karakaş, bu süre zarfında bir taraftan ekibi toplarken bir taraftan da aralık ayı başında tanıtımı yapılacak ilk ön gösterim araçları için çalışmalara başladı.
KAPLARINA SIĞMADILAR
81 kişilik ekibe ulaştıktan sonra 7 Ekim’de TOBB’un Levent’te bulunan binasından ‘kabımıza sığmıyoruz’ diyerek törenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Gebze Bilişim Vadisi’ndeki yeni binalarına taşınan TOGG ekibi hızla büyümeye devam ediyor. Dışarıdan alınan danışmanlıklarla birlikte daha şimdiden 100 kişilik bir kadroyla çalışmalarına devam eden TOGG, yerli otomobil için kurduğu ekibin neredeyse yarısını ise Ford Otosan’dan transfer etti. Tofaş, Hyundai, Oyak Renault kökenli uzmanların da yer aldığı proje için açıkçası her alanda yurtiçi ve yurtdışından uzmanlar atanmış ve atanmaya devam ediyor.
Projeyle ilgili son kulağıma gelen ise kasım ayında, içinde yürüyen 2 ön gösterim aracının (prototip demiyorlar) merkeze ulaşması bekleniyormuş. Aralık ayı başında da bu 2 SUV model Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılacak. Araçların lojistik nedenler nedeniyle Gebze’de Bilişim Vadisi’nde tanıtılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da test etmesi bekleniyor. Yapılan gizlilik sözleşmesi gereğince TOGG mühendis ve tasarımcıları tarafından geliştirilen 2 ön gösterim yani yürüyen SUV prototipinin yurt dışında mı yurt içinde mi üretildiği konusunda bilgi verilmiyor.
TOGG’un 81 kişilik ekibi 7 Ekim’den bu yana Gebze Bilişim Vadisi’ndeki yeni merkezlerinde çalışmalarını sürdürüyor.
9 YIL SONRA GELİYOR
Eğer İsveçli Saab’tan alınan kamuflajlı prototipleri saymazsak ki zaten onların yerli oto olmadığı sonra açıklandı, yaklaşık 9 yıl sonra yerli otomobile ilişkin ilk somut örnekleri aralık ayı başında göreceğiz.
İşte bu süreçten sonra asıl zorlu süreç başlıyor. Araç üzerinde yapılacak geliştirmeler sonrası fabrikanın kurulması ve üretim sürecinin başlaması gerekiyor. Ama asıl önemli olan araçlar üretildikten sonra, piyasaya sunulma süreci... Bu konuda bazı babayiğitler, bir çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi devletten büyük destek bekliyor. Yani bu araçların hem Türk halkının alabileceği maliyette hem de ihracatta rekabetçi olabilmesi için teşvik görmesi şart. Çünkü yerli otomobilin piyasaya sunulacağı 2022 yılında özellikle elektrikli araç konusunda çok ciddi bir rekabet yaşanacak. Özellikle Avrupa’da bir çok marka emisyon sınırlamasına bağlı olarak 2020-2023 yılları arasında 100’e yakın elektrikli otomobilin piyasaya sunulacağı düşünürlerse, yerli otomobilin işi bir hayli zor olacak.
KÜÇÜK SINIFTA BÜYÜK REKABET
DÜNYA genelinde olduğu gibi Türkiye’de de özellikle kadın ve genç sürücüler tarafından tercih edilen B segmenti yani küçük sınıftaki otomobillere olan ilgi her geçen gün azalırken, markalar bu ilgiyi artırmak için yeni model atağına kalktı. Türkiye’de son 10 yılda yüzde 39.47 küçülerek toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 40’lardan 24’e inen B segmenti, 2020’de eğer pazar şartları biraz düzelirse ciddi hareketlenecek. Çünkü kasım ayında satışa sunulacak yeni Nissan Micra, şubatta piyasasa çıkacak Bursalı yeni Renault Clio ile pazar hareketlenecek. 2020’nin ikinci yarısında devreye girecek yeni Toyota Yaris ve yılın son çeyreğinde satışa sunulacak yeni Peugeot 208 ve yeni Opel Corsa ile birlikte 2020 yılı küçük sınıf yeni modellerin rekabetine sahne olacak. Hibrit ve elektrikli motor seçeneklerinin de olacağı yeni nesil B segmenti otomobillerin motor hacimlerinin küçüklüğünden dolayı düşük yakıt tüketimleri, ‘’Şirin’’ görünümleri ve park ederken sağladıkları manevra kolaylıkları gibi nedenlerle yeniden tüketiciler tarafından tercih edilmesi bekleniyor.
FUAR BELÇİKA’DAN OTOBÜSLER TÜRKİYE’DEN
BELÇİKA’nın Brüksel şehrinde düzenlenen ve otobüs dünyasının en büyük fuarlarından olan Busworld Europe Fuarı’nın yıldızı Türkiye’de üretilen otobüsler oldu. Avrupa’nın otobüs üretim merkezi olan Türkiye’de üretilen yeni nesil elektrikli otobüsler 23 Ekim’e kadar devam edecek fuarda büyük beğeni topladı.
ANADOLU ISUZU: Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, Busworld Brüksel 2019’a 9 farklı aracıyla katıldı. Novociti Volt orta menzil, Novociti Volt uzun menzil ve Citivolt 12 ismindeki elektrikli araçlarıyla ilk kez boy gösteren Anadolu Isuzu, CNG sistemine sahip Interliner 13 CNG aracını da fuar standında sergileyerek geleceğin çevreci toplu ulaşım araçlarını bir arada sergiledi.
TEMSA: Busworld Europe Fuarı’nda Temsa, otobüs ürün grubundan yeni nesil Maraton ve HD ile elektrikli modeleri MD9, MD7 ve Avenue Elektron’u tanıttı.
KARSAN: Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, Belçika’da düzenlenen Busworld Europe Brussels Fuarı’na elektrikli model ailesiyle katıldı. Karsan’ın BMW ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliği neticesinde tasarlayıp ürettiği Jest Electric ve Atak Electric modelleri, fuarda markanın inovatif vizyonunu ortaya koyarak ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
OTOKAR: Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Busworld Europe’a 6 aracıyla katıldı. Alternatif yakıtlı otobüsler konusunda önemli çalışmalar yürüten Otokar’ın yıldızı ise yeni elektrikli otobüsü Kent oldu. Otokar’ın 12 metrelik tam elektrikli şehir içi otobüsü e-Kent’in 2020 yılında Avrupa’da satışta olması planlanıyor.
MERCEDES: Daimler Otobüs Grubu (Daimler Buses), Mercedes-Benz’in de aralarında bulunduğu markalarıyla Busworld 2019’da elektrikli mobilite çözümlerini sergiliyor. Fuarın en dikkat çekici modellerinden biri olan elektriktli otobüs modemi ‘eCitaro’nın kapsamlı Ar-Ge çalışmaları Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Ar-Ge Merkezi’nde yapıldı.
ELEKTRİKLİ SAMURAYLAR
Dünyada otomotiv fuarlarının geleceğinin tartışıldığı bir dönemde, sadece Japon markaların yeniliklerini sergileyeceği Tokyo fuarı kapılarını açıyor. 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 46’ncı kez kapılarını açmaya hazırlanan fuarda Japon markalar hem yeni modellerini, hem geleceğin teknolojilerini hem de yeni nesil mobil çözümlerini sunacaklar. Elektrikli otomobil konusunda biraz yavaş davranan birçok Japon marka bu fuarda ilk EV modellerini de sergileyecek. 23 Ekim’de önce uluslararası basın için kapılarını açacak fuar 4 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.
Toyota: Toyota, üretime hazır ultra kompakt yüzde 100 elektrikli aracını ilk kez 2019 Tokyo Otomobil Fuarı’nda sergileyecek. Toyota’nın elektrikli araçları yaygınlaştırma hedefinin bir parçasını oluşturan bu kompakt elektrikli, 2020 yılında Japonya’da satışa sunulacak.
Honda: Japon Honda’nın Tokyo’daki yıldızı yeni Jazz (Fit) olacak. Dördüncü jenerasyon Jazz ile ilgili şu an tek açıklanan modelin hibrit motor seçeneğine sahip olacağı.
Suzuki: Suzuki, 2019 Tokyo Otomobil Fuarı’nda retro izler taşıyan Waku Spo ve son derece köşeli Hanare konseptlerini sergileyecek.
Mazda: Mazda, ilk elektrikli seri üretim aracının dünya lansmanını Tokyo Otomobil Fuarı’nda yapacak.
Lexus: Toyota’nın bünyesindeki premium otomobil üreticisi Lexus, 23 Ekim tarihinde kapılarını açacak 46. Tokyo Otomobil Fuarı’nda yüzde 100 elektrikli konsept aracının dünya prömiyerini gerçekleştirecek.
Mitsubishi: Mitsubishi, bu yılki Tokyo Otomobil Fuarı’nda Mi-Tech adlı bir crossover konsepti ile ufak bir MPV konseptini tanıtacak. Bu MPV konseptinin ismi de Super Height K-Wagon Concept olarak belirlenmiş.
Nissan: Bu sene fuara katılacak markalardan birisi olan Nissan, minik ancak ferah bir EV olan IMk konseptini tanıtacak.
Isuzu: Hafif ticari araç ve ağır ticari araç üreticisi Isuzu, Tokyo fuarında yeni D-Max’i sergileyecek. 3 farklı gövde tipine sahip olacak araçta 1.9 ve 3 litre dizel motorlar göre alacak.
Daihatsu: Avrupa’dan ve Türkiye’den çıkan Japon Daihatsu markası fuarda IcoIco, TsumuTsumu, WaiWai ve WakuWaku isimli 4 ilginç konsept aracını sergileyecek.
Ön gösterim araçları yolda
İlk kez 2011 başında gündeme gelen ama ticari olarak Kasım 2017’de resmiyet kazanan ‘yerli otomobil’ projesine ilişkin ilk somut örnekler aralık başında ortaya çıkacak. ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’ (TOGG) bünyesindeki mühendis ve tasarımcılar tarafından geliştirilen 2 ön gösterim aracı, yani yürüyen SUV prototipleri kasımda geliyor. Bu araçlar aralık başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılacak.
2011 yılı başından beri gündemdeki yerini koruyan ‘yerli otomobil’ projesine ilişkin son 1 yıldır çalışmalar hızlandı. Kasım 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde yeniden devreye alınan ve bu kez 5 büyük grubun (babayiğit) içinde yer aldığı ‘yerli otomobil’ projesine ilişkin ön imzalar atıldı. 31 Mayıs 2018’de ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu. Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in payları yüzde19’ar olarak belirlenirken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de yüzde 5 pay alarak 6’ncı ortak oldu. Kurulan şirketin ilk icraatı Alman Bosch’tan Gürcan Karakaş’ı CEO olarak atamasıydı. 1 Eylül’de iş başı yapan Karakaş, bu süre zarfında bir taraftan ekibi toplarken bir taraftan da aralık ayı başında tanıtımı yapılacak ilk ön gösterim araçları için çalışmalara başladı.
KAPLARINA SIĞMADILAR
81 kişilik ekibe ulaştıktan sonra 7 Ekim’de TOBB’un Levent’te bulunan binasından ‘kabımıza sığmıyoruz’ diyerek törenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Gebze Bilişim Vadisi’ndeki yeni binalarına taşınan TOGG ekibi hızla büyümeye devam ediyor. Dışarıdan alınan danışmanlıklarla birlikte daha şimdiden 100 kişilik bir kadroyla çalışmalarına devam eden TOGG, yerli otomobil için kurduğu ekibin neredeyse yarısını ise Ford Otosan’dan transfer etti. Tofaş, Hyundai, Oyak Renault kökenli uzmanların da yer aldığı proje için açıkçası her alanda yurtiçi ve yurtdışından uzmanlar atanmış ve atanmaya devam ediyor.
Projeyle ilgili son kulağıma gelen ise kasım ayında, içinde yürüyen 2 ön gösterim aracının (prototip demiyorlar) merkeze ulaşması bekleniyormuş. Aralık ayı başında da bu 2 SUV model Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılacak. Araçların lojistik nedenler nedeniyle Gebze’de Bilişim Vadisi’nde tanıtılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da test etmesi bekleniyor. Yapılan gizlilik sözleşmesi gereğince TOGG mühendis ve tasarımcıları tarafından geliştirilen 2 ön gösterim yani yürüyen SUV prototipinin yurt dışında mı yurt içinde mi üretildiği konusunda bilgi verilmiyor.
TOGG’un 81 kişilik ekibi 7 Ekim’den bu yana Gebze Bilişim Vadisi’ndeki yeni merkezlerinde çalışmalarını sürdürüyor.
9 YIL SONRA GELİYOR
Eğer İsveçli Saab’tan alınan kamuflajlı prototipleri saymazsak ki zaten onların yerli oto olmadığı sonra açıklandı, yaklaşık 9 yıl sonra yerli otomobile ilişkin ilk somut örnekleri aralık ayı başında göreceğiz.
İşte bu süreçten sonra asıl zorlu süreç başlıyor. Araç üzerinde yapılacak geliştirmeler sonrası fabrikanın kurulması ve üretim sürecinin başlaması gerekiyor. Ama asıl önemli olan araçlar üretildikten sonra, piyasaya sunulma süreci... Bu konuda bazı babayiğitler, bir çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi devletten büyük destek bekliyor. Yani bu araçların hem Türk halkının alabileceği maliyette hem de ihracatta rekabetçi olabilmesi için teşvik görmesi şart. Çünkü yerli otomobilin piyasaya sunulacağı 2022 yılında özellikle elektrikli araç konusunda çok ciddi bir rekabet yaşanacak. Özellikle Avrupa’da bir çok marka emisyon sınırlamasına bağlı olarak 2020-2023 yılları arasında 100’e yakın elektrikli otomobilin piyasaya sunulacağı düşünürlerse, yerli otomobilin işi bir hayli zor olacak.
KÜÇÜK SINIFTA BÜYÜK REKABET
DÜNYA genelinde olduğu gibi Türkiye’de de özellikle kadın ve genç sürücüler tarafından tercih edilen B segmenti yani küçük sınıftaki otomobillere olan ilgi her geçen gün azalırken, markalar bu ilgiyi artırmak için yeni model atağına kalktı. Türkiye’de son 10 yılda yüzde 39.47 küçülerek toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 40’lardan 24’e inen B segmenti, 2020’de eğer pazar şartları biraz düzelirse ciddi hareketlenecek. Çünkü kasım ayında satışa sunulacak yeni Nissan Micra, şubatta piyasasa çıkacak Bursalı yeni Renault Clio ile pazar hareketlenecek. 2020’nin ikinci yarısında devreye girecek yeni Toyota Yaris ve yılın son çeyreğinde satışa sunulacak yeni Peugeot 208 ve yeni Opel Corsa ile birlikte 2020 yılı küçük sınıf yeni modellerin rekabetine sahne olacak. Hibrit ve elektrikli motor seçeneklerinin de olacağı yeni nesil B segmenti otomobillerin motor hacimlerinin küçüklüğünden dolayı düşük yakıt tüketimleri, ‘’Şirin’’ görünümleri ve park ederken sağladıkları manevra kolaylıkları gibi nedenlerle yeniden tüketiciler tarafından tercih edilmesi bekleniyor.
FUAR BELÇİKA’DAN OTOBÜSLER TÜRKİYE’DEN
BELÇİKA’nın Brüksel şehrinde düzenlenen ve otobüs dünyasının en büyük fuarlarından olan Busworld Europe Fuarı’nın yıldızı Türkiye’de üretilen otobüsler oldu. Avrupa’nın otobüs üretim merkezi olan Türkiye’de üretilen yeni nesil elektrikli otobüsler 23 Ekim’e kadar devam edecek fuarda büyük beğeni topladı.
ANADOLU ISUZU: Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, Busworld Brüksel 2019’a 9 farklı aracıyla katıldı. Novociti Volt orta menzil, Novociti Volt uzun menzil ve Citivolt 12 ismindeki elektrikli araçlarıyla ilk kez boy gösteren Anadolu Isuzu, CNG sistemine sahip Interliner 13 CNG aracını da fuar standında sergileyerek geleceğin çevreci toplu ulaşım araçlarını bir arada sergiledi.
TEMSA: Busworld Europe Fuarı’nda Temsa, otobüs ürün grubundan yeni nesil Maraton ve HD ile elektrikli modeleri MD9, MD7 ve Avenue Elektron’u tanıttı.
KARSAN: Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, Belçika’da düzenlenen Busworld Europe Brussels Fuarı’na elektrikli model ailesiyle katıldı. Karsan’ın BMW ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliği neticesinde tasarlayıp ürettiği Jest Electric ve Atak Electric modelleri, fuarda markanın inovatif vizyonunu ortaya koyarak ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
OTOKAR: Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Busworld Europe’a 6 aracıyla katıldı. Alternatif yakıtlı otobüsler konusunda önemli çalışmalar yürüten Otokar’ın yıldızı ise yeni elektrikli otobüsü Kent oldu. Otokar’ın 12 metrelik tam elektrikli şehir içi otobüsü e-Kent’in 2020 yılında Avrupa’da satışta olması planlanıyor.
MERCEDES: Daimler Otobüs Grubu (Daimler Buses), Mercedes-Benz’in de aralarında bulunduğu markalarıyla Busworld 2019’da elektrikli mobilite çözümlerini sergiliyor. Fuarın en dikkat çekici modellerinden biri olan elektriktli otobüs modemi ‘eCitaro’nın kapsamlı Ar-Ge çalışmaları Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Ar-Ge Merkezi’nde yapıldı.
ELEKTRİKLİ SAMURAYLAR
Dünyada otomotiv fuarlarının geleceğinin tartışıldığı bir dönemde, sadece Japon markaların yeniliklerini sergileyeceği Tokyo fuarı kapılarını açıyor. 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 46’ncı kez kapılarını açmaya hazırlanan fuarda Japon markalar hem yeni modellerini, hem geleceğin teknolojilerini hem de yeni nesil mobil çözümlerini sunacaklar. Elektrikli otomobil konusunda biraz yavaş davranan birçok Japon marka bu fuarda ilk EV modellerini de sergileyecek. 23 Ekim’de önce uluslararası basın için kapılarını açacak fuar 4 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.
Toyota: Toyota, üretime hazır ultra kompakt yüzde 100 elektrikli aracını ilk kez 2019 Tokyo Otomobil Fuarı’nda sergileyecek. Toyota’nın elektrikli araçları yaygınlaştırma hedefinin bir parçasını oluşturan bu kompakt elektrikli, 2020 yılında Japonya’da satışa sunulacak.
Honda: Japon Honda’nın Tokyo’daki yıldızı yeni Jazz (Fit) olacak. Dördüncü jenerasyon Jazz ile ilgili şu an tek açıklanan modelin hibrit motor seçeneğine sahip olacağı.
Suzuki: Suzuki, 2019 Tokyo Otomobil Fuarı’nda retro izler taşıyan Waku Spo ve son derece köşeli Hanare konseptlerini sergileyecek.
Mazda: Mazda, ilk elektrikli seri üretim aracının dünya lansmanını Tokyo Otomobil Fuarı’nda yapacak.
Lexus: Toyota’nın bünyesindeki premium otomobil üreticisi Lexus, 23 Ekim tarihinde kapılarını açacak 46. Tokyo Otomobil Fuarı’nda yüzde 100 elektrikli konsept aracının dünya prömiyerini gerçekleştirecek.
Mitsubishi: Mitsubishi, bu yılki Tokyo Otomobil Fuarı’nda Mi-Tech adlı bir crossover konsepti ile ufak bir MPV konseptini tanıtacak. Bu MPV konseptinin ismi de Super Height K-Wagon Concept olarak belirlenmiş.
Nissan: Bu sene fuara katılacak markalardan birisi olan Nissan, minik ancak ferah bir EV olan IMk konseptini tanıtacak.
Isuzu: Hafif ticari araç ve ağır ticari araç üreticisi Isuzu, Tokyo fuarında yeni D-Max’i sergileyecek. 3 farklı gövde tipine sahip olacak araçta 1.9 ve 3 litre dizel motorlar göre alacak.
Daihatsu: Avrupa’dan ve Türkiye’den çıkan Japon Daihatsu markası fuarda IcoIco, TsumuTsumu, WaiWai ve WakuWaku isimli 4 ilginç konsept aracını sergileyecek.