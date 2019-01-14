2.elde fiyat artışı sıfır otomobilin çok gerisinde

4 Ocak’ta Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) düzenlediği ‘Gladyatörler’ ödül töreninde uzun zamandır görmediğim Kia’nın eski Pazarlama Müdürü Aslı Göker ile karşılaştım.
Aynı zamanda Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker’in de eşi olan Aslı Göker, 2. el sektörüne 360 derece hizmet veren Danimarka kökenli Autorola’da çalışmaya başladığını söyledi. Danimarkalı şirketin 2.el pazar analizi yazılımı yapan kolu Indicata’nın Türkiye satış direktörü olan Göker, 10 bin Euro’luk robot yatırımı ile online pazarı her gün tarayarak analiz etiklerini söyledi. Günlük 400 bin datadan 2.el pazarına dair, B2B, B2C fiyat bilgisi, araçların satış hızları, pazarda kaç adet aracın satılık olduğu, son 45 günde kaç adet aracın satıldığını, tüm marka/modellerin fiyat trendlerini çıkarıyorlarmış. Bu doğrultuda 2018 yılı için hazırladıkları “2.El Online Pazarına” ait değerlendirme raporu dikkatimi çekti. 2018 yılında sıfır otomobillerin fiyatlarının kurdan dolayı yüzde 30 ila 40 arttığı bir dönemde 2. el otomobil fiyatlarının ne kadar arttığı hep bir tartışma konusuydu. Göker ve ekibinin hazırladığı raporda 2. el fiyatları sınıf sınıf çıkartılmış. Rapora göre geçtiğimiz yıl ‘B’ yani küçük sınıf 2. el otomobilleri fiyatları yüzde 11.9 artarken, Türkiye’nin en çok satan sınıfı olan ‘C’ yani orta sınıfta sedan tipi araçların fiyatları ise yüzde 14.2 artmış. Türkiye’de hızla satışları artan SUV sınıfında ise B sınıf ikinci el SUV’ların fiyatları yüzde 16.3 artarken, C sınıfı 2. el SUV’ların fiyatları ise 12.9 artmış. Aslında bu rapor tam olarak şunu gösteriyor; Türkiye’de 2. el otomobil fiyatları ne yazık ki sıfır otomobillerdeki artışın çok gerisinde. Bu da özellikle bazı filo şirketlerini ve büyük çoğunlukta elinde stoku olan otomobil bayilerini derinden etkiliyor.
OCAKTA PAZAR 18 BİNE İNER Mİ?
OTOMOTİV satışları üzerine araştırmalar yapıp, veriler toplayan EBS Danışmanlık şirketinin Genel Müdürü Erol Şahin, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptığı önemli bir analizini paylaştı. Otomotiv sektörünün zor günler geçirdiği 2018 yılını farklı bir pencereden analiz ettiklerini söyleyen Şahin, ÖTV ve KDV teşvikleri öncesi ve sonrası pazarı inceleyerek 2017 ile karşılaştırmış. Markaların son 2 ayda aldıkları aksiyonların onlara satış olarak ne oranda döndüğünü de incelemiş. Sonuç olarak Şahin, “Geçmiş yıllarda oluşan aralık ayı performansının, satış olarak ocak ayına yansımasının aynı şartlar içinde yüzde 24 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu noktada ekstra bir filo satışı yaşanmadığı durumda pazarın 18 bin adet seviyesinde olması beklenmeli” yorumunu yapıyor. Sektörde pazara ilişkin diğer tahminler ise 20-25 bin civarında. Ocak 2018’de 35 bin aracın satıldığı düşünülürse, ÖTV desteğine rağmen 18-20 bin adetlik bir satışla yıla başlamak gerçekten sektörü zor günlerin beklediğinin bir göstergesi.
‘MUHTEMEL’ AÇIKLAMA DETROİT’TEN GELECEK
UZUN süredir Volkswagen’in ticari araçlarının Ford Otosan tarafından Gölcük’te üretileceğini yazıp duruyorum. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün bunu defalarca teyit etmesine rağmen haklı olarak sabırla yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Dün de Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Volkswagen’in Türkiye’de minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda olduğunu belirterek, “Bu kesin... Türkiye’de Ford Transit’lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüsleri üretilecek” açıklamasını yaptı. Sıkı durun, bu konuda resmi açıklamanın yarın ‘Detroit Otomobil Fuarı’nda yapılacağı söyleniyor. Her ne kadar Detroit fuarı gözden düşmüş olsa da bu yıl bizim için bu açıdan önemli. Yenigün ise yine tedbiri elden bırakmayarak açıklama yapılacağına ilişkin haberleri,“Muhtemeldir” diye yorumladı.
2.elde fiyat artışı sıfır otomobilin çok gerisinde
4 Ocak’ta Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) düzenlediği ‘Gladyatörler’ ödül töreninde uzun zamandır görmediğim Kia’nın eski Pazarlama Müdürü Aslı Göker ile karşılaştım.
Aynı zamanda Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker’in de eşi olan Aslı Göker, 2. el sektörüne 360 derece hizmet veren Danimarka kökenli Autorola’da çalışmaya başladığını söyledi. Danimarkalı şirketin 2.el pazar analizi yazılımı yapan kolu Indicata’nın Türkiye satış direktörü olan Göker, 10 bin Euro’luk robot yatırımı ile online pazarı her gün tarayarak analiz etiklerini söyledi. Günlük 400 bin datadan 2.el pazarına dair, B2B, B2C fiyat bilgisi, araçların satış hızları, pazarda kaç adet aracın satılık olduğu, son 45 günde kaç adet aracın satıldığını, tüm marka/modellerin fiyat trendlerini çıkarıyorlarmış. Bu doğrultuda 2018 yılı için hazırladıkları “2.El Online Pazarına” ait değerlendirme raporu dikkatimi çekti. 2018 yılında sıfır otomobillerin fiyatlarının kurdan dolayı yüzde 30 ila 40 arttığı bir dönemde 2. el otomobil fiyatlarının ne kadar arttığı hep bir tartışma konusuydu. Göker ve ekibinin hazırladığı raporda 2. el fiyatları sınıf sınıf çıkartılmış. Rapora göre geçtiğimiz yıl ‘B’ yani küçük sınıf 2. el otomobilleri fiyatları yüzde 11.9 artarken, Türkiye’nin en çok satan sınıfı olan ‘C’ yani orta sınıfta sedan tipi araçların fiyatları ise yüzde 14.2 artmış. Türkiye’de hızla satışları artan SUV sınıfında ise B sınıf ikinci el SUV’ların fiyatları yüzde 16.3 artarken, C sınıfı 2. el SUV’ların fiyatları ise 12.9 artmış. Aslında bu rapor tam olarak şunu gösteriyor; Türkiye’de 2. el otomobil fiyatları ne yazık ki sıfır otomobillerdeki artışın çok gerisinde. Bu da özellikle bazı filo şirketlerini ve büyük çoğunlukta elinde stoku olan otomobil bayilerini derinden etkiliyor.
OCAKTA PAZAR 18 BİNE İNER Mİ?
OTOMOTİV satışları üzerine araştırmalar yapıp, veriler toplayan EBS Danışmanlık şirketinin Genel Müdürü Erol Şahin, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptığı önemli bir analizini paylaştı. Otomotiv sektörünün zor günler geçirdiği 2018 yılını farklı bir pencereden analiz ettiklerini söyleyen Şahin, ÖTV ve KDV teşvikleri öncesi ve sonrası pazarı inceleyerek 2017 ile karşılaştırmış. Markaların son 2 ayda aldıkları aksiyonların onlara satış olarak ne oranda döndüğünü de incelemiş. Sonuç olarak Şahin, “Geçmiş yıllarda oluşan aralık ayı performansının, satış olarak ocak ayına yansımasının aynı şartlar içinde yüzde 24 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu noktada ekstra bir filo satışı yaşanmadığı durumda pazarın 18 bin adet seviyesinde olması beklenmeli” yorumunu yapıyor. Sektörde pazara ilişkin diğer tahminler ise 20-25 bin civarında. Ocak 2018’de 35 bin aracın satıldığı düşünülürse, ÖTV desteğine rağmen 18-20 bin adetlik bir satışla yıla başlamak gerçekten sektörü zor günlerin beklediğinin bir göstergesi.
‘MUHTEMEL’ AÇIKLAMA DETROİT’TEN GELECEK
UZUN süredir Volkswagen’in ticari araçlarının Ford Otosan tarafından Gölcük’te üretileceğini yazıp duruyorum. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün bunu defalarca teyit etmesine rağmen haklı olarak sabırla yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Dün de Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Volkswagen’in Türkiye’de minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda olduğunu belirterek, “Bu kesin... Türkiye’de Ford Transit’lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüsleri üretilecek” açıklamasını yaptı. Sıkı durun, bu konuda resmi açıklamanın yarın ‘Detroit Otomobil Fuarı’nda yapılacağı söyleniyor. Her ne kadar Detroit fuarı gözden düşmüş olsa da bu yıl bizim için bu açıdan önemli. Yenigün ise yine tedbiri elden bırakmayarak açıklama yapılacağına ilişkin haberleri,“Muhtemeldir” diye yorumladı.