En ucuz sıfır otomobilin bile aylık taksidi 1150 TL

SON yıllarda bildiğiniz gibi Türkiye’de otomobil satışlarında ağırlığı ‘filo şirketleri’ aldı. Yani perakende alanında otomobil satışları düşerken, filo oranları yüzde 60’ları aştı, bazı markalarda yüzde 70’leri bile geçti.

Bir bakıma otomobil pazarını son 3-4 yıldır filo şirketleri domine ediyor. Şirketler satın alma maliyeti yerine kiralamaya dönünce, filonun oranı hızla yükseldi.

Geçtiğimiz hafta, dünyada 50 ülkede hizmet veren otomotiv veri şirketi Eurotax’ın Türkiye’de kurduğu ve kısa zamanda bir çok otomotiv markası ve bayisiyle işbirliği yapan Cardata şirketi 100 bin TL’nin altındaki sıfır otomobilleri ve bu otomobillere ayda kaç TL taksitle sahip olunabileceğinin listesini çıkardı. Yan sayfadaki haberde de bir kısmından yararlandığım listeye göre bugün Türkiye’de vergiler dahil en ucuz otomobil 53 bin 900 TL.

HURDA PEŞİNATI

Bu doğrultuda 53 bin 900 TL’lik bir otomobil için 16 bin 170 TL peşinat ödendikten sonra 48 aylık vadede aylık 1.150 TL’lik ödeme yapmanız gerekiyor. Türkiye’de fiyatı 100 bin TL’ye kadar olan otomobillerde kredi miktarı taşıt tutarının yüzde 70’i kadar kullanılabiliyor. Yani aylık yapılacak taksit tutarı, peşinat olarak verilmesi gereken yüzde 30 tutarın dışında ödenmesi gereken tutardan oluşuyor. Kısaca, herhangi bir otomobile sahip olmak isteyenler, 16 bin 170 TL peşinat ve aylık 1.150 TL taksit ödeyebilecek ekonomik gelire sahip olmalı. Kuşkusuz sadece otomobile sahip olmak da yetmiyor. Bunun sigortası, yıllık vergileri, bakımı ve yakıtı için de bir bu kadar harcama yapmanız lazım. Bu da en ucuz otomobil için ayda 2 bin TL’den fazla bir bütçeyi ayırmanız anlamına geliyor. Sonuçta Türkiye’de artık sıfır otomobil sahibi olmak için gerçekten ayda en az 5-6 bin TL kazanmanız gerekiyor. 10 bin TL’yi bulan son hurda teşviki de belki size peşinatta destek olabilir ama aylık ödemeleriniz için çare değil. Yani sıfır otomobil sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.

TÜM LİSTE HÜRRİYET OTO’DA

100 bin TL’nin altındaki sıfır otomobil listesine göre örnekleri çoğaltabiliriz;

- Fiyatı 67 bin 650 TL olan bir otomobil için 20 bin 295 TL peşinat verip 48 ay için aylık 1500 TL ödemeniz gerekiyor.

- Fiyatı 82 bin 834 TL olan bir otomobil için peşinat tutarı 24 bin 850 TL’ye çıkarken, 48 ay için aylık taksit miktarı 1800 TL oluyor.

- 100 bin TL sınırlı listenin en son sırasında yer alan 99 bin 900 TL değerinde bir otomobil için ise 29 bin 970 TL peşinat ödeyip, 48 ay boyunca ayda 2 bin 100 TL ödemeniz gerekiyor.

100 bin TL’nin altındaki otomobillerin tam listesini ve bu otomobiller için ödeyeceğiniz peşinat ve taksit tutarlarının detaylarını bugün hurriyetoto.com’dan takip edebilirsiniz.

ERDOĞAN’DAN SUV MÜJDESİ GELEBİLİR





GÜNEY Koreli otomotiv devi Hyundai’nin Türkiye’de i10 ve i20 modellerinin dışında bir SUV üreteceği 2017 yılı başından bu yana defalarca yazıldı, çizildi. İlk açıklamayı 2016 yılı sonunda Hyundai Assan CEO’su Mong Hyun Yoon yaptı. Yoon, Türkiye’de üretecekleri üçüncü modelin Avrupa’da hızla büyüyen SUV segmentinde olacağı müjdesini verdi ve köşesine çekildi. Ardından Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, çalışmaların devam ettiğini, resmi kararı bekledikleri açıklamasını yaptı. Yani aradan geçen 1.5 yılda henüz net bir yatırım kararı ortaya çıkmadı.

Son olarak geçtiğimiz mart ayında Cenevre otomobil fuarında Kibar, beklenen SUV yatırımında sürpriz bir gelişme yaşandığını belirterek, “Hyundai Motor Dünya Başkanı Chung Mong Koo, SUV müjdesini Aralık ayında Güney Kore’yi ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım’a verdi” açıklamasını yaptı. Kibar’ın söylediğine göre yeni model 2021’den itibaren İzmit’te üretilecek.

İşte bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçim kararına rağmen 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında yapacağı Özbekistan ve Güney Kore ziyareti büyük önem taşıyor. Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’ın da katılacağını açıkladığı ziyaret sırasında Erdoğan’ın Hyundai Motor Başkanı Chung Mong Koo ile bir araya gelip, yeni yatırım müjdesini açıklaması bekleniyor. Gerçekten Türkiye’nin bu tip yeni yatırımlara ihtiyacı olduğu bir dönemde önemli bir hamle olacak. Sonuçta üretilecek modelin ağırlıklı olarak Avrupa’ya ihraç edileceği düşünülürse, Türk otomotiv sektörü için de önemli bir güç.

GİNO BOTTARO, BU YIL RÖLANTİYE ALDI





KISA bir süre önce Türkiye’de Volkswagen marka otomobillerin başına Gino Bottaro atandı. Sırasıyla önce Lamborghini ve Bentley, daha sonra Audi’nin Genel Müdürü olan Bottaro şimdi Doğuş Otomotiv’in amiral gemisi olan Volkswagen Binek’in direksiyonuna geçti. 2007 yılında ‘İtalyanca bilmeyen İtalyan Genel Müdür’ başlığıyla sektördeki ilk röportajı yaptığım Bottaro, otomobilden en iyi anlayan yöneticilerin başında geliyor. Ama Bottaro’nun işi bu yıl biraz zor. Çünkü 2017 yılında satışları yüzde 12 düşen markanın bu yılın ilk üç ayında da pazardaki büyümeye rağmen benzer kaybı devam etti.

Bu durum hakkında görüştüğüm Gino Bottaro’nun bu yıl için en büyük sıkıntısı Jetta’nın olmayışı. O yüzden 2018’i biraz rölantiye alan Bottaro, asıl sıçramayı ise 2019 yılında yapmayı hedefliyor. Bottaro, “Jetta’nın olmayışı bu yılki gerilemenin ana sebebi. Ayrıca T-Cross ve T-Roc modelleri de yıl sonunda geliyor. Hepsinin tam yılı 2019 olacak. İnşallah 2019’da 2016 yılındaki rekor satışa yeniden ulaşırız” dedi. Bottaro ayrıca 2019’de gelecek yeni Jetta’nın dizel motoru olmayacağını da sözlerine ekledi.

Sonuç olarak ürün gamına bağlı olarak Volkswagen’in satışlarının bu yıl düşmesine şaşırmamak, 2019 yılındaki performansını bekleyip değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.

SHAEFFLER’DEN ‘KRAL’ AÇIKLAMASI

Bazı Alman şirketlerin Türkiye’den politik ortamı gerekçe göstererek alımı kestiğine ilişkin 2 Nisan’da ‘Kraldan çok kralcı bazı Almanlar’ başlığıyla yazdığım yazıya Alman Shaeffler şirketinden itiraz geldi. Shaeffler, bu yazının mesleki itibarının zedelenmesine neden olduğunu belirterek, “Bizi zan altında bırakıp, sanki Türkiye’ye ve Türk şirketlerine karşı tavır almış ve serbest piyasa ekonomisi koşullarına ters bir tutum içindeymiş izlenimi yaratmaktadır. Oysaki böyle bir düşünce veya tutum veya kararımız bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Sayın Shaeffler yetkilileri ben sizi tanımam, bilmem, asıl itirazınızı o Knorr-Bremse’nin mail atan kendini bilmez yetkilisine yapın. Ayrıca şirketinizin bünyesinde böyle kendini bilmez birileri var mı onu araştırın derim...