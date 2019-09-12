Çevre mi kar mı?

2021’den itibaren Avrupa’da çevreyi kirleten otomobil üretenlere büyük cezalar gelecek. Bu yüzden otomotiv devleri karbon salınımı sıfır olan elektrikli otomobiller geliştirerek, ortalama emisyon oranlarını düşürmek istiyor. Ancak markaların kârlı diye vazgeçemedikleri SUV modellere yönelik talep o kadar fazla ki, kimsenin gözü elektrikli otomobil görmüyor. Frankfurt’ta bu hatadan geç de olsa dönmeye çalıştıkları gözlendi.
‘DRIVING Tomorrow’ (Yarını Sürün) sloganı ile 10-11 Eylül tarihlerinde kapılarını önce dünya basını için açan ‘Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’ tüm hızıyla devam ediyor. Bugünden itibaren 10 gün otomobil severlerin ziyaret edeceği fuar otomotiv endüstrisinde “Çevre mi kâr mı?” tartışmasının başlamasına sebep oldu. Çünkü otomotiv devleri bir taraftan getirilen sıkı kanunlarla hava kirliliğini azaltmak için elektrikli araç geliştirirken, diğer taraftan emisyon oranları yüksek olmasına rağmen büyük talep gören yeni SUV modelleri piyasaya sunuyorlar. Yani bu durum biraz “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” deyimiyle de ifade edilebilir.
BİRAZ GEÇ KALDILAR
Otomotiv devleri geliştirdikleri elektrikli araçlarla 2021’den itibaren Avrupa Birliği’nin (AB) istediği emisyon ortalamalarına ulaşmak istiyor. Çünkü aksi halde büyük cezalar ödeyecekler. Ama karbon ayak izi fazla olan konvansiyonel motorlu devasa SUV araçlardan da vazgeçmiyorlar. Çünkü bu araçlar hem çok kârlı hem de tüketicinin talebi hergeçen gün artıyor. Bu tezat durumdan kurtulmak için Frankfurt fuarında biraz geç kalmakla birlikte Alman markaların artık elektrikli otomobilleri amiral gemileri olarak pazarladıklarına şahit olduk. Çünkü 2021’den itibaren büyük talep gören SUV modelleri yüzünden AB emisyon kuralları altında ağır cezalar alabileceklerini bildiklerinden, tüketicileri daha fazla elektrikli otomobillere yönlendirmek gerektiğinin farkındalar. İşte bu noktada tüketicileri cezbetmek için daha seksi, daha albenili elektrikli otomobiller vitrine çıkmaya başladı. Burada asıl amaç istemeye istemeye tüketiciyi SUV’lardan biraz uzaklaştırmak.
EMİSYON ORANI ARTTI
Avrupa, 2007-2021 arasında otomobillerin yarattığı emisyon oranını yani karbondioksit salınımını yüzde 40 aşağı çekmek için mücadele ederken, 2021-2030 yılları arasında ise bu oranı yüzde 37.5 daha indirmek istiyor. Bunun için de 2021’den itibaren otomobillerin emisyon sınırını kilometre başına 95 gram ve altı olarak belirledi. Eğer markalar 2021’den itibaren sattıkları araçların ortalamasında bu seviyeyi yakalamazsa ciddi cezalar ödeyecekler. Araç başına cezalar markalara yılda 1 milyar Euro’nun üzerinde bir fatura çıkabilir. Ama kuşkusuz bu emisyon oranlarına tüketici, SUV tercih ederken ulaşmak biraz zor gözüküyor. 2018’de emisyon oranlarının düşmesi beklenirken SUV satışlarının artmasından dolayı Avrupa’da CO2 emisyon oranı yüzde 1.6 artarak kilometre başına 120.4 grama yükseldi. İşte bu noktada markalar köşeye sıkışmış durumda. Çünkü geç kaldıklarının farkındalar. Bü yüzden elektrikli otomobilleri cazip hale getirmeye çalışıp, talep gören SUV modellerini daha düşük emisyon oranına sahip hibrite (hem elektrikli hem benzin motor) devşirmek için uğraşıyorlar. 2021’de kim ne kadar başarılı olmuş, ödedikleri cezalardan anlayacağız.
FORD’U AVRUPA’DA GÜLER TASARLAYACAK
AVRUPA’da geliştirilip üretilecek yeni Ford modellerinin tasarımı bir Türk’e emanet edildi. Daha önce Ford Avrupa Tasarım bölümünde çeşitli modellerin sorumluğunu üstlenen, ayrıca ABD’de Detroit’te de görev yapan Murat Güler, şimdi Ford Avrupa’nın Binek Otomobil Tasarım Bölümü’nün başına geçti. Daha önce Focus, Kuga, Mondeo, C-MAX, Iosis X Concept, Lincoln MKC modellerinde imzası olan Murat Güler, artık Avrupa’da geliştirilen tüm binek otomobillerin iç ve dış dizaynından sorumlu olacak. Murat Güler, yeni görevinde ilk imzasını Ford’un Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilediği küçük crossover modeli Puma’ya attı. Bu göreve yaklaşık bir ay önce atandığını söyleyen Murat Güler, Puma’nın kendisi için en önemli proje olduğunu söyledi. Bu aracın, Ford’un yeni tasarım dilini yansıttığını ifade eden Güler, bu yüzden Puma’nın kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu kaydetti. Güler, binek otomobillerin iç ve dış tasarımından sorumlu olacak. Güler, bununla birlikte Avrupa dışında Çin ve Hindistan’da geliştirilecek binek oto projelerine de destek verecek. B-SUV sınıfında yer alan araca ilk bakışta alçak, eğimli bir tavan çizgisi, arkaya doğru iyice genişleyen omuz çizgisi, yatay formlu iki parça stop lambası tasarımı, LED sis lambaları, krom detaylar göze çarpıyor. Yeni Puma, Ford’un yenilikçi yarı-hibrit sistemini kullanan ilk model. Araç, 2020’de Türkiye’ye gelecek.
BU DÜNYAYA AİT DEĞİL
Audi’nin fuarda en dikkat çeken modeli elektrikli ve yarı otonom konsept otomobil ailesi AI’ın (Audi Intelligence) off road yaklaşımı olan AI: TRAIL oldu. Ailenin AI:CON, AI:ME, AI:RACE’den sonra dördüncü üyesi AI:TRAIL için “Bu dünyaya ait değil” yorumları yapıldı. Dört tekerleğinde, dört elektrik motoru bulunan AI:TRAIL, böylece Audi’nin quattro dört teker çekiş sistemini de geleceğe taşıyor.
TÜRKİYE’YE GELİR Mİ?
FRANKFURT fuarına katılan tek Japon marka olan Honda, yeni nesil elektrikli aracı Honda e’nin seri üretim versiyonunu sergiledi. 2020’nin yaz aylarında satışa sunulacak otomobil Avrupa’da 29 bin 470 Euro’dan başlayan fiyat etiketine sahip. Aynı yıl Türkiye’ye de getirilmesi düşünülen aracın, ülkemizde 200 bin TL civarında bir etikete sahip olacağı belirtiliyor. Araçta yan aynalar yerine kameralar kullanılırken, dış tasarımı retro bir görünüme sahip. Aracın içinde özellikle yenilikçi dashboard’u dikkat çekiyor.
BU DA ‘FRANCFORT’ FUARI!
FRANKFURT fuarına katılmayan 24 markadan biri olan Nissan, yeni Juke’yi tanıtmak için kendi etkinliğini düzenledi. Ama bunu Frankfurt fuarına yaptığı göndermeyle gerçekleştirdi. Etkinliğe Frankfurt’un Fransızca tercümesi olan, “Francfort’ diyen Nissan, Charente-Maritime’de kurduğu stantla kendi fuarını yarattı. Japon marka böylece Juke için iddialı bir tanıtım yapmış oldu.
‘ÇEK’ BİR ELEKTRİKLİ
Çek üretici Skoda’nın Frankfurt’ta sergilediği CITIGOe iV, markanın ilk tamamen elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. 61 kW elektrik motoruna sahip ve lityum iyon bataryasıyla 265 kilometre menzil sunan aracın 40 kW DC hızlı şarj ile, sadece 1 saatte yüzde 80 kapasitesini doldurmak mümkün.
Çevre mi kar mı?
2021’den itibaren Avrupa’da çevreyi kirleten otomobil üretenlere büyük cezalar gelecek. Bu yüzden otomotiv devleri karbon salınımı sıfır olan elektrikli otomobiller geliştirerek, ortalama emisyon oranlarını düşürmek istiyor. Ancak markaların kârlı diye vazgeçemedikleri SUV modellere yönelik talep o kadar fazla ki, kimsenin gözü elektrikli otomobil görmüyor. Frankfurt’ta bu hatadan geç de olsa dönmeye çalıştıkları gözlendi.
‘DRIVING Tomorrow’ (Yarını Sürün) sloganı ile 10-11 Eylül tarihlerinde kapılarını önce dünya basını için açan ‘Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’ tüm hızıyla devam ediyor. Bugünden itibaren 10 gün otomobil severlerin ziyaret edeceği fuar otomotiv endüstrisinde “Çevre mi kâr mı?” tartışmasının başlamasına sebep oldu. Çünkü otomotiv devleri bir taraftan getirilen sıkı kanunlarla hava kirliliğini azaltmak için elektrikli araç geliştirirken, diğer taraftan emisyon oranları yüksek olmasına rağmen büyük talep gören yeni SUV modelleri piyasaya sunuyorlar. Yani bu durum biraz “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” deyimiyle de ifade edilebilir.
BİRAZ GEÇ KALDILAR
Otomotiv devleri geliştirdikleri elektrikli araçlarla 2021’den itibaren Avrupa Birliği’nin (AB) istediği emisyon ortalamalarına ulaşmak istiyor. Çünkü aksi halde büyük cezalar ödeyecekler. Ama karbon ayak izi fazla olan konvansiyonel motorlu devasa SUV araçlardan da vazgeçmiyorlar. Çünkü bu araçlar hem çok kârlı hem de tüketicinin talebi hergeçen gün artıyor. Bu tezat durumdan kurtulmak için Frankfurt fuarında biraz geç kalmakla birlikte Alman markaların artık elektrikli otomobilleri amiral gemileri olarak pazarladıklarına şahit olduk. Çünkü 2021’den itibaren büyük talep gören SUV modelleri yüzünden AB emisyon kuralları altında ağır cezalar alabileceklerini bildiklerinden, tüketicileri daha fazla elektrikli otomobillere yönlendirmek gerektiğinin farkındalar. İşte bu noktada tüketicileri cezbetmek için daha seksi, daha albenili elektrikli otomobiller vitrine çıkmaya başladı. Burada asıl amaç istemeye istemeye tüketiciyi SUV’lardan biraz uzaklaştırmak.
EMİSYON ORANI ARTTI
Avrupa, 2007-2021 arasında otomobillerin yarattığı emisyon oranını yani karbondioksit salınımını yüzde 40 aşağı çekmek için mücadele ederken, 2021-2030 yılları arasında ise bu oranı yüzde 37.5 daha indirmek istiyor. Bunun için de 2021’den itibaren otomobillerin emisyon sınırını kilometre başına 95 gram ve altı olarak belirledi. Eğer markalar 2021’den itibaren sattıkları araçların ortalamasında bu seviyeyi yakalamazsa ciddi cezalar ödeyecekler. Araç başına cezalar markalara yılda 1 milyar Euro’nun üzerinde bir fatura çıkabilir. Ama kuşkusuz bu emisyon oranlarına tüketici, SUV tercih ederken ulaşmak biraz zor gözüküyor. 2018’de emisyon oranlarının düşmesi beklenirken SUV satışlarının artmasından dolayı Avrupa’da CO2 emisyon oranı yüzde 1.6 artarak kilometre başına 120.4 grama yükseldi. İşte bu noktada markalar köşeye sıkışmış durumda. Çünkü geç kaldıklarının farkındalar. Bü yüzden elektrikli otomobilleri cazip hale getirmeye çalışıp, talep gören SUV modellerini daha düşük emisyon oranına sahip hibrite (hem elektrikli hem benzin motor) devşirmek için uğraşıyorlar. 2021’de kim ne kadar başarılı olmuş, ödedikleri cezalardan anlayacağız.
FORD’U AVRUPA’DA GÜLER TASARLAYACAK
AVRUPA’da geliştirilip üretilecek yeni Ford modellerinin tasarımı bir Türk’e emanet edildi. Daha önce Ford Avrupa Tasarım bölümünde çeşitli modellerin sorumluğunu üstlenen, ayrıca ABD’de Detroit’te de görev yapan Murat Güler, şimdi Ford Avrupa’nın Binek Otomobil Tasarım Bölümü’nün başına geçti. Daha önce Focus, Kuga, Mondeo, C-MAX, Iosis X Concept, Lincoln MKC modellerinde imzası olan Murat Güler, artık Avrupa’da geliştirilen tüm binek otomobillerin iç ve dış dizaynından sorumlu olacak. Murat Güler, yeni görevinde ilk imzasını Ford’un Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilediği küçük crossover modeli Puma’ya attı. Bu göreve yaklaşık bir ay önce atandığını söyleyen Murat Güler, Puma’nın kendisi için en önemli proje olduğunu söyledi. Bu aracın, Ford’un yeni tasarım dilini yansıttığını ifade eden Güler, bu yüzden Puma’nın kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu kaydetti. Güler, binek otomobillerin iç ve dış tasarımından sorumlu olacak. Güler, bununla birlikte Avrupa dışında Çin ve Hindistan’da geliştirilecek binek oto projelerine de destek verecek. B-SUV sınıfında yer alan araca ilk bakışta alçak, eğimli bir tavan çizgisi, arkaya doğru iyice genişleyen omuz çizgisi, yatay formlu iki parça stop lambası tasarımı, LED sis lambaları, krom detaylar göze çarpıyor. Yeni Puma, Ford’un yenilikçi yarı-hibrit sistemini kullanan ilk model. Araç, 2020’de Türkiye’ye gelecek.
BU DÜNYAYA AİT DEĞİL
Audi’nin fuarda en dikkat çeken modeli elektrikli ve yarı otonom konsept otomobil ailesi AI’ın (Audi Intelligence) off road yaklaşımı olan AI: TRAIL oldu. Ailenin AI:CON, AI:ME, AI:RACE’den sonra dördüncü üyesi AI:TRAIL için “Bu dünyaya ait değil” yorumları yapıldı. Dört tekerleğinde, dört elektrik motoru bulunan AI:TRAIL, böylece Audi’nin quattro dört teker çekiş sistemini de geleceğe taşıyor.
TÜRKİYE’YE GELİR Mİ?
FRANKFURT fuarına katılan tek Japon marka olan Honda, yeni nesil elektrikli aracı Honda e’nin seri üretim versiyonunu sergiledi. 2020’nin yaz aylarında satışa sunulacak otomobil Avrupa’da 29 bin 470 Euro’dan başlayan fiyat etiketine sahip. Aynı yıl Türkiye’ye de getirilmesi düşünülen aracın, ülkemizde 200 bin TL civarında bir etikete sahip olacağı belirtiliyor. Araçta yan aynalar yerine kameralar kullanılırken, dış tasarımı retro bir görünüme sahip. Aracın içinde özellikle yenilikçi dashboard’u dikkat çekiyor.
BU DA ‘FRANCFORT’ FUARI!
FRANKFURT fuarına katılmayan 24 markadan biri olan Nissan, yeni Juke’yi tanıtmak için kendi etkinliğini düzenledi. Ama bunu Frankfurt fuarına yaptığı göndermeyle gerçekleştirdi. Etkinliğe Frankfurt’un Fransızca tercümesi olan, “Francfort’ diyen Nissan, Charente-Maritime’de kurduğu stantla kendi fuarını yarattı. Japon marka böylece Juke için iddialı bir tanıtım yapmış oldu.
‘ÇEK’ BİR ELEKTRİKLİ
Çek üretici Skoda’nın Frankfurt’ta sergilediği CITIGOe iV, markanın ilk tamamen elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. 61 kW elektrik motoruna sahip ve lityum iyon bataryasıyla 265 kilometre menzil sunan aracın 40 kW DC hızlı şarj ile, sadece 1 saatte yüzde 80 kapasitesini doldurmak mümkün.